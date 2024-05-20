1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 02:00
10 июня в 00:00
€19 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€195 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€80 за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€70 за человека
Индивидуальная
11 часов
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи: индивидуальная экскурсия по Нячангу
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Вьетнам. Посетите рыбацкую деревню, бухту Винь Хи и храм Ту Ван, наслаждаясь природой и культурой
Начало: В центре Нячанга
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 18:30
от €570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Романтичный, фантазийный, живописный - отправляемся в Далат, вьетнамскую столицу кофе. Вас ждут уникальные достопримечательности и вау-фото
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от €380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авторский кофе-тур в Далат: Погружение в мир кофейных ароматов
Погрузитесь в мир кофейных плантаций Далата. Узнайте о процессе выращивания и обжарки кофе, примерьте роль сборщика урожая и насладитесь ароматами
Начало: Возле вашего отеля
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Откройте некурортную часть Вьетнама: рыбацкие деревни, креветочные фермы, виноградники и рисовые поля. Завершите день ужином в живописной бухте
10 июня в 09:30
11 июня в 08:00
€115 за человека
Индивидуальная
5 часов
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€85 за человека
Индивидуальная
4 часа
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Погрузитесь в жизнь нетуристического Нячанга, увидьте, как живут местные жители, посетите уникальные места и насладитесь атмосферой настоящего Вьетнама
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от $50 за человека
Индивидуальная
7 часов
БуддаТур. Мистика храмов - индивидуальная экскурсия по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу буддийских храмов Нячанга. Уникальные пагоды, виды на реку Кай и жизнь монахов-отшельников ждут вас
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$85 за человека
Индивидуальная
13 часов
Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
Побывать в крупнейшем городе Вьетнама и спуститься в легендарные подземные лабиринты
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €700 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Незабываемая морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по Северным островам. Вас ждут живописные виды, остров Обезьян и остров Орхидей с их уникальной флорой и фауной
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €440 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €440 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Путешествие на байке из Нячанга к водопаду Та Гу: серпантины, рисовые поля, храм Ту Ван и великолепный водопад
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€90 за экскурсию
Индивидуальная
13 часов
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €680 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Нячанга в Далат на два дня: индивидуальная экскурсия
Двухдневное путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления. Увидите уникальные храмы, насладитесь природой и попробуете местные деликатесы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€230 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина20 мая 2024Очень довольна трансфером. Водитель приехал на комфортном автомобиле, помог с чемоданами. Довезли быстро и недорого. Спасибо большое!
- ООлеся20 апреля 2024Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
- MMax9 апреля 2024Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
- ААрина5 апреля 2024Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента 👍🏼👍🏼👍🏼. Хорошее настроение и прекрасное чувство юмора!
- ИИрина27 марта 202418 марта 2024 в Нячанге я заказывала экскурсию. Из Алматы. Организаторы были постоянно на связи. Мы добавили еще двоих экскурсантов - без
- ААлла16 марта 2024Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша. Очень старалась, говорит по-русски нормально, но понимает не все. На большинство вопросов просто отвечала «да»). Тяжеловато было слушать немного.
- EElena4 марта 2024Нячанг как он есть: религия, культура, быт (на байке), февраль 2024г. Насколько объемно название экскурсии, настолько объемно ее содержание. Это не просто экскурсия, это рассказ исследователя, влюбленного в страну. Большая благодарность Анатолию за путешествие!
- ООксана27 января 2024Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было комфортно. Водитель тоже очень опытный и машина хорошая, очень чистая. Благодарю Евгения за организацию экскурсии и постоянную коммуникацию.
- ННаталья22 января 2024Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
- ООксана14 января 2024Мототур "Другой Нячанг" с гидом Анатолием превзошёл все мои ожидания. Это был мой первый опыт езды на байке, Я в
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 19 до 700. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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