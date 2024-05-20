Индивидуальные экскурсии в Нячанге с личным гидом

Найдено 19 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Нячанге на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Нячанг
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 02:00
10 июня в 00:00
19 за всё до 3 чел.
Южный Вьетнам: полное погружение
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
195 за человека
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
80 за человека
Край диких водопадов Бахо
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
70 за человека
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи: индивидуальная экскурсия по Нячангу
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть настоящий Вьетнам. Посетите рыбацкую деревню, бухту Винь Хи и храм Ту Ван, наслаждаясь природой и культурой
Начало: В центре Нячанга
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 250 за всё до 5 чел.
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 18:30
от 570 за всё до 6 чел.
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Романтичный, фантазийный, живописный - отправляемся в Далат, вьетнамскую столицу кофе. Вас ждут уникальные достопримечательности и вау-фото
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от 380 за всё до 8 чел.
Авторский кофе-тур в Далат
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Авторский кофе-тур в Далат: Погружение в мир кофейных ароматов
Погрузитесь в мир кофейных плантаций Далата. Узнайте о процессе выращивания и обжарки кофе, примерьте роль сборщика урожая и насладитесь ароматами
Начало: Возле вашего отеля
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от 300 за всё до 4 чел.
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Откройте некурортную часть Вьетнама: рыбацкие деревни, креветочные фермы, виноградники и рисовые поля. Завершите день ужином в живописной бухте
10 июня в 09:30
11 июня в 08:00
115 за человека
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
85 за человека
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Погрузитесь в жизнь нетуристического Нячанга, увидьте, как живут местные жители, посетите уникальные места и насладитесь атмосферой настоящего Вьетнама
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от $50 за человека
БуддаТур. Мистика храмов
Индивидуальная
7 часов
БуддаТур. Мистика храмов - индивидуальная экскурсия по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу буддийских храмов Нячанга. Уникальные пагоды, виды на реку Кай и жизнь монахов-отшельников ждут вас
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$85 за человека
Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Сайгон и тоннели Ку Чи. Двухдневное путешествие из Нячанга
Побывать в крупнейшем городе Вьетнама и спуститься в легендарные подземные лабиринты
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 700 за всё до 8 чел.
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
🚤 На катере
Индивидуальная
9 часов
Незабываемая морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по Северным островам. Вас ждут живописные виды, остров Обезьян и остров Орхидей с их уникальной флорой и фауной
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 440 за всё до 10 чел.
Морская рыбалка в Нячанге
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 600 за всё до 10 чел.
Южные острова на скоростном катере: путешествие из Нячанга
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Южные острова из Нячанга на скоростном катере
Отправляйтесь на современном скоростном катере к Южным островам, чтобы насладиться пляжами, рыбацкой деревней и белоснежным песком острова Хон Там
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 440 за всё до 7 чел.
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
9 часов
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Путешествие на байке из Нячанга к водопаду Та Гу: серпантины, рисовые поля, храм Ту Ван и великолепный водопад
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
90 за экскурсию
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 680 за всё до 8 чел.
Из Нячанга в Далат на два дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Нячанга в Далат на два дня: индивидуальная экскурсия
Двухдневное путешествие из Нячанга в Далат подарит вам незабываемые впечатления. Увидите уникальные храмы, насладитесь природой и попробуете местные деликатесы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
230 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    20 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Нячанг
    Очень довольна трансфером. Водитель приехал на комфортном автомобиле, помог с чемоданами. Довезли быстро и недорого. Спасибо большое!
  • О
    Олеся
    20 апреля 2024
    Край диких водопадов Бахо
    Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
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    отеля и как-то так сразу у нас сложилось общение, как-будто мы приехали в гости к старым друзьям, которые повезли нас показывать нам свой город. Нас прокатили по городу, показали местный, настоящий, а не туристический рынок, угостили освежающим смузи, завезли в пагоду, показали рыбацкую деревню, остановились в нескольких смотровых точках для фотографий. И все это как-то настолько легко и ненавязчиво, как-будто мы правда знакомы много лет. Ребята очень много знают о стране, о ее внутренней жизни, очень интересно рассказывают о Нячанге и Вьетнаме в целом. Сами водопады заслуживают отдельного отзыва, очень приятно в жару окунуться в прохладную речную водичку, очень приятный, неплохо благоустроенный эко-парк, маркированные тропы, урны, раздевалки, туалеты, кафе. В общем день прошел настолько легко, приятно и интересно что я очень пожалела что нам скоро уезжать, так бы с удовольствием съездила бы с Анной и Андреем еще куда-нибудь. Спасибо огромное.

  • M
    Max
    9 апреля 2024
    Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
    Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
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    пришлось томиться в ожидании пока кораблик наконец-то прийдет на дайв-сайт. Их, кстати, два. Оба красивые в плане живности и прочих кораллов. Гид Евгений - приятный общительный парень, который, как и положено, все рассказал, подсказал, где я забыл и затупил - сразу помог. При погружении также обращал наше внимание на всевозможных морских гадов (рыбок, мурен, морских звезд и т. д., а не дайверов:)). Фотик тоже в наличии, если что. На обратном пути кормили супом с мясом, норм. Также в наличии пивас и всякие кока-колы за 20к местных рублей. В общем, остался доволен. Рекомендосьен. Спасибо!

  • А
    Арина
    5 апреля 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента 👍🏼👍🏼👍🏼. Хорошее настроение и прекрасное чувство юмора!
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    18 марта 2024 в Нячанге я заказывала экскурсию. Из Алматы. Организаторы были постоянно на связи. Мы добавили еще двоих экскурсантов - без
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    проблем.. Уточнили наш порт прибытия, прислали схему и фото, где нас будет ждать гид Анна. Гид Анна очень обаятельная, приятная девушка! Не заметили, как провели с ней 6 или больше часов!! Показала нам и повседневную жизнь простых вьетнамцев и культурные туристические дрстопримечательности. Предложила выпить вьетнамский кофе в европейской кофейне или на рынке. Мы выбрали рынок - не пожалели! Это отдельная экзотика! Впервые узнала, что Вьетнам - второй после Бразилии экспортер кофе! Купили вьетнамский кофе себе и как подарки! Спасибо Аня! С тобой было очень комфортно и познавательно! Спасибо организатору Марине за ее заботу!

  • А
    Алла
    16 марта 2024
    Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
    Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша. Очень старалась, говорит по-русски нормально, но понимает не все. На большинство вопросов просто отвечала «да»). Тяжеловато было слушать немного.
    Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша
  • E
    Elena
    4 марта 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт (на байке), февраль 2024г. Насколько объемно название экскурсии, настолько объемно ее содержание. Это не просто экскурсия, это рассказ исследователя, влюбленного в страну. Большая благодарность Анатолию за путешествие!
  • О
    Оксана
    27 января 2024
    Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
    Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было комфортно. Водитель тоже очень опытный и машина хорошая, очень чистая. Благодарю Евгения за организацию экскурсии и постоянную коммуникацию.
    Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было
  • Н
    Наталья
    22 января 2024
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
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    в экскурсии,,Южный Вьетнам: полное погружение. Благодаря его профессионализму,знаниям и увлеченностью своим делом,нам удолось с ним организовать еще одну нестандартную экскурсию,которая учитывала все наши пожелания. Анатолий,спасибо Вам огромное. Это было КРУТО! P.S. отдельное спасибо за доверие к нам

    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели
  • О
    Оксана
    14 января 2024
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Мототур "Другой Нячанг" с гидом Анатолием превзошёл все мои ожидания. Это был мой первый опыт езды на байке, Я в
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    восторге. Путешествовала по Вьетнаму в составе группы уже неделю, но за эти несколько часов узнала о Вьетнаме намного больше. Отдельная благодарность гиду Анатолию, мне очень повезло с ним. Видно что человек любит свою работу и Вьетнам. Было ощущение полного погружения в среду. Если вы открыты к новому, Всем советую не раздумывая ехать с ним и познавать такой великолепный и многогранный Вьетнам.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Индивидуальные»

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  1. Трансфер из аэропорта в Нячанг
  2. Южный Вьетнам: полное погружение
  3. Нячанг как он есть: религия, культура, быт
  4. Край диких водопадов Бахо
  5. Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 19 до 700. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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