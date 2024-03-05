Спальный автобус с удобствами: трансфер Нячанг - Хошимин и обратно

Современный автобус с 34 спальными местами обеспечит комфортное и безопасное путешествие между Нячангом и Хошимином. В автобусе есть все необходимое для удобства — Wi-Fi, кондиционер, туалеты и индивидуальные лампы.
Описание трансферКомфорт и удобства Наши просторные автобусы с 34 спальными местами оборудованы удобными кроватями, индивидуальными лампами для чтения, портами для зарядки гаджетов, а также туалетами и умывальниками. Современные технологии и сервис В салоне действует Wi-Fi и кондиционирование воздуха для вашего комфорта. Опытные водители и внимательный персонал обеспечат безопасное и приятное путешествие. Доставка от двери до двери Мы предлагаем удобный трансфер с доставкой от двери до двери в центре города, делая ваше путешествие максимально лёгким и беззаботным. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Бесплатный Wi-Fi
- Бесплатное многофункциональное зарядное устройство для телефона
- Бесплатные влажные салфетки, бутылка воды и пакет для рвоты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Не допускается: алкоголь и наркотики, издавать шум, разжигание огня
- Пожалуйста, указывайте места посадки и высадки, а также время посадки
- Время отправления автобуса: Хошимин: 9:45 - 22:15 Нячанг: 10:45 - 21:00
- Размер кровати: ширина 48 см, длина 175 см
- Бесплатно для детей ростом до 100 см без отдельного места с детей ростом от 100 см взимается плата как с взрослых
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Таисия
5 мар 2024
Отлично! Очень удобно и прекрасно организовано
