Откройте для себя гастрономические секреты ночного Нячанга на традиционном цикло: дегустация местных угощений, ужин из свежих морепродуктов, барбекю из говядины и бодрящее «Bia Hoi» в оживлённом баре. Яркая ночь с национальным вкусом и настоящей атмосферой города.
Описание экскурсииАутентичные вкусы на ходу На первом остановке — дегустация хрустящих рисовых лепёшек «Banh Can» с начинками рядом с храмом По Нагар, а также знакомство с искусством местного приготовления и подачи уличной еды. Знаковая кухня и свежие морепродукты Далее — классическое вьетнамское барбекю из говядины в ресторане, который славится своими блюдами на протяжении более сорока лет, а затем — ужин из свежих морепродуктов, популярных среди местных жителей. Ночная жизнь и «Bia Hoi» В завершение — остановка в оживлённом баре, где вы попробуете знаменитое «bia hoi» и полностью прочувствуете атмосферу ночного Нячанга. Это идеальный способ по-настоящему познакомиться с городом и его атмосферой после захода солнца.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из центра Нячанга и обратно
- Традиционный цикло с водителем
- Вся еда и напитки, указанные в программе тура
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Чаевые
Место начала и завершения?
20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Филипп
30 июл 2025
Очень хороший тур — попробовали пять традиционных блюд; кухня Вьетнама во многом похожа на ту, что у меня на родине, но с отличиями. Гид была очень доброжелательной.
З
Злата
6 окт 2024
Прекрасное знакомство с местной кухней Вьетнама под руководством замечательной Ту. Еда была великолепной! Советую заранее перекусить совсем немного и не переедать на первых остановках, ведь нас ждали пять основных блюд и десерт. Очень рекомендую этот тур!
Н
Надежда
7 июл 2024
Очень приятная и познавательная экскурсия. Наш гид рассказал множество интересных фактов. Отличное соотношение цены и впечатлений — замечательный способ познакомиться с вьетнамской культурой через дегустацию вкусных блюд. Однозначно рекомендую!
