Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя гастрономические секреты ночного Нячанга на традиционном цикло: дегустация местных угощений, ужин из свежих морепродуктов, барбекю из говядины и бодрящее «Bia Hoi» в оживлённом баре. Яркая ночь с национальным вкусом и настоящей атмосферой города. 5 3 отзыва

Групповая экскурсия
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 3 часа
Размер группы 1-20 человек
$43.43 за человека

Описание экскурсии Аутентичные вкусы на ходу На первом остановке — дегустация хрустящих рисовых лепёшек «Banh Can» с начинками рядом с храмом По Нагар, а также знакомство с искусством местного приготовления и подачи уличной еды. Знаковая кухня и свежие морепродукты Далее — классическое вьетнамское барбекю из говядины в ресторане, который славится своими блюдами на протяжении более сорока лет, а затем — ужин из свежих морепродуктов, популярных среди местных жителей. Ночная жизнь и «Bia Hoi» В завершение — остановка в оживлённом баре, где вы попробуете знаменитое «bia hoi» и полностью прочувствуете атмосферу ночного Нячанга. Это идеальный способ по-настоящему познакомиться с городом и его атмосферой после захода солнца.

Что включено
Услуги гида

Трансфер из центра Нячанга и обратно

Традиционный цикло с водителем

Вся еда и напитки, указанные в программе тура Что не входит в цену Личные расходы

Место начала и завершения?
20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.