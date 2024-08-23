3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортный трансфер из Нячанга в Далат с англоговорящим водителем
Путешествие из Нячанга в Далат с комфортом. Наслаждайтесь видами горных серпантинов, кофейных плантаций и водопадов
Начало: В Нячанге, водитель подъедет ко входу вашего отеля
«Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке»
Сегодня в 12:30
Завтра в 00:30
$86 за всё до 3 чел.
4 часа
Водная прогулка
Закатный тур на SUP-сёрфе
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
«Полюбуйтесь невероятным видом на закат над рекой, пока вы плывёте по спокойной воде»
Расписание: Ежедневно в 15:00.
Завтра в 15:00
27 дек в 15:00
$19.62 за человека
3.5 часа
Круиз
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате
Начало: Ваш отель в Нячанге
«Оказавшись на борту, вы увидите захватывающий пейзаж залива Нячанг на закате»
Расписание: Ежедневно в 17:00.
Завтра в 17:00
27 дек в 17:00
$90 за человека
5 часов
Круиз
Круиз по заливу Нячанга
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на императорском корабле. Насладитесь панорамами Нячанга, ужином с морепродуктами и живой музыкой
Начало: У центрального входа вашего отеля
«Вас ждут трансфер из отеля в порт и обратно, прогулка по заливу на закате, шикарный ужин, романтическая атмосфера и внимательный персонал»
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
27 дек в 15:30
$98 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББиржан23 августа 2024Все супер
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в декабре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 19 до 98. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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