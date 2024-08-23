Найдено 4 экскурсии в категории « Вечерние » в Нячанге на русском языке, цены от $19. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 1 отзыв 3.5 часа Индивидуальная до 3 чел. Комфортный трансфер из Нячанга в Далат с англоговорящим водителем Путешествие из Нячанга в Далат с комфортом. Наслаждайтесь видами горных серпантинов, кофейных плантаций и водопадов Начало: В Нячанге, водитель подъедет ко входу вашего отеля «Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке» $ 86 за всё до 3 чел. SUP-прогулки 4 часа Водная прогулка Закатный тур на SUP-сёрфе Начало: Ваш отель в центре Нячанга «Полюбуйтесь невероятным видом на закат над рекой, пока вы плывёте по спокойной воде» Расписание: Ежедневно в 15:00. $ 19.62 за человека Музыкальные теплоходы 3.5 часа Круиз Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате Начало: Ваш отель в Нячанге «Оказавшись на борту, вы увидите захватывающий пейзаж залива Нячанг на закате» Расписание: Ежедневно в 17:00. $ 90 за человека Музыкальные теплоходы 5 часов Круиз Круиз по заливу Нячанга Отправляйтесь в незабываемое путешествие на императорском корабле. Насладитесь панорамами Нячанга, ужином с морепродуктами и живой музыкой Начало: У центрального входа вашего отеля «Вас ждут трансфер из отеля в порт и обратно, прогулка по заливу на закате, шикарный ужин, романтическая атмосфера и внимательный персонал» Расписание: ежедневно в 15:30 $ 98 за человека Другие экскурсии Нячанга Последние отзывы на экскурсии Б Биржан Трансфер из Нячанга в Далат Все супер

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Вечерние»

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