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Мини-группа
5.5 часов
Ловля кальмара с потомственными моряками в Нячанге
Настало время бросить себе вызов! Ночная рыбалка в Нячанге с опытными ловцами. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара и уворачиваться от чернил осьминога?
Начало: В центре Нячанга
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
€55 за человека
Индивидуальная
13 часов
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 18:30
от €570 за всё до 6 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Сердце королевской кобры: гастрономический тур по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, попробуйте блюда из кобры и узнайте секреты местной кухни
Начало: на Центральной площади
Расписание: ежедневно в 08:00 и 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:00
€187 за человека
Мини-группа
13 часов
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
Погрузитесь в атмосферу французского Далата: кофейные плантации, архитектура, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: у вашего отеля в Нячанге
Завтра в 21:00
10 июня в 05:00
€195 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMax14 апреля 2024Классная экскурсия длинной практически в день. Разбита, как и заявлено, на две части: сперва по местным достопримечательностям, потом - по
- ВВалерий2 января 2024Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все наши ожидания!! Огромное спасибо
- ААлексей20 августа 2018Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Ночные»
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