Ночные прогулки и экскурсии Нячанга

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Нячанге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ловля кальмара с потомственными моряками
Мини-группа
5.5 часов
1 отзыв
Ловля кальмара с потомственными моряками в Нячанге
Настало время бросить себе вызов! Ночная рыбалка в Нячанге с опытными ловцами. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара и уворачиваться от чернил осьминога?
Начало: В центре Нячанга
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
55 за человека
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 18:30
от 570 за всё до 6 чел.
«Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
1 отзыв
Сердце королевской кобры: гастрономический тур по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, попробуйте блюда из кобры и узнайте секреты местной кухни
Начало: на Центральной площади
Расписание: ежедневно в 08:00 и 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:00
187 за человека
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
Погрузитесь в атмосферу французского Далата: кофейные плантации, архитектура, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: у вашего отеля в Нячанге
Завтра в 21:00
10 июня в 05:00
195 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Max
    14 апреля 2024
    «Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
    Классная экскурсия длинной практически в день. Разбита, как и заявлено, на две части: сперва по местным достопримечательностям, потом - по
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    кафе и ресторанам, где я, как и хотел, попробовал буквально все, что и планировал во Вьетнаме. Всю дорогу Реваль рассказывал про быт и посещаемые места, попутно не забывая при каждой просьбе делать балдежные фотки:) Гастрочасть также порадовала, т. к. было на глазах приготовлено и отобедано от моллюсков до крокодила. Отдельно отметил бы сам ритуал кобры, он проходит в другом месте. Очень необычно и интересно, даже расписывать не буду, не хочу кого-то лишать радости впечатлений. Просто сами попробуйте. Это здорово. И напоследок, поскольку так вышло, что я оказался одним из группы, поехали посидеть вдвоем в местном нетуристическом баре, где гармонично и весело закончили вечер. Так что, весьма рекомендую. Реваль, спс и успехов!

  • В
    Валерий
    2 января 2024
    Ловля кальмара с потомственными моряками
    Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все наши ожидания!! Огромное спасибо
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    Константину за чудесный новогодний праздник который, он нам устроил! Заранее узнал наши музыкальные, пищевые пристрастия. Мы не только занимались рыбалкой, но и наслаждались его исполнением и пением под гитару, а приготовленные им стейки и грибы на мангале были бесподобны. Все это дополнялось отличным знанием, его как гида, истории, обычаев и жизни Вьетнама рассказанную нам. Мы очень довольны! Спасибо Вам.

  • А
    Алексей
    20 августа 2018
    Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
    Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
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    он владеет не так сильно и приходилось догадываться о сути. Но это не напрягало, и в отличии от предыдущих экскурсий, где мы с гидами трепались о том, о сем, наша поездка проходила в относительной тишине, с немногочисленными комментариями. Минь, молодец, он очень переживал и готов был нам во всем помогать, спасибо ему за это. Поездка была очень насыщена впечатлениями, но дорога достаточно долгая и утомительная. Средняя скорость передвижения по Вьетнами около 50 км/час. Ну и плюс хаотичное движение и сопутствуещая тому манера езды. Очень понравились слоны и деревня, где живет местное население Мнонги. Природа очень красивая. Минь много рассказывал и показывал проезжая плантации кофе, перца, каучука. Останавливались что бы потрогать, попробовать на зуб плоды. Пили кофе в кафешках, где выращивают на плантациях тот самый кофе. Одним словом, впечатлений масса.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ловля кальмара с потомственными моряками
  2. Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
  3. «Сердце королевской кобры»: гастрономический тур по Нячангу
  4. Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 570. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 3 ⭐ отзыва, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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