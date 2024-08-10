Трансфер из Нячанга в Далат

Далат - уютный вьетнамский город, известный своими цветочными садами, водопадами и французской колониальной архитектурой.Он находится всего в 140 км от Нячанга, и этот путь можно преодолеть с комфортом благодаря нашему

индивидуальному трансферу. Маршрут проходит через живописные места, такие как горные серпантины, кофейные плантации и водопад Кам Ли. Автомобили класса стандарт, такие как Honda City и Hyundai Accent, обеспечат комфортное путешествие. Водитель англоговорящий, а русскоговорящий менеджер будет на связи 24/7. В поездке предоставляется бутилированная вода для каждого пассажира. За дополнительную стоимость возможен трансфер для большего количества пассажиров

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Маршрут из Нячанга в Далат проходит через живописные места, которые вы сможете увидеть из окна автомобиля: горные серпантины, кофейные плантации, водопад Кам Ли, цветочные фермы Далата.

Данная поездка не предполагает исторический экскурс: это трансфер, цель которого быстро и с комфортом доставить вас в Далат.

Организационные детали