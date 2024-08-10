Трансфер из Нячанга в Далат

Далат - уютный вьетнамский город, известный своими цветочными садами, водопадами и французской колониальной архитектурой.
Он находится всего в 140 км от Нячанга, и этот путь можно преодолеть с комфортом благодаря нашему
Он находится всего в 140 км от Нячанга, и этот путь можно преодолеть с комфортом благодаря нашему
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🌄 Живописные виды
- 💧 Бутилированная вода
- 🗣️ Англоговорящий водитель
- 📞 Русскоговорящий менеджер 24/7
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Горные серпантины
- Кофейные плантации
- Водопад Кам Ли
- Цветочные фермы Далата
Описание трансфер
Маршрут из Нячанга в Далат проходит через живописные места, которые вы сможете увидеть из окна автомобиля: горные серпантины, кофейные плантации, водопад Кам Ли, цветочные фермы Далата.
Данная поездка не предполагает исторический экскурс: это трансфер, цель которого быстро и с комфортом доставить вас в Далат.
Организационные детали
- Для трансфера мы предоставляем автомобили класса стандарт, такие как Honda City, Hyundai Accent и аналоги
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- В поездке предоставляется бутилированная вода для каждого пассажира
- За дополнительную стоимость можем организовать трансфер для большего количества пассажиров — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Нячанге
Привет! Меня зовут Кирилл, я живу во Вьетнаме. Совместно со здешними друзьями организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о стране.Задать вопрос
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