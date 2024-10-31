читать дальше

во вторник, на канатную дорогу очереди не было, на острове почти никого (на один аттракцион пришлось постоять в очереди минут 30), но остров такой большой, что это случается редко. Меня заинтересовало всего пару аттракционов, но сады очень красивые, большую часть времени провели в аквапарке и зоопарке. Аквапарк потрясающий, много горок с резиновыми кругами (одиночными и двойными), мне больше нравятся такие, так как не люблю кататься без них. Выбор ресторанов большой. В конце дня было шоу — хорошее и стоящее, чтобы остаться до конца! Также есть VR-аттракционы, зиплайн и джунглевый американские горки, но времени на них не хватило