Проведите незабываемый день в VinWonders Нячанг — огромном парке на острове Хон Тре с аттракционами для всех возрастов, захватывающими шоу и уникальными зонами.
Ощутите драйв на водных горках, исследуйте аквариум и расслабьтесь на колоритном острове с морским бризом.
Ощутите драйв на водных горках, исследуйте аквариум и расслабьтесь на колоритном острове с морским бризом.
Описание билета
Волшебный мир Vin
Wonders Nha Trang VinWonders раскинулся на 62 гектарах острова Хон Тре и предлагает невероятное сочетание приключений и отдыха. Это крупнейший парк развлечений на побережье Вьетнама с захватывающими горками, семейными зонами, аквариумом и гигантским колесом обозрения, открывающим панорамные виды на бухту Нячанг. Аттракционы и шоу для всех Погрузитесь в мир адреналина с водными горками, американскими горками и зиплайном или насладитесь расслабляющими зонами, включая 5D-кино и виртуальную реальность. Особое внимание уделено тематическим зонам — от Дикого Запада до Юрского периода и Страны чудес, а вечерние шоу подарят незабываемые эмоции. Важная информация:
- Для посещения необходимо иметь паспорт или удостоверение личности.
- Рекомендуется взять шляпу от солнца, купальники, сменную одежду и солнцезащитный крем.
- Часы работы парка: с 9:00 до 22:00.
- Билеты распределяются по росту, а не по возрасту, при этом клиентов проверяют по росту.
- К взрослым относятся гости ростом 140 см. и выше, к детям — от 100 до 140 см, к пожилым — от 60 лет и старше.
- Детям ростом до 100 см. билет не требуется.
- Если планируете посетить аквапарк, обязательно возьмите купальник и сменную одежду.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк развлечений VinWonders
- Канатная дорога
Что включено
- Канатная дорога туда и обратно
- Входной билет в парк развлечений VinWonders
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Dao, City, Nha Trang - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Для посещения необходимо иметь паспорт или удостоверение личности
- Рекомендуется взять шляпу от солнца, купальники, сменную одежду и солнцезащитный крем
- Часы работы парка: с 9:00 до 22:00
- Билеты распределяются по росту, а не по возрасту, при этом клиентов проверяют по росту
- К взрослым относятся гости ростом 140 см и выше, к детям - от 100 до 140 см, к пожилым - от 60 лет и старше
- Детям ростом до 100 см билет не требуется
- Если планируете посетить аквапарк, обязательно возьмите купальник и сменную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
31 окт 2024
Посетили парк после 14:00, и очереди на канатную дорогу не было. Если хотите попробовать много аттракционов, лучше приезжать пораньше. Поездка на канатной дороге обязательна — потрясающие виды на город и парк.
А
Амалия
14 июл 2024
VinWonders и канатная дорога произвели отличное впечатление. Очень рекомендую! Единственная сложность была в поиске самой канатной дороги
Л
Леонид
11 мая 2024
Мы пара около 20 лет, из-за разных отзывов сомневались, но всё же решили поехать — и это было потрясающе! Обязательно приезжайте рано, чтобы успеть всё! Мы приехали около 10 утра
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Билеты
Живые куклы - билет на уникальное шоу в театре Đó
Начало: Đại Lộ Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh H...
Завтра в 18:00
29 ноя в 18:00
$14.73 за билет
Водная прогулка
Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$26.84 за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по Нячангу: история, природа и архитектура
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 09:30
29 ноя в 09:30
$31.58 за человека