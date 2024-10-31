Мои заказы

Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога

Проведите незабываемый день в VinWonders Нячанг — огромном парке на острове Хон Тре с аттракционами для всех возрастов, захватывающими шоу и уникальными зонами.

Ощутите драйв на водных горках, исследуйте аквариум и расслабьтесь на колоритном острове с морским бризом.
5
3 отзыва
Описание билета

Волшебный мир Vin

Wonders Nha Trang Vin

Wonders раскинулся на 62 гектарах острова Хон Тре и предлагает невероятное сочетание приключений и отдыха. Это крупнейший парк развлечений на побережье Вьетнама с захватывающими горками, семейными зонами, аквариумом и гигантским колесом обозрения, открывающим панорамные виды на бухту Нячанг. Аттракционы и шоу для всех Погрузитесь в мир адреналина с водными горками, американскими горками и зиплайном или насладитесь расслабляющими зонами, включая 5D-кино и виртуальную реальность. Особое внимание уделено тематическим зонам — от Дикого Запада до Юрского периода и Страны чудес, а вечерние шоу подарят незабываемые эмоции. Важная информация:
  • Для посещения необходимо иметь паспорт или удостоверение личности.
  • Рекомендуется взять шляпу от солнца, купальники, сменную одежду и солнцезащитный крем.
  • Часы работы парка: с 9:00 до 22:00.
  • Билеты распределяются по росту, а не по возрасту, при этом клиентов проверяют по росту.
  • К взрослым относятся гости ростом 140 см. и выше, к детям — от 100 до 140 см, к пожилым — от 60 лет и старше.
  • Детям ростом до 100 см. билет не требуется.
  • Если планируете посетить аквапарк, обязательно возьмите купальник и сменную одежду.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк развлечений VinWonders
  • Канатная дорога
Что включено
  • Канатная дорога туда и обратно
  • Входной билет в парк развлечений VinWonders
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Dao, City, Nha Trang - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Для посещения необходимо иметь паспорт или удостоверение личности
  • Рекомендуется взять шляпу от солнца, купальники, сменную одежду и солнцезащитный крем
  • Часы работы парка: с 9:00 до 22:00
  • Билеты распределяются по росту, а не по возрасту, при этом клиентов проверяют по росту
  • К взрослым относятся гости ростом 140 см и выше, к детям - от 100 до 140 см, к пожилым - от 60 лет и старше
  • Детям ростом до 100 см билет не требуется
  • Если планируете посетить аквапарк, обязательно возьмите купальник и сменную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Диана
31 окт 2024
Посетили парк после 14:00, и очереди на канатную дорогу не было. Если хотите попробовать много аттракционов, лучше приезжать пораньше. Поездка на канатной дороге обязательна — потрясающие виды на город и парк.
А
Амалия
14 июл 2024
VinWonders и канатная дорога произвели отличное впечатление. Очень рекомендую! Единственная сложность была в поиске самой канатной дороги
Л
Леонид
11 мая 2024
Мы пара около 20 лет, из-за разных отзывов сомневались, но всё же решили поехать — и это было потрясающе! Обязательно приезжайте рано, чтобы успеть всё! Мы приехали около 10 утра
читать дальше

во вторник, на канатную дорогу очереди не было, на острове почти никого (на один аттракцион пришлось постоять в очереди минут 30), но остров такой большой, что это случается редко. Меня заинтересовало всего пару аттракционов, но сады очень красивые, большую часть времени провели в аквапарке и зоопарке. Аквапарк потрясающий, много горок с резиновыми кругами (одиночными и двойными), мне больше нравятся такие, так как не люблю кататься без них. Выбор ресторанов большой. В конце дня было шоу — хорошее и стоящее, чтобы остаться до конца! Также есть VR-аттракционы, зиплайн и джунглевый американские горки, но времени на них не хватило

