большое за экскурсию Татьяне и всей команде! Утром забрали нас с отеля и привезли на причал, там организована была лодка на которой мы поплыли. Во время экскурсии будет две остановки. Одна остановка будет с шоу с русалками, где будет возможность смотреть под водой шоу с русалками, а также с ними поплавать и пофотографироваться. Как же это красиво и восхитительно! А вторая остановка возле рифа, где будет возможность заняться свободным снорклингом. Во время прогулки будут в неограниченном количестве фрукты, чай, вода, также будет полноценный обед. Экскурсия на пол дня, так что не утомительно, а время провели просто замечательно. По завершению экскурсии нам в качестве подарка были отправлены все видео и фотографии с этой поездки. С поездки нужно привозить хорошие воспоминания и эмоции и эта экскурсия нам их подарила. Незабываемо! Рекомендую!