Водная прогулка и снорклинг
Погрузитесь в волшебный подводный мир Южно-Китайского моря, наслаждайтесь шоу русалок и яркими фото. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
7 сен в 08:00
14 сен в 08:00
$55 за билет
Лучший выборЖивые куклы - билет на уникальное шоу в театре Đó
Начало: Đại Lộ Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh H...
«Стоимость билета для взрослых распространяется на взрослых ростом от 120 см»
Завтра в 18:00
5 сен в 18:00
$14.73 за билет
Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
Начало: Dao, City, Nha Trang - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh H...
«Билеты распределяются по росту, а не по возрасту, при этом клиентов проверяют по росту»
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$40.45 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий25 мая 2025Отличное шоу, самому захотелось поучаствовать.
Прекрасный отдых на воде. Благодарим за организацию Татьяну и членов её команды. Несмотря на юный возраст некоторых девчонок очень профессионально подготовленное красивое шоу.
Удачи Вам.
- ГГерасимец3 мая 2025Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво! Экскурсия хорошо организована. Огромное
- ААлександр8 апреля 2025Отличная прогулка по морю! Красочное подводное представление с русалками.
Хорошая организация прогулки.
