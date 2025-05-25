Мои заказы

Билеты онлайн без очередей в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Нячанге на русском языке, цены от $14. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Снорклинг с русалками в Нячанге
6.5 часов
3 отзыва
Билеты
Водная прогулка и снорклинг
Погрузитесь в волшебный подводный мир Южно-Китайского моря, наслаждайтесь шоу русалок и яркими фото. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
7 сен в 08:00
14 сен в 08:00
$55 за билет
Живые куклы - билет на уникальное шоу в театре Đó
3 отзыва
Билеты
Лучший выбор
Живые куклы - билет на уникальное шоу в театре Đó
Начало: Đại Lộ Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh H...
«Стоимость билета для взрослых распространяется на взрослых ростом от 120 см»
Завтра в 18:00
5 сен в 18:00
$14.73 за билет
Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
3 отзыва
Билеты
Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
Начало: Dao, City, Nha Trang - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh H...
«Билеты распределяются по росту, а не по возрасту, при этом клиентов проверяют по росту»
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$40.45 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    25 мая 2025
    Снорклинг с русалками в Нячанге
    Отличное шоу, самому захотелось поучаствовать.
    Прекрасный отдых на воде. Благодарим за организацию Татьяну и членов её команды. Несмотря на юный возраст некоторых девчонок очень профессионально подготовленное красивое шоу.
    Удачи Вам.
  • Г
    Герасимец
    3 мая 2025
    Снорклинг с русалками в Нячанге
    Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво! Экскурсия хорошо организована. Огромное
    читать дальше

    большое за экскурсию Татьяне и всей команде! Утром забрали нас с отеля и привезли на причал, там организована была лодка на которой мы поплыли. Во время экскурсии будет две остановки. Одна остановка будет с шоу с русалками, где будет возможность смотреть под водой шоу с русалками, а также с ними поплавать и пофотографироваться. Как же это красиво и восхитительно! А вторая остановка возле рифа, где будет возможность заняться свободным снорклингом. Во время прогулки будут в неограниченном количестве фрукты, чай, вода, также будет полноценный обед. Экскурсия на пол дня, так что не утомительно, а время провели просто замечательно. По завершению экскурсии нам в качестве подарка были отправлены все видео и фотографии с этой поездки. С поездки нужно привозить хорошие воспоминания и эмоции и эта экскурсия нам их подарила. Незабываемо! Рекомендую!

    Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво!Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво!Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво!Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво!Я всем советую съездить на экскурсию снорклинг с русалками. Это действительно очень интересно, необычно и красиво!
  • А
    Александр
    8 апреля 2025
    Снорклинг с русалками в Нячанге
    Отличная прогулка по морю! Красочное подводное представление с русалками.
    Хорошая организация прогулки.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Снорклинг с русалками в Нячанге
  2. Живые куклы - билет на уникальное шоу в театре Đó
  3. Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров
  2. Самое главное
  3. Даклак
  4. Водопады Бахо
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в сентябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 55. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Билеты», 9 ⭐ отзывов, цены от $14. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь