поездку. Это не монотонный бубнеж,под который засыпаешь,а именно живое общение. Настолько интересно рассказывает,все сопровождается эмоциями,историями из жизни,шутками,в общем супер! В первый раз у меня все осталось в голове))) И действительно направлено все на комфорт гостей,мини-автобус суперсовременный,большое расстояние между сиденьями,есть где зарядить телефон,вай фай. В далате был сезон дождей и Иван продумал этот момент и выдал нам всем зонтики,так что не промокли)))

Сама экскурсия очень насыщенная,крейзи хаус,деревня хоббитов,кофе лювак,можно заснять видео в вольере со львами)))) стеклянный мост,место где статуя Будды,тоннель в АД,суперкрасивые храмы,да и дорога очень живописная. Обед обалденный,тут не порционно все раздают,а общий стол с большим выбором блюд,плюс Иван доя нас приобрёл бутылку вина и рома местного))) очень приятненько)))) скажу так,ездила на экскурсию от гидов-да места красивые,но вы ничего не узнаете о Вьетнаме,проводят русскоговорящие вьетнамцы,но нужно прислушиваться,чтобы хоть что-то понять,и словарный запас очень скуднен… А тут прям суперкруто!!!! Иван,спасибо!