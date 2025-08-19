Мои заказы

Экскурсии по паркам Нячанга

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Нячанге на русском языке, цены от $29, скидки до 4%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
-
4%
83 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
9 сен в 05:00
12 сен в 05:00
$66$69 за человека
Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
3 отзыва
Билеты
Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
Начало: Dao, City, Nha Trang - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh H...
«Это крупнейший парк развлечений на побережье Вьетнама с захватывающими горками, семейными зонами, аквариумом и гигантским колесом обозрения, открывающим панорамные виды на бухту Нячанг»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$40.45 за билет
Снорклинг в Морском парке Нячанга и обед в рыбацкой деревне
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг в Морском парке Нячанга и обед в рыбацкой деревне
Начало: Трансфер от отеля
«Погружение в подводный мир Морского парка Начните день с трансфера из отеля до порта и отплытия на остров Мун — жемчужину Морского парка»
Завтра в 07:45
7 сен в 07:45
$29.56 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    19 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Организовано все четко. Автобус небольшой и очень комфортный по креслам и кондеям. Гид Виктор в дороге развлекал интересными историями и
    читать дальше

    рассказами про Вьетнам. Спасибо ему большое за заботливое отношение к туристам. Он нашел всех на территории зоопарка и раздал по зонтику, когда внезапно начался ливень. Далат очень приятный европеизированный в плане архитектуры город. Всей группе понравилась программа экскурсии) Ребята, спасибо вам!)))

    
  • С
    Светлана
    17 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Прекрасная, интересная, очень познавательная экскурсия! Николай великолепный рассказчик, с хорошим чувством юмора, отличными знаниями тех мест, о которых вел рассказ. А еще был замечательный обед и цветы женщинам от гида!! Огромное спасибо!
    
  • В
    Виктория
    15 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Вчера побывали в Далате, и это путешествие останется в памяти теплыми впечатлениями. Природа здесь поразительна: величественные горы и легкий туман
    читать дальше

    создают ощущение гармонии и умиротворения. Несмотря на извилистые дороги, поездка прошла очень комфортно. Экскурсия была организована на высшем уровне — Николай делился увлекательными фактами и помог полностью погрузиться в атмосферу этого удивительного города.

    
  • Ю
    Юлия
    15 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Выбирая экскурсию, ориентировались на отзывы о гиде и нисколько не разочаровались.
    Все рОвно так, как в многочисленных положительных отзывах: располагающий с
    читать дальше

    чувством юмора гид, отлично владеющий историей и культурой страны и народа, современным укладом жизни Вьетнама и Нячанга.
    Иван отвечает на все вопросы: что посмотреть, где вкусно поесть, как лучше доехать.
    Самый вкусный и разнообразный из обедов, предложенных на экскурсиях, был тут.
    Очевидным преимуществом является ранний выезд в 5 утра, что позволяет приехать на локации одними из первых, когда они еще не перегружены туристами.
    Город Далат за один день, конечно, не осмотреть, но даже за это время впечатлений масса.

    Совет тем, кого жестко укачивает: берите в дорогу таблетки от укачивания или закрывайте глаза, большой участок серпантина.

    Отдельное спасибо платформе Трипстер, подкупает ваша порядочность и забота ☀️

    
  • Н
    Наталья
    15 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Хочу поблагодарить Ивана за прекрасную экскурсию. Никаких сухих дат и нудных, заученных рассказов. Пожалуй, лучший экскурс в историю страны. Удивительные
    читать дальше

    факты были изложены с юмором, ответы на все вопросы и рекомендации получены. Были впереди планеты всей и нигде ни разу не застряли. .
    Что касается самого маршрута, то тут, я думаю, угодить всем не получится. Мы были в восторге от всего, кроме деревни Хоббитов. Она больше подходит для семей с детьми. А в остальном, очень рекомендую. Незабываемые впечатления и профессиональный гид. Что может быть лучше?

  • Д
    Дарья
    13 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Иван профи своей работы, ракетой пронес нас по всем локациям, без скопления туристов, зарядились и впечатлились массой ярких-позитивных эмоций, спасибо большое!!! Большие авиации ему за такую продуктивную работу!!!
    
  • К
    Капустина
    9 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Замечательная экскурсия и офигительный гид Иван, замечательный рассказчик, поведавший всю историю Вьетнама:)
    
  • А
    Алымжан
    8 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Большое спасибо Виктору, за очень информативную, и интересную экскурсию! Так же, хотелось бы поблагодарить водителя за безопасную поездку! Молодцы 👏🏼 рекомендую 😊👍
  • О
    Ольга
    8 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Добрый день.
    Брали с дочкой экскурсию из Нячанга в Далат, очень понравилась!
    Организовано все было четко-забрали от отеля, вернули в отель. На
    читать дальше

    локации успевали первыми или одними из первых.
    Иван очень классный гид, видно, что любит историю, и рассказывает очень интерессно.
    После этой поездки появилось общее представление о Вьетнаме.
    Делали все неспеша, было время и все рассмотреть и для фото.
    Посетили очень много красивых мест!
    Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым.

    
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Ездила с сыном в Далат, прекрасный гид, автобус, маршрут. Конечно мало времени на локациях, но хочется за день успеть увидеть
    читать дальше

    побольше интересного и нового. Маршрут подобран грамотно, успеваем приехать до толпы. Рассказал очень много интересных исторических и современных фактов про страну. Нам понравилось, рекомендую.

    
  • Е
    Евгения
    6 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Замечательная экскурсия! Удивительный экскурсовод Иван! Интереснейший рассказ и о истории страны, и о людях, которые оказывали влияние на страну и
    читать дальше

    о простых вьетнамцах их быте и образе жизни. Тот редкий случай когда маршрут и тайминг построен таким образом, что нет толп туристов.

  • Л
    Лучникова
    6 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Недавно мы с друзьями побывали на удивительной экскурсии и остались под огромным впечатлением! Программа была очень интересной, насыщенной и познавательной.
    читать дальше

    Мы узнали много нового, а каждый этап маршрута был продуман до мелочей. Особую благодарность хочется выразить гиду Ивану! Его профессионализм, глубокие знания и увлекательная подача материала сделали экскурсию по-настоящему незабываемой. Иван не только прекрасно разбирается в теме, но и умеет заинтересовать каждого участника, отвечает на любые вопросы с юмором и энтузиазмом. Однозначно рекомендую эту экскурсию и лично Ивана как гида – время прошло на одном дыхании, и хочется вернуться снова! Спасибо за прекрасные эмоции и новые знания!

  • И
    Иван
    6 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Все прошло на отлично.
  • Л
    Людмила
    3 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Экскурсия в Далат оставила неизгладимое впечатление! Познавательная и увлекательная, она прошла на одном дыхании, во многом благодаря искрометному юмору гида Ивана 😆
    
  • М
    Марина
    2 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Экскурсию в Далат посетили 1 августа 2025 года. Я была с двумя детьми- подростками. Нам всем поездка очень понравилась. Сама
    читать дальше

    экскурсия очень насыщенная, мы посетили несколько локаций, таких как деревня Хоббитов, стеклянный мост, отель Крези хаус и другие. Гид Иван очень интересно рассказывает про историю Вьетнама, заинтересовывая туристов всех возрастов. Экскурсия насыщенная, но не утомительная. Маршрут построен грамотно. Экскурсию к посещению однозначно рекомендую! ❤️

  • В
    Валерия
    2 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Добрый день! 25 июля ездили на экскурсию с командой Ивана- с гидом Николаем. Идеально организована экскурсия. Все точно, по времени
    читать дальше

    забрали и привезли в отель. Посетили много мест и послушали интересную экскурсию. Очень вкусный был обед (на экскурсиях редкость). Мы в восторге! Очень все понравилось! Всем советую Ивана и Николая.
    Удачи вам и побольше интересных экскурсий

    
  • Т
    Татьяна
    2 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Замечательная экскурсия, рекомендую, подходит для разного возраста и людей с разными интересами. Гид Иван очень грамотно все спланировал (от перемещения,
    читать дальше

    до приемов пищи и отдыха) и интересно рассказывал факты об истории страны и быте местных жителей. Понравилось и детям, и взрослым)

    
  • А
    Анжелика
    31 июля 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Очень интересная экскурсия. Посетили много красивых и интересных мест. Все очень понравилось!
  • А
    Александр
    30 июля 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Очень понравилась эскскурсия от Ивана. Он знал много подробностей об истории Вьетнама и Далата в частности. Было интересно его слушать. Выбранные места для экскурсии также оставили положительное впечатление, всё было интересным
  • М
    Мария
    30 июля 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Доброго всем дня,дорогие выбирающие))))
    Однозначно да!!!!! Ехать стоит,но именно с этим гидом. Иван великолепный гид,лучший с кем я когда-либо ездила в
    читать дальше

    поездку. Это не монотонный бубнеж,под который засыпаешь,а именно живое общение. Настолько интересно рассказывает,все сопровождается эмоциями,историями из жизни,шутками,в общем супер! В первый раз у меня все осталось в голове))) И действительно направлено все на комфорт гостей,мини-автобус суперсовременный,большое расстояние между сиденьями,есть где зарядить телефон,вай фай. В далате был сезон дождей и Иван продумал этот момент и выдал нам всем зонтики,так что не промокли)))
    Сама экскурсия очень насыщенная,крейзи хаус,деревня хоббитов,кофе лювак,можно заснять видео в вольере со львами)))) стеклянный мост,место где статуя Будды,тоннель в АД,суперкрасивые храмы,да и дорога очень живописная. Обед обалденный,тут не порционно все раздают,а общий стол с большим выбором блюд,плюс Иван доя нас приобрёл бутылку вина и рома местного))) очень приятненько)))) скажу так,ездила на экскурсию от гидов-да места красивые,но вы ничего не узнаете о Вьетнаме,проводят русскоговорящие вьетнамцы,но нужно прислушиваться,чтобы хоть что-то понять,и словарный запас очень скуднен… А тут прям суперкруто!!!! Иван,спасибо!

    

Сейчас в Нячанге в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 66 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
