-
4%
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
9 сен в 05:00
12 сен в 05:00
$66
$69 за человека
Билеты
Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
Начало: Dao, City, Nha Trang - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh H...
«Это крупнейший парк развлечений на побережье Вьетнама с захватывающими горками, семейными зонами, аквариумом и гигантским колесом обозрения, открывающим панорамные виды на бухту Нячанг»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$40.45 за билет
Водная прогулка
Снорклинг в Морском парке Нячанга и обед в рыбацкой деревне
Начало: Трансфер от отеля
«Погружение в подводный мир Морского парка Начните день с трансфера из отеля до порта и отплытия на остров Мун — жемчужину Морского парка»
Завтра в 07:45
7 сен в 07:45
$29.56 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения19 августа 2025Организовано все четко. Автобус небольшой и очень комфортный по креслам и кондеям. Гид Виктор в дороге развлекал интересными историями и
- ССветлана17 августа 2025Прекрасная, интересная, очень познавательная экскурсия! Николай великолепный рассказчик, с хорошим чувством юмора, отличными знаниями тех мест, о которых вел рассказ. А еще был замечательный обед и цветы женщинам от гида!! Огромное спасибо!
- ВВиктория15 августа 2025Вчера побывали в Далате, и это путешествие останется в памяти теплыми впечатлениями. Природа здесь поразительна: величественные горы и легкий туман
- ЮЮлия15 августа 2025Выбирая экскурсию, ориентировались на отзывы о гиде и нисколько не разочаровались.
Все рОвно так, как в многочисленных положительных отзывах: располагающий с
- ННаталья15 августа 2025Хочу поблагодарить Ивана за прекрасную экскурсию. Никаких сухих дат и нудных, заученных рассказов. Пожалуй, лучший экскурс в историю страны. Удивительные
- ДДарья13 августа 2025Иван профи своей работы, ракетой пронес нас по всем локациям, без скопления туристов, зарядились и впечатлились массой ярких-позитивных эмоций, спасибо большое!!! Большие авиации ему за такую продуктивную работу!!!
- ККапустина9 августа 2025Замечательная экскурсия и офигительный гид Иван, замечательный рассказчик, поведавший всю историю Вьетнама:)
- ААлымжан8 августа 2025Большое спасибо Виктору, за очень информативную, и интересную экскурсию! Так же, хотелось бы поблагодарить водителя за безопасную поездку! Молодцы 👏🏼 рекомендую 😊👍
- ООльга8 августа 2025Добрый день.
Брали с дочкой экскурсию из Нячанга в Далат, очень понравилась!
Организовано все было четко-забрали от отеля, вернули в отель. На
- ТТатьяна7 августа 2025Ездила с сыном в Далат, прекрасный гид, автобус, маршрут. Конечно мало времени на локациях, но хочется за день успеть увидеть
- ЕЕвгения6 августа 2025Замечательная экскурсия! Удивительный экскурсовод Иван! Интереснейший рассказ и о истории страны, и о людях, которые оказывали влияние на страну и
- ЛЛучникова6 августа 2025Недавно мы с друзьями побывали на удивительной экскурсии и остались под огромным впечатлением! Программа была очень интересной, насыщенной и познавательной.
- ИИван6 августа 2025Все прошло на отлично.
- ЛЛюдмила3 августа 2025Экскурсия в Далат оставила неизгладимое впечатление! Познавательная и увлекательная, она прошла на одном дыхании, во многом благодаря искрометному юмору гида Ивана 😆
- ММарина2 августа 2025Экскурсию в Далат посетили 1 августа 2025 года. Я была с двумя детьми- подростками. Нам всем поездка очень понравилась. Сама
- ВВалерия2 августа 2025Добрый день! 25 июля ездили на экскурсию с командой Ивана- с гидом Николаем. Идеально организована экскурсия. Все точно, по времени
- ТТатьяна2 августа 2025Замечательная экскурсия, рекомендую, подходит для разного возраста и людей с разными интересами. Гид Иван очень грамотно все спланировал (от перемещения,
- ААнжелика31 июля 2025Очень интересная экскурсия. Посетили много красивых и интересных мест. Все очень понравилось!
- ААлександр30 июля 2025Очень понравилась эскскурсия от Ивана. Он знал много подробностей об истории Вьетнама и Далата в частности. Было интересно его слушать. Выбранные места для экскурсии также оставили положительное впечатление, всё было интересным
- ММария30 июля 2025Доброго всем дня,дорогие выбирающие))))
Однозначно да!!!!! Ехать стоит,но именно с этим гидом. Иван великолепный гид,лучший с кем я когда-либо ездила в
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в сентябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 66 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Парки», 88 ⭐ отзывов, цены от $29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь