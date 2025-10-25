Я спланировал эту программу по рекомендации путешественников — без посещения скучных мест, лишних коммерческих точек и спешки. В небольшой группе вы познакомитесь с достопримечательностями Далата.
Посетите плантацию по производству кофе Лювак, канатную дорогу, водопад Датанла и многое другое! Узнаете историю Вьетнама и услышите о культуре страны.
Описание экскурсии
- Перевал у водопада Мужские слёзы Далата. Сделаем фотографии на фоне ущелья
- Канатная дорога Далата. Вас ждут 2300 метров увлекательного путешествия над верхушками сосен и прекрасные панорамные виды
- Ферма по производству кофе LUWAK. Вы увидите, как растёт необычный кофе и попробуете его как ягоду
- Водопад Датанла. К которому можно пройти по лесу или добраться на электросанях (по желанию)
- Глиняный туннель творчества. Погуляем среди скульптур и встретим романтические Лики Любви
- Гостиница Crazy House, которая входит в список необычных строений мира
- Чайный дом — у вас будет возможность выгодно купить продукцию из Далата
- Буддийский храм из битой посуды Линь Фуок. Рассмотрим 18-метровую статую Будды-женщины из цветов, колокол желаний и буддийский ад
Примерный тайминг экскурсии:
5:00 — выезд из Нячанга
6:00 — остановка для завтрака
7:00 — смотровая площадка перевала КанЛе
8:30 — канатная дорога
9:00 — ферма по производству кофе Лювак
10:00 — водопад Датанла
11:15 — Глиняная деревня
12:20 — гостиница Crazy House
13:00 — обед
14:00 — чайный дом Далата + дегустация
15:00 — пагода Линь Фуок
16:00 — выезд в Нячанг
18:00 — санитарная остановка
19:00 — возвращение в Нячанг
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Hyundai Solati
- Экскурсию можно оплатить наличными или переводом на карту Т-банка по курсу Google, на день экскурсии (есть комиссия)
- Обед входит в стоимость. Дополнительно оплачиваются электросани по желанию — 130 тысяч донгов ($5) за чел.
- Ограничение по возрасту 7+
- Трансфер из отдалённых отелей оплачивается дополнительно (за машину в обе стороны до 4-х чел.): из Камрани — $30, из Зоклета — $60
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и четверг в 05:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$55
|Дети до 120 см
|$39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 2344 туристов
Давно живу во Вьетнаме и работаю гидом. Мы с командой с радостью делимся накопленными знаниями с путешественниками. Местные традиции, культура, религия, реформы, экономика, образ жизни — поговорим обо всём.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 180 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
25 окт 2025
23 октября 2025.
Очень благодарны компании за организацию экскурсии. Всё продумано, столько информации получили. На любой вопрос был готов ответ. Отдельное спасибо гиду Николаю. Мы даже попробовали клубнику и посмотрели, как её выращивают во Вьетнаме.
Столько локаций!!! Прокатились на электросанях. Познакомились с культурой Далата. Всем рекомендую. Ещё раз огромное спасибо гиду Николаю
Дата посещения: 23 октября 2025
М
Малева
6 сен 2025
Очень интересный гид Иван! Большое спасибо ему за интересный рассказ о Вьетнаме! Полный восторг!
Дата посещения: 4 сентября 2025
Л
Логинова
15 авг 2025
Огромное спасибо за проведенную экскурсию. Все прошло отлично. И организация и содержание супер. Наш гид- Виктор оказался остроумным и интересным человеком, способным с любовью рассказать о Вьетнаме о традициях и
Дата посещения: 14 августа 2025
Екатерина
6 ноя 2025
Замечательная экскурсия в сопровождении русского гида. У нас был Виктор - интересно, со знанием материала и отличным чувством юмора.
Посетили все заявленные локации, в очередях нигде не стояли, в заявленное время уложились. Удобный транспорт, опытный водитель.
Основная часть дороги до Далата (~2 часа) по серпантину, кого укачивает в транспорте, обязательно пить таблетки!
Посетили все заявленные локации, в очередях нигде не стояли, в заявленное время уложились. Удобный транспорт, опытный водитель.
Основная часть дороги до Далата (~2 часа) по серпантину, кого укачивает в транспорте, обязательно пить таблетки!
Татьяна
5 ноя 2025
Отличная экскурсия, Иван лучший гид! Это интересная подача информации, много справочного материала. Организация тура на твердую пятёрку. Встреча, сопровождение, комфорт. Смело можно рекомендовать поездку!
А
Алсу
4 ноя 2025
Просто шикарная поездка, даже не знаю, что именно понравилось больше: каждая деталь поездки была прекрасной и отлично продуманной! Спасибо большое Николаю за тур
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Спасибо Ивану за супер экскурсию! Все прошло на одном дыхании) Очень круто, что Иван рассказал всю историю Вьетнама до сегодняшних дней. Очень легко и позитивно перелетел день) Спасибо за супер эмоции
И
Ирина
31 окт 2025
Благодарю гида Виктора за проведенную экскурсию в Далате. Нам все очень понравилось. Программа очень насыщенная, достаточно четкий тайминг. И у нас все приходили вовремя, поэтому не пришлось тратить время на
М
Максим
31 окт 2025
Все идеально и даже немножечко лучше! Иван очень харизматичный, знающий гид и дружелюбный человек! Поездка прошла с исключительным комфортом!
Е
Евгений
30 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Полностью соответствует ожиданиям.
Л
Лариса
29 окт 2025
Виктор был замечательным и знающим гидом, экскурсия с ним была интересная и позновательная, нам очень понравилось. Спасибо ему огромное!!!!
И
Ирина
28 окт 2025
Интересная, познавательная экскурсия. Иван прекрасный экскурсовод, с отличным чувством юмора.
М
Мария
28 окт 2025
При выборе между экскурсиями от различных туроператоров и экскурсиями с трипстер всегда отдаю предпочтение последним, ибо они не поставлены на поток, а в них есть душа. Взять даже зонтики, которые
Э
Эдуард
28 окт 2025
Гид Николай - 17 лет живет во Вьетнаме, очень профессионально и ненавязчиво рассказал о всех ключевых точках и жизни во Вьетнаме) крайне положительные эмоции и настроение, несмотря на насыщенную программу и дорогу!
Ольга
27 окт 2025
Идеальная экскурсия, гид Николай, все рассказывал интересно, без лишних легенд и сказок. Помогили его рекомендации по покупке кофе и орхидей 😊
