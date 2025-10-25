Т Татьяна 23 октября 2025.

Очень благодарны компании за организацию экскурсии. Всё продумано, столько информации получили. На любой вопрос был готов ответ. Отдельное спасибо гиду Николаю. Мы даже попробовали клубнику и посмотрели, как её выращивают во Вьетнаме.

Столько локаций!!! Прокатились на электросанях. Познакомились с культурой Далата. Всем рекомендую. Ещё раз огромное спасибо гиду Николаю

М Малева Очень интересный гид Иван! Большое спасибо ему за интересный рассказ о Вьетнаме! Полный восторг!

Л Логинова читать дальше быте, а так же пошутить, и поддержать разговор. Отдельное спасибо за действительно вкусный кофе с солью. Ну и привет нашим веселым попутчикам, без вас путешествие было бы не таким потрясающе приятным. Огромное спасибо за проведенную экскурсию. Все прошло отлично. И организация и содержание супер. Наш гид- Виктор оказался остроумным и интересным человеком, способным с любовью рассказать о Вьетнаме о традициях и

Екатерина Замечательная экскурсия в сопровождении русского гида. У нас был Виктор - интересно, со знанием материала и отличным чувством юмора.

Посетили все заявленные локации, в очередях нигде не стояли, в заявленное время уложились. Удобный транспорт, опытный водитель.

Основная часть дороги до Далата (~2 часа) по серпантину, кого укачивает в транспорте, обязательно пить таблетки!

Татьяна Отличная экскурсия, Иван лучший гид! Это интересная подача информации, много справочного материала. Организация тура на твердую пятёрку. Встреча, сопровождение, комфорт. Смело можно рекомендовать поездку!

А Алсу Просто шикарная поездка, даже не знаю, что именно понравилось больше: каждая деталь поездки была прекрасной и отлично продуманной! Спасибо большое Николаю за тур

Ю Юлия Спасибо Ивану за супер экскурсию! Все прошло на одном дыхании) Очень круто, что Иван рассказал всю историю Вьетнама до сегодняшних дней. Очень легко и позитивно перелетел день) Спасибо за супер эмоции 🩷

И Ирина читать дальше ожидания. Рассказывает гид немного, но нам этого достаточно. Возможно, кому-то хочется подробной экскурсии в каждой локации.

Отличный мега-спокойный водитель. Единственное пожелание - представляться гиду и желательно как-то знакомиться с людьми (обычно в мини группах так делают).

Благодарим. Рекомендуем. Благодарю гида Виктора за проведенную экскурсию в Далате. Нам все очень понравилось. Программа очень насыщенная, достаточно четкий тайминг. И у нас все приходили вовремя, поэтому не пришлось тратить время на

М Максим Все идеально и даже немножечко лучше! Иван очень харизматичный, знающий гид и дружелюбный человек! Поездка прошла с исключительным комфортом!

Е Евгений Очень понравилась экскурсия! Полностью соответствует ожиданиям.

Л Лариса Виктор был замечательным и знающим гидом, экскурсия с ним была интересная и позновательная, нам очень понравилось. Спасибо ему огромное!!!!

И Ирина Интересная, познавательная экскурсия. Иван прекрасный экскурсовод, с отличным чувством юмора.

М Мария читать дальше всем нам любезно предоставили во время дождя. Остались очень довольны экскурсией! Иван - прекрасный рассказчик с очень глубокими историческими познаниями и массой интересных жизненных историй, которого приятно слушать! Про таких говорят - сразу видно, что человек находится на своем месте! Тайминг экскурсии расписан вплоть до минуты, что не может не радовать при таком количестве посещаемых локаций! Однозначно рекомендую к посещению данную экскурсию и Далат в частности, самой же захотелось посетить двухдевную экскурсию и посмотреть еще больше мест! При выборе между экскурсиями от различных туроператоров и экскурсиями с трипстер всегда отдаю предпочтение последним, ибо они не поставлены на поток, а в них есть душа. Взять даже зонтики, которые

Э Эдуард Гид Николай - 17 лет живет во Вьетнаме, очень профессионально и ненавязчиво рассказал о всех ключевых точках и жизни во Вьетнаме) крайне положительные эмоции и настроение, несмотря на насыщенную программу и дорогу!