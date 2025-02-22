Вы знали, что большую часть территории Вьетнама занимают горы? Приглашаю вас в Далат — один из самых интересных горных городов страны.
Чего в нём только нет: пагоды, водопады, глиняные скульптуры, кофейные плантации, стеклянный мост и даже деревня хоббитов. Всё это вы увидите! А также узнаете о прошлом и настоящем Вьетнама.
Чего в нём только нет: пагоды, водопады, глиняные скульптуры, кофейные плантации, стеклянный мост и даже деревня хоббитов. Всё это вы увидите! А также узнаете о прошлом и настоящем Вьетнама.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- сфотографируетесь у водопада «Мужские слёзы Далата»
- пройдёте по Стеклянному мосту над сосновой долиной
- посетите отель «Сумасшедший дом» из списка самых необычных строений мира
- погуляете по фотогеничной «деревне хоббитов»
- совершите живописную прогулку по « Алее Богов»
- осмотрите статую «Золотого Будды»
- заглянете на кофейную ферму и раскроете секреты кофе Лювак
- полюбуетесь пагодой Линь Фуок, декорированной стеклянными осколками
Я поделюсь историей страны от племенных времён до наших дней. Вы узнаете, как на неё повлияли Франция, Китай и СССР. Погрузитесь во времена колонизации и Партизанской войны. А также узнаете много интересного о современном Вьетнаме.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Hyundai Solati
- В стоимость включено: транспорт, входные билеты, обед
- На экскурсии будет возможность по желанию прокатиться на фуникулёре к смотровой площадке
- Ограничение по возрасту 7+
- Экскурсию можно оплатить наличными или переводом на карты Сбера и Т-банка по курсу Google на день экскурсии
в пятницу в 05:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$66
|Дети ниже 120 см
|$48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нячанге
Провёл экскурсии для 85 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Иван, я живу во Вьетнаме более 12 лет и работаю гидом. С радостью делюсь накопленными знаниями с путешественниками. Местные традиции, культура, религия, реформы, экономика, образ жизни — мы поговорим обо всём.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
22 фев 2025
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Очень понравилась организация и маршрут поездки. Получили огромное удовольствие и кучу положительных эмоций. Спасибо Ивану за интересный рассказ о Вьетнаме и сопровождение. Поездка в мини группе из 12 человек, проехали не торопясь и без лишних проволочек, с комфортом. Очень советую эту экскурсию.
Э
Элеонора
8 фев 2025
Спасибо Ивану за интересную экскурсию👍 дорога прошла незаметно, очень много рассказывал интересного из истории Вьетнама, посетили несколько мест в Далате, для всего хватило времени, никуда не спешили, все посмотрели, сделали
П
Павел
8 фев 2025
Иван очень любит эту страну и достаточно давно здесь живёт. Его экскурсии пропитаны любовью к Вьетнаму и глубокими знаниями. Внешний его вид, крайне обманчив. За видом друга из 90, прячется интеллигентный и чуткий человек.
Иван, спасибо за экскурсии, замечательно проведённое время и всестороннюю поддержку.
Иван, спасибо за экскурсии, замечательно проведённое время и всестороннюю поддержку.
Т
Татьяна
23 янв 2025
Здравствуйте! Экскурсия прошла замечательно. Посетили очень много локаций, все прошло организовано и качественно, гид Иван рассказал нам историю и много интересных фактов о Вьетнаме, вообщем нам с мужем все очень понравилось, всем советуем обязательно посетить Далат
К
Кирилл
18 янв 2025
Спасибо большое Ивану за интересную экскурсию в сказочный Далат, раскрывающую образ жизни, и социальные, политические и бытовые ньюансы Вьетнама. мы очрованы городом, креативом и гостеприимством народа! незабываемые впечатления увезем с собой!
П
Павел
10 янв 2025
Иван, ходячая энциклопедия с глубокими познания про Вьетнам:) Очень насыщенная и информативная экскурсия. Многое узнали про Вьетнам. Далат прекрасный город с домами в европейском стиле, который очень отличается от Нячанга.
Нарине
5 янв 2025
Очень красивое место, все бы было хорошо, но за день до этого я здорово простыла и с половины мне стало плохо. Испортилась моя экскурсия, ещё в придачу мобильник не то
Ксения
15 дек 2024
Это просто невероятная экскурсия!
Иван разработал прекрасный план программы, который вмещает себя количество точек, которые обычно смотрят за 2-3 дня: сумасшедший дом, тематические парки, стеклянный мост, водопады, пагоды, плантации кофе, мини-зоопарк
Иван разработал прекрасный план программы, который вмещает себя количество точек, которые обычно смотрят за 2-3 дня: сумасшедший дом, тематические парки, стеклянный мост, водопады, пагоды, плантации кофе, мини-зоопарк
Ирина
10 дек 2024
Иван, огромное вам спасибо за экскурсию!!! 🙏🫶
Нам очень всё понравилось, вы прекрасное дополнение всего, что мы сегодня увидели, работаете с душой и чистотой помыслов! 🌈✨🧚
Далат, с вашей подачей оставил прекрасное воспоминание в наших Сердцах! 💞✨
Благодарим! 💗
Было очень круто, красиво, интересно, впечатлило! 🌟
Желаем вам божественного изобилия и процветания! Божественной радости, любви и света! 🌞🪄🧚✨
Нам очень всё понравилось, вы прекрасное дополнение всего, что мы сегодня увидели, работаете с душой и чистотой помыслов! 🌈✨🧚
Далат, с вашей подачей оставил прекрасное воспоминание в наших Сердцах! 💞✨
Благодарим! 💗
Было очень круто, красиво, интересно, впечатлило! 🌟
Желаем вам божественного изобилия и процветания! Божественной радости, любви и света! 🌞🪄🧚✨
С
Султан
10 дек 2024
Классный гид😁
В
Вероника
4 дек 2024
Самая замечательная поездка в Далат, остались просто невероятные впечатления. Дорога комфортная, не смотря на длительный путь. Машина удобная, водитель внимательный. Мне кажется это единственная программа, где включены все основные точки Далата. Спасибо большое гиду Ивану за эту поездку, было очень круто👍🏼❤️
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