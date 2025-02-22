А Александра Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Очень понравилась организация и маршрут поездки. Получили огромное удовольствие и кучу положительных эмоций. Спасибо Ивану за интересный рассказ о Вьетнаме и сопровождение. Поездка в мини группе из 12 человек, проехали не торопясь и без лишних проволочек, с комфортом. Очень советую эту экскурсию.

Э Элеонора читать дальше кучу фото, прекрасный обед с презентом от Ивана в качестве бутылки вина и рома. Дорога с красивыми пейзажами, очень новый и чистый микроавтобус с кондиционером и вай-фаем, водитель молчалив, но аккуратен. Наша группа было всего 13 человек. Очень рекомендую👍, обращайтесь и отдыхайте интересно и комфортно. Спасибо Ивану за интересную экскурсию👍 дорога прошла незаметно, очень много рассказывал интересного из истории Вьетнама, посетили несколько мест в Далате, для всего хватило времени, никуда не спешили, все посмотрели, сделали

П Павел Иван очень любит эту страну и достаточно давно здесь живёт. Его экскурсии пропитаны любовью к Вьетнаму и глубокими знаниями. Внешний его вид, крайне обманчив. За видом друга из 90, прячется интеллигентный и чуткий человек.

Иван, спасибо за экскурсии, замечательно проведённое время и всестороннюю поддержку.

Т Татьяна Здравствуйте! Экскурсия прошла замечательно. Посетили очень много локаций, все прошло организовано и качественно, гид Иван рассказал нам историю и много интересных фактов о Вьетнаме, вообщем нам с мужем все очень понравилось, всем советуем обязательно посетить Далат

К Кирилл Спасибо большое Ивану за интересную экскурсию в сказочный Далат, раскрывающую образ жизни, и социальные, политические и бытовые ньюансы Вьетнама. мы очрованы городом, креативом и гостеприимством народа! незабываемые впечатления увезем с собой!

П Павел Иван, ходячая энциклопедия с глубокими познания про Вьетнам:) Очень насыщенная и информативная экскурсия. Многое узнали про Вьетнам. Далат прекрасный город с домами в европейском стиле, который очень отличается от Нячанга.

Нарине читать дальше сама уронила, не то вытащили, не могу сказать, бдительность была на нуле. Но большое спасибо гиду Николаю за его внимание и заботу. Очень жаль, что я вышла из колеи, ещё и другие экскурсии пришлось отменить. Но эту поездку рекомендую. Стоит хоть раз посмотреть. Очень красивое место, все бы было хорошо, но за день до этого я здорово простыла и с половины мне стало плохо. Испортилась моя экскурсия, ещё в придачу мобильник не то

Ксения

Иван разработал прекрасный план программы, который вмещает себя количество точек, которые обычно смотрят за 2-3 дня: сумасшедший дом, тематические парки, стеклянный мост, водопады, пагоды, плантации кофе, мини-зоопарк читать дальше (невероятные львята, обезьянки, слоны, циветты), локальные магазины с местным кофе/чаем/маслом/артишоками по адекватной цене, вкуснейший обед.

Все намеченные обещания были выполнены и перевыполнены!

Экскурсия - просто восторг от содержательной части до реализации в самых мелочах.

Иван действительно хорошо знает культурные и исторические особенности Вьетнама, начиная от колонизаторских времён до современности.

Очень важно, что гид рассказывает максимально объективно (не принимая точку зрения какой-либо идеологии) и захватывающе!

В процессе экскурсии открыла для себя не только информацию о достопримечательностях Далата и окрестностях, но и о самом Вьетнаме и его людях.

Иван любит эту страну и обязательно поможет полюбить её вам!

Хоть отпуск и заканчивается, но я обязательно ещё вернусь во Вьетнам и могу смело посоветовать Ивана как превосходного гида и организатора.

Эта экскурсия - буквально лучшее впечатление за весь мой отпуск в этой стране) Это просто невероятная экскурсия!Иван разработал прекрасный план программы, который вмещает себя количество точек, которые обычно смотрят за 2-3 дня: сумасшедший дом, тематические парки, стеклянный мост, водопады, пагоды, плантации кофе, мини-зоопарк

Ирина Иван, огромное вам спасибо за экскурсию!!! 🙏🫶

Нам очень всё понравилось, вы прекрасное дополнение всего, что мы сегодня увидели, работаете с душой и чистотой помыслов! 🌈✨🧚

Далат, с вашей подачей оставил прекрасное воспоминание в наших Сердцах! 💞✨

Благодарим! 💗

Было очень круто, красиво, интересно, впечатлило! 🌟



Желаем вам божественного изобилия и процветания! Божественной радости, любви и света! 🌞🪄🧚✨

С Султан Классный гид😁