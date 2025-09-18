Мы отправимся в морской парк острова Хон Мун и проведём день среди кораллов и тропических рыб. Вас ждут два погружения с маской и трубкой, кристально чистая вода и яркий подводный мир. В завершение — обед-барбекю на острове.
Описание водной прогулки
7:30 — трансфер из отелей в центре Нячанга. Трансфер из отелей в Камране и отелей вдали от центра (Amiana, Alibu, Boton Blue и др.) за доплату
8:10 — отправление на остров Хон Мун — главный морской заповедник Нячанга
8:50–9:50 — первое погружение на Хон Муне: кораллы, разноцветные рыбы, прозрачная вода
9:50 — переезд на риф Đông Tằm
10:30–11:30 — второе погружение: один из самых живописных рифов бухты
11:45 — обед BBQ: рыба, кальмары, креветки, свинина, курица, жареный рис с морепродуктами, овощи, суп из морских водорослей, хлеб, фрукты, холодный чай
12:45 — возвращение на материк и трансфер в отель
Тайминг примерный, он может изменяться в зависимости о ситуации.
Организационные детали
- В стоимость входит профессиональное снаряжение для снорклинга, обед-барбекю, трансфер из/в отель в центре Нячанга, входные билеты и англоязычный сопровождающий из нашей команды
- Водная прогулка проходит на катере, который оборудован спасательными средствами
- Обед-барбекю подается в формате общего сет-меню, в него входят разнообразные блюда: морепродукты на гриле, мясо, курица, жареный рис с морепродуктами, овощи, фрукты и др.
ежедневно в 07:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуйнх — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 266 туристов
Мы предлагаем уникальные морские программы, сочетающие в себе посещение островов, вечеринки на палубе и яркие впечатления. Это не просто путешествие — это отдых, новые знакомства и жизнь на полную катушку посреди открытого моря.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Н
Наталья
18 сен 2025
Экскурсия по своей задумке неплохая, но есть минусы- это грязное море, хоть и тёплое, рыбок много, но они немного не оправдали моё представление так как они однообразные просто серые в
