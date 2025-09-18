читать дальше полоску как у многих в аквариуме, но иногда проплывала рыбка Дори)

Что касается обеда, он был не особо вкусным и холодным не таким как презентуется на картинке.

Но это моё субъективное мнение)

Подводный мир как и море не сравниться ни с Тайландом ни с Бали, там конечно просто сказка

Экскурсия по своей задумке неплохая, но есть минусы- это грязное море, хоть и тёплое, рыбок много, но они немного не оправдали моё представление так как они однообразные просто серые в