Полезная информация о Нячанге
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Местное время в Нячанге
05:0200
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Нячанг
|По-английски
|Nha Trang
|Столица региона
|Нячанг является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Нячанге
|Население города
|283 441 чел.
|Аэропорты
|Нячанг NHA, Камрань CXR
|Часовой пояс
|Asia/Ho_Chi_Minh
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Подробная статья
Нячанг, Веьтнам – что нужно знать о Нячанге для отдыха
Нячанг – неповторимый город Вьетнама на побережье Китайского моря. Безграничная красота влюбляет каждого посетившего этот курорт. Местность чудесно подходит как для любителей экскурсий, так и для желающих активно отдохнуть. В этом городе не просто есть на что посмотреть, в нём есть то, во что можно влюбиться
Где находится Нячанг на карте
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