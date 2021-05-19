Всё о Нячанге

Полезная информация о Нячанге

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Местное время в Нячанге
05:0200
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаНячанг
По-английскиNha Trang
Столица регионаНячанг является столицей региона
Статья о городеСтатья о Нячанге
Население города283 441 чел.
АэропортыНячанг NHA, Камрань CXR
Часовой поясAsia/Ho_Chi_Minh
Средняя высота10 м. от уровня моря

Подробная статья

Нячанг
Нячанг, Веьтнам – что нужно знать о Нячанге для отдыха
Нячанг – неповторимый город Вьетнама на побережье Китайского моря. Безграничная красота влюбляет каждого посетившего этот курорт. Местность чудесно подходит как для любителей экскурсий, так и для желающих активно отдохнуть. В этом городе не просто есть на что посмотреть, в нём есть то, во что можно влюбиться

Где находится Нячанг на карте

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Достопримечательности

Пагода Лонг Шон

Популярные экскурсии в Нячанге

Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
5
1 отзыв
$
40
за чел.
Мы отправимся на обзорную экскурсию по нетуристическому Нячангу. Я покажу, как выглядит город вне зоны отелей, и как живут местные жители. Мы погрузим...
Прогулка по реке Кай в Нячанге
Прогулка по реке Кай в Нячанге
$
15
за чел.
Мы отправимся по реке Кай на экскурсию вглубь Нячанга. Я покажу вам обычную жизнь вьетнамцев, которая сильно отличается от той, что вы видите в турист...
Выездная 2х дневная экскурсия в Сайгон (на самолете)
Выездная 2х дневная экскурсия в Сайгон (на самолете)
$
269
за чел.
Двухдневная экскурсия по Сайгону и реке Меконг гарантирует полное погружение в неповторимый колорит Вьетнама, где динамичный образ жизни азиатского ме...
Дегустация вьетнамских блюд в малой группе
Дегустация вьетнамских блюд в малой группе
5
11 отзывов
$
33
за чел.
Попробуйте суп с лапшой на говяжьем бульоне Фо, блин из рисовой муки с начинкой Бан Ксео и роллы в рисовой бумаге нэм в популярных у местных жителей з...
Секретный Нячанг на мотобайках
Секретный Нячанг на мотобайках
4.9
14 отзывов
40
за чел.
Увлекательное дружеское путешествие по необычным местам города и его живописным окрестностям
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Фотографии

Уличная закусочная в Европейском квартале
Общественный транспорт, лучшее средство передвижение по городу
Кормление золотых рыбок из бутылочки в парке Янг Бэй
Обезьяний остров, Нячанг
Обязательно искупайтесь в знаменитых грязевых ваннах Нячанга
Сувениры из дерева, пользуются особой популярностью у туристов
Сувенирная лавка
Самолёт Vietnam Airlines (Вьетнамских авиалиний) в аэропорту Нячанга
35

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