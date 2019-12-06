Нячанг – неповторимый город 🏙️ Вьетнама на побережье Китайского моря 🌊. Безграничная красота влюбляет каждого посетившего этот курорт. Местность чудесно подходит как для любителей экскурсий, так и для желающих активно отдохнуть. В этом городе не просто есть на что посмотреть, в нём есть то, во что можно влюбиться

Приветственная надпись на въезде в Нячанг

Некоторые считают Нячанг пляжной столицей Вьетнама. Туристы из разных стран едут в это райское место ежегодно. И не зря. Курорт славится лазурным берегом, идеально чистым пляжем, живописными островками и многим другим.

Здесь находится известный во всем мире обезьяний остров. Животные поселились там после закрытия питомника. На сегодняшний день их количество составляет около 2 000. Многим будет интересно посетить главный буддистский храма провинции Кхань-Хоа. Там можно найти огромную 14-ти метровую скульптуру Будды, сделанную из белого камня.

Информация о Нячанге для туриста

Согласно данным переписи населения, в 2015 году количество обитателей составляло 420 521 человек .

. Как и во всех других регионах страны, мужчин называют – вьетнамец, женщин – вьетнамка, всех вместе жителей – вьетнамцы.

Национальной валютой считают вьетнамский донг (VND). Обменяв один доллар можно получить 23 208 донг.

(VND). Обменяв один доллар можно получить 23 208 донг. Главным языком в провинции, как и во всем Вьетнаме, принято считать государственный – вьетнамский язык . В качестве дополнительных, выступают английский и русский языки. Коренного русскоговорящего встретить очень легко, это связано с туристической популярностью.

. В качестве дополнительных, выступают английский и русский языки. Коренного русскоговорящего встретить очень легко, это связано с туристической популярностью. Большое количество граждан вьетнамской республики - атеисты . В провинции Кхань-Хоа свобода верования, что дает возможность существовать нескольким религиям одновременно. В городе можно встретить как буддистов, так и христиан. В основном коренные обитатели поклоняются различным богам и духам. Особым местом в доме является алтарь поклонения предкам. Это связано с процветанием различных культов. В поселении в малом количестве можно встретить практически любую из мировых религий.

. В провинции Кхань-Хоа свобода верования, что дает возможность существовать нескольким религиям одновременно. В городе можно встретить как буддистов, так и христиан. В основном коренные обитатели поклоняются различным богам и духам. Особым местом в доме является алтарь поклонения предкам. Это связано с процветанием различных культов. В поселении в малом количестве можно встретить практически любую из мировых религий. Телефонный код страны: +84 58.

Полезные для иностранных граждан номера:

113 — служба полиции.

114 — пожарные.

115 — скорая медицинская помощь.

116 — телефонный справочник Вьетнама.

Где находится Нячанг

Нячанг, Кханьхоа, Вьетнам

Столица пляжей Вьетнама расположилась в южной части страны, на побережье Южно-Китайского моря и стала своеобразной жемчужиной Юго-Восточной Азии. Река Кай делит селение на две части. Каждая из которых не уступает своей красотой. К местности относятся также острова Vĩnh Nguyên.

Соседними поселениями являются:

Водопад Пренн в Далате Камрань, Вьетнам Рыбалка на рассвете, Буонметхуот

Популярные среди туристов места в Нячанге

Тямские башни Po Nagar Башня "Лотос", Нячанг Пляж Nha Trang

«Лотос». Башня в виде лотоса привлекает своей красотой многих. Сооружение было возведено в 2008 году. Местом послужил старый мемориал павших воинов Кханьхоа, находившийся на набережной. Основное предназначение здания – проведение различных выставок.

Тямские башни Po Nagar. Прекрасное строение, которое напоминает о цивилизации Чампа. Уникальное сооружение способно удивить своей культурой и видом. Посетив эту достопримечательность можно захватить одно из выступлений местных коллективов. Песни и танцы в их исполнении дополняют атмосферу Вьетнама.

Пляж Nha Trang Beach. Данное место считают одной из главных достопримечательностей. Каждому предоставляется возможность насладиться чистотой побережья и полежать под теплыми солнечными лучами.

Кафедральный собор Нятранга Nha Tho Nui. Сооружение можно считать уникальным хотя бы по причине, что в нем проводятся службы для христиан. Во всей Азии сложно найти католический храм, особенно таких масштабов как Nha Tho Nui. Атмосфера церкви и величество скульптур захватывает с первых секунд.

Лонг Шон пагода. Основной особенностью храма выступает огромная скульптура Будды, изготовленная из белого камня. Находясь в окрестностях пагоды можно наблюдать прекрасную панораму вида на город.

Досто­приме­чатель­ности данного региона

Сад камней на мысе Хон Чонг Аквапарк Винперл Лэнд (Vinpearl Land) Эко-парк Янг-Бэй

Парк Vinpearl Amusement Park Vinpearl Land Nha Trang. В нем можно найти массу развлечений для всей семьи. Комплекс имеет океанариум, набережную пляжа, различные аттракционы, аквапарк, зеркальный замок, шоу поющих фонтанов и многое другое. Сам момент поездки, а точнее 15-ти минутного полета над морем, несет в себе массу впечатлений. Для того что бы попасть на остров, на котором размещен парк, иностранцу предстоит незабываемое путешествие при помощи стеклянной кабины и канатной дороги. После невероятной поездки, для каждого посетителя доступна карта курорта с перечнем развлечений.

Сад Камней. Еще одной интересной локацией, которая привлекает отдыхающих, есть мыс Хон Чонг. Загадочная и в то же время завораживающая атмосфера преследует гостей на этом мысе. Здесь даже камни имеют свою легенду происхождения. Согласно ней одной из глыб есть влюбленная Фея, которая не смогла дождаться своего Великана. От долгой тоски, навлеченной на влюбленных богами, она превратилась в камень. Вернувшийся Дракон-Великан от отчаяния обратился в огромную глыбу.

Музей впечатлений. Данное место заслуживает особое внимание. Здесь можно найти самые нестандартные экспонаты, комнаты обмана, дом великана, своеобразные архитектурные замыслы и многое другое. В музее практически всё сделано в своеобразном стиле. Даже уборная комната заставляет посетителя посмеяться. Перевернутые комнаты оборудованы специально для любителей фотографий. Множество различных иллюзий доступных каждому посетителю. На память о посещении музея можно повесить ленточку на дерево пожеланий, с записанной на ней заветной мечтой. Уставших отдыхающих ожидает специально оборудованный сад.

Янг Бэй. Этот курорт включает в себя множество развлечений. У пруда можно покормить рыбок прямо из детской бутылочки. В садах – понаблюдать за ростом помело, мандарин, цветением сакуры. Здесь можно покормить крокодила на крокодильей ферме, сделать ставку на участника в поросячьих бегах, понаблюдать за петушиными боями, подкормить настоящего гималайского медведя, сделать рыбный пилинг в одном из бассейнов, многое другое. Прекрасным аккордом для посещения такой райской местности станет шум водопадов, которые находятся на территории комплекса.

Фотогалерея Лонга Тана. Автор ряда работ посвятил всю свою жизнь черно-белым фотографиям. В доме фотографа находится своего рода музей, в котором можно погрузиться в мир Лонга Тана.

Особенности курорта

О истории Нячанга

История возведения города Канатная дорога Vinpearl соединяет Нячанг с островом Хон Тре

История селения берет начало с 8 века. Местность, на которой возведен современный Нячанг, его зодчие прозвали «Ароматными землями». Это связано с тем, что близлежащая территория славилась густой растительностью алоэ и корицы. Во времена великой цивилизации Чампов, объект служил главным портовым поселением.

Начиная с 17 века, под властью ветов, которые захватили земли, населенный пункт пришел в упадок и превратился в маленькую провинцию. Современная красота – достижение французских колонизаторов, которые активно занимались отстройкой местности в 20 веке.

Местные жители и их культура

Жители Нячанга и их культура Один из видов заработка для местных, катание туристов на круглых лодках-корзинах «тхунг чай»

Культура этого региона поистине уникальна. Вьетнамцы предпочитают носить яркую одежду. Даже сегодня среди населения очень популярно носить фирменные шляпы – нонла. Они выступают своего рода символом страны. В регионе Кхань-Хоа популярными среди женщин являются приталенные платья с специфическим воротником, который называется аозай. Среди мужчин принято носить брюки свободного кроя и куртку.

Во вьетнамских семьях главой считают самого опытного мужчину. Родители сами выбирают избранника для своего ребенка. Это связано с почитанием предков. Согласно ему, родители более опытные и лучше понимают что нужно их ребенку. Такие семейные традиции являются нерушимыми, даже не смотря на влияние культуры французских колонизаторов.

Среди искусств очень популярна живопись, танцы, резьба по дереву, и многое другое.

Нячанг – туристический населенный пункт, в связи с этим в нем существует множество музеев, кукольный театр на воде, постоянно проходят выставки. Культура города нерушима веками. Коренное население почитает своих предков, и передает это с поколения в поколение.

Стоимость проживания и местные цены

Стоимость отдыха в Нячанге

Цены на жилье и продукты во многом зависят от сезона. С марта по сентябрь можно рассчитывать на завышенные цены. С декабря начинается спад. В среднем, пообедать в кафе можно за 4$, номер в отеле будет стоить от 45 до 400 $за сутки. Среднестатистический уровень заработной платы составляет 146 $.

Что необходимо помнить туристу

Учитывая количество приезжих, человеку, который планирует посетить Нячанг, стоит предостерегаться мошенничества. Не все, однако, добросовестны по отношению к путешественникам. Прежде чем идти на рынок стоит ознакомиться с ценами у местного населения, так как для иностранцев их принято завышать. Также стоит учитывать факт, что для вьетнамца чаевые служат оскорблением. Лучше проявить благодарность в виде подарка.

Интересный факт. Белая кожа во Вьетнаме – главная черта благородства. По этой причине нередко встречаются жители, которые избегают солнца различными методами. Чаще всего это проявляется максимально закрытым нарядом.

Климат и погода Нячанга

Когда же стоит ехать в Нячанг?

Посещать Нячанг можно в любое время года. Курорт прекрасен по-своему в каждом месяце.

Сезоны характерные для региона

Среди отдыхающих наиболее излюбленным стал период времени с февраля по сентябрь. Для поселения характерны два сезона:

Низкий. В это время для региона характерны недолгие, но проливные дожди. После них погода довольно быстро стабилизируется и можно продолжать загорать на пляже дальше. Длиться низкий сезон с середины октября до декабря.

Высокий. С января по август наблюдается сухой климат. Это время наиболее популярно для посещения из-за отсутствия дождей и жаркого палящего солнца.

Вне зависимости от времени года, температура опускается ниже 15° крайне редко. В среднем на протяжении дня температура может колебаться от 23 до 26°

Погода (воздух днём, ночью и температура воды)

Январь +26°, +22°, +24°.

Февраль +28°, +22°, +24°.

Март +30° , +23°, +26°.

Апрель + 31°, +24°, +27°.

Май + 32°, + 24°, +28°.

Июнь + 33°, + 27°, +28°.

Июль +33°, + 27°, +28°.

Август + 33°, + 25°, + 28°.

Сентябрь + 32°, + 25°, + 29°.

Октябрь + 30°, + 24°, + 28°.

Ноябрь + 29°, + 23°, + 27°.

Декабрь + 27°,+ 22°, + 25°.

Чем можно заняться во время отдыха?

Дайвинг - одно из популярнейших развлечений Пляжи - это то, ради чего едут туристы в Нячанг Лечебные туры

Доступно множество вариантов для развлечения:

Пляжный отдых. Существует шанс бесплатного посещение центрального пляжа. Там путешественник найдет всё необходимое для полноценного отдыха – душевые, продажа мороженого, аренда пляжного инвентаря. Отдохнуть от жаркого солнца можно в одно из набережных кафе.

Водные виды спорта. Для приезжих работает целая масса сервисов проката инвентаря для водных развлечений. Путешественник не будет скучать, ему предоставлены: водные лыжи, прокат водных мотоциклов, буксируемые парашюты, и другое;

Дайвинг. Особенно выделяется этот вид развлечения. Вблизи островов размещено огромное количество центров и школ дайвинга. Они помимо погружения предоставляют услуги скалолазания, рыбалки и подобное.

Лечебные курорты. В городе имеется лечебный комплекс Thap Ba. В нем представлен широкий спектр услуг. Находясь в центре, помимо приятного времяпровождения, предоставляется шанс еще и оздоровиться. Бассейн с минеральными водами, грязевые ванны, душ-Шарко и не только. В 9 километрах от города можно найти похожий курорт - 100 Eggs Mud Bath. В нем помимо лечения минеральными водами и грязями можно прогуляться по ботаническому саду, посетить этническую деревню, или покормить зверей в зоопарке комплекса.

Для любителей шопинга предоставлен настоящий рай. Высококачественные вещи из шелка, хлопка и льна по самым приемлемой стоимости. Натуральная косметика и крема. Обувь, кошельки, сумки, ремни из кожи экзотических животных. В Нячанге несколько крупных торговых центров, обойти которые за один день просто невозможно.

Праздники города и главные праздники страны

Празднование религиозного фестиваля в Po Nagar

С 20 по 23 число 3-го лунного месяца в году, весь Нячанг отмечает религиозный фестиваль в башне Po Nagar. На протяжении трех дней можно наблюдать красочные представления и обряды в исполнении вьетнамцев.

В 8-м лунном месяце с 14 по 17 число, во всех морских провинциях празднуют самый большой рыбацкий праздник во Вьетнаме – фестиваль Святого Кита. Наблюдать театральные постановки могут все желающие, приехавшие в сентябре – октябре в Нячанг.

1 января вся страна отмечает Международный Новый Год. Гостям следует подготовиться к этому празднику заранее. В этот день практически все заведения прекращают работу, добраться куда-либо на общественном транспорте, также становиться невыполнимой задачей. Подобные трудности ожидают в первые числа первого лунного месяца. В это время в стране празднуют Тэт – вьетнамский новый год.

Еще одним праздником, в который не работает ни единое предприятие, считают День Независимости Вьетнама – 2 сентября.

Интересны факт!

Все граждане Вьетнама, вне зависимости от того где они находятся, едут домой в канун Вьетнамского Нового года. Такие поездки связаны с традицией страны – встречать праздник в кругу семьи.

Традиционная вьетнамская кухня

Традиционная кухня Вьетнама и жителей Нячанга

Европейская культура повлияла на Вьетнам, благодаря этому можно наблюдать уникальную кухню страны. Каждому предстоит распробовать все тонкости региона в рыбном соусе «нуок мам», роллах с маринованной папайей, говядиной со специями и мёдом.

Кафе Нячанга славятся своими рисовыми блюдами, которые подаются с различными морепродуктами.

Романтикам придется по вкусу ресторан на набережной - Louisiane Brewhouse. Там за 20 $ ожидает не только знакомство с кухней, но и красота Южно-Китайского моря.

В Ngon Gallery имеется шведский стол с традиционной едой. Посещение такого заведения, в среднем, будет стоить 40 $.

Желающим приготовить еду самостоятельно предстоит посетить рынок. Там возможно найти все что угодно и по различным ценам. Экзотические овощи и фрукты, различные морепродукты. Популярностью среди туристов пользуется Ночной рынок и Cho Dam.

Тем, кто не желает погружаться в атмосферу рынка, можно посетить один из торговых центров. Одним из оптимальных продуктовых магазинов является Lotte Mart. Там легко приобрести продукты высокого качества по низкой цене, и в то же время избавить себя от торгов на рынке.

Тем, кто не желает погружаться в атмосферу рынка, можно посетить один из торговых центров. Одним из оптимальных продуктовых магазинов является Lotte Mart. Там легко приобрести продукты высокого качества по низкой цене, и в то же время избавить себя от торгов на рынке.

Цены в Нячанге на продукты

Любителям сыров лучше заранее подготовиться к затратам. В Нячанге за килограмм сыра туристу предстоит заплатить в среднем 8 $. 125 грамм сыра Камамбера оцениваются в 2,5 $.

За килограмм говядины путешественнику предстоит отдать от 10 $.

Любителям морепродуктов предоставляется возможность приобрести килограмм очищенных мидий от 2 $.

Сладкоежкам предлагаются два вида шоколада: импортный – от 3,5 $, и вьетнамский – от 1 $.

Десяток яиц оценен в 1 $.

Алкогольные напитки обойдутся в удобную сумму. За бутылку пива – 0,5 $, за бутылку вина – от 2 $, за шампанское – от 5,5 $.

Интересный факт для любителей русской кухни!

В Нячанге мигранты занимаются производством полуфабрикатов. С доставкой на дом можно приобрести пельмени с говядиной, торты, вареники с картофелем и многое другое.

Лучший квартал для проведения отпуска

Уличная закусочная в Европейском квартале

На сегодняшний день в Нячанге насчитывают более 400 отелей, и примерно 70 гостиниц. Для приезжих идеальным местом остановки будет Европейский квартал. Здесь размещено множество кафе и ресторанов, поблизости находятся два госпиталя. Данный район является несколько шумным из-за своей популярности.

Как добраться до Нячанга

Самолёт Vietnam Airlines (Вьетнамских авиалиний) в аэропорту Нячанга Общественный транспорт, лучшее средство передвижение по городу

Проще всего добираться до города при помощи самолета. Аэропорт, который принимает международные рейсы, размещен неподалеку Нячанга. Полет с Москвы займет у путешественника всего 10 часов, а стоимость такой услуги в среднем составляет 350-400 $ в одну сторону.

Путь длиною в 28 километров от аэропорта Камрань возможно преодолеть на чартере, билет на который чаще всего входит в пакет документов.

Перелет из Санкт-Петербурга возможен только до Сайгона. В воздухе самолёт находится около 11 часов. Далее путешественнику предстоит дорога на автобусе или поезде. Путешествие железнодорожными путями намного выгоднее и короче на 2 часа.

Таким же маршрутом можно воспользоваться, путешествуя из других населенных пунктов России. При этом на перелет уходит разное количество времени:.

Из Новосибирска всего 7,5 часов.

Из Казани – 9,5 часов.

Из Екатеринбурга – 9 часов.

Из Владивостока – 6 часов.

В зависимости от желаемых сроков посещения Вьетнама, турист заранее подготавливает пакет документов. Если отпуск не планируется затягивать более чем на 15 дней, иностранцу достаточно иметь заграничный паспорт. Тем, кто планирует остаться на более длительный срок – придется оформлять вьетнамскую визу. Её можно сделать непосредственно по приезду, либо же во Вьетнамском консульстве, размещенном в государстве туриста.

Передвигаться по городу выгоднее всего на общественном транспорте. Существует 7 рейсов автобусов. У каждого из них есть свои остановки и маршруты. Стоит обратить внимание путешественников, что есть два вида автобусов - с желтой и белой полоской у них абсолютно разные маршруты. Стоимость проезда по населенному пункту составляет 0.40 $. Общественный транспорт начинает ездить с 7 часов утра и до 6 часов вечера.

Что привезти из Нячанга в качестве сувенира

Сувенирная лавка Сувениры из дерева, пользуются особой популярностью у туристов

Местные мастера предлагают разнообразные сувениры. В качестве памяти о поездке в Нячанг возможно приобрести уникальную фигурку, вырезанную из дерева, или изготовленную из камня.

Среди продуктов, которые везут домой популярны фрукты и кофе. Особым успехом пользуется манго. Транспортировка не вызывает особых затруднений, а вкус еще долго будет напоминать о сказочном курорте.

Приехать из Вьетнама и не привезти бутылочку прекрасного рома для домашнего мини-бара просто невозможно. Выгодная цена и превосходное качество напитка привлекает массу туристов.

Изделия из крокодильей кожи также не оставят равнодушным.

Вывод

Обязательно искупайтесь в знаменитых грязевых ваннах Нячанга Обезьяний остров, Нячанг Кормление золотых рыбок из бутылочки в парке Янг Бэй

Среди недостатков путешествия в Нячанг:

Цена авиабилета.

Преимущества:

Приемлемая затратность.

Достопримечательности Нячанга.

Сохраненная культура.

Захватывающие живописные виды.

Выводы

Нячанг – прекрасный курорт, посещение которого рекомендовано начать с завораживающего мыса Хон Чонг. Это предоставит шанс погрузиться в атмосферу региона, почувствовать её природу.

Нельзя уехать, не посетив обезьяний остров, не попив кокоса наблюдая за морскими волнами, не покормив рыбок из бутылочки, не попробовав кухни, не искупавшись в грязевой ванной.

Прекрасным завершением отпуска станет посещение башен Po Nagar. Поистине завораживающее место, несущее культуру великого народа, оставит след в памяти на долгие годы.

Уезжая из Нячанга, требуется оставить монетку – чтобы в скором времени вернуться на райский курорт снова.