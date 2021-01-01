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Хорошие фотографии Нячанга в высоком разрешении
Фотографии города Нячанга (Вьетнам) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Нячанг
Уличная закусочная в Европейском квартале
Общественный транспорт, лучшее средство передвижение по городу
Кормление золотых рыбок из бутылочки в парке Янг Бэй
Обезьяний остров, Нячанг
Обязательно искупайтесь в знаменитых грязевых ваннах Нячанга
Сувениры из дерева, пользуются особой популярностью у туристов
Сувенирная лавка
Самолёт Vietnam Airlines (Вьетнамских авиалиний) в аэропорту Нячанга
Один из видов заработка для местных, катание туристов на круглых лодках-корзинах «тхунг чай»
Традиционная кухня Вьетнама и жителей Нячанга
Празднование религиозного фестиваля в Po Nagar
Лечебные туры
Пляжи - это то, ради чего едут туристы в Нячанг
Дайвинг - одно из популярнейших развлечений
Когда же стоит ехать в Нячанг?
Стоимость отдыха в Нячанге
Жители Нячанга и их культура
Канатная дорога Vinpearl соединяет Нячанг с островом Хон Тре
История возведения города
Эко-парк Янг-Бэй
Аквапарк Винперл Лэнд (Vinpearl Land)
Сад камней на мысе Хон Чонг
Пляж Nha Trang
Башня "Лотос", Нячанг
Тямские башни Po Nagar
Рыбалка на рассвете, Буонметхуот
Камрань, Вьетнам
Водопад Пренн в Далате
Приветственная надпись на въезде в Нячанг
Главный Буддийский храм Лонг Шон, Нячанг, Вьетнам
Колокол желаний
Вход в Пагоду Лонг Шон
Памятник Тхить Куанг Дыку установленый в саду пагоды
Фигура лежачего Будды
Статуя Белого Будды на территории храма Лонг Шон
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