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Хорошие фотографии Нячанга в высоком разрешении

Фотографии города Нячанга (Вьетнам) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Нячанг
Уличная закусочная в Европейском квартале
Уличная закусочная в Европейском квартале
Общественный транспорт, лучшее средство передвижение по городу
Общественный транспорт, лучшее средство передвижение по городу
Кормление золотых рыбок из бутылочки в парке Янг Бэй
Кормление золотых рыбок из бутылочки в парке Янг Бэй
Обезьяний остров, Нячанг
Обезьяний остров, Нячанг
Обязательно искупайтесь в знаменитых грязевых ваннах Нячанга
Обязательно искупайтесь в знаменитых грязевых ваннах Нячанга
Сувениры из дерева, пользуются особой популярностью у туристов
Сувениры из дерева, пользуются особой популярностью у туристов
Сувенирная лавка
Сувенирная лавка
Самолёт Vietnam Airlines (Вьетнамских авиалиний) в аэропорту Нячанга
Самолёт Vietnam Airlines (Вьетнамских авиалиний) в аэропорту Нячанга
Один из видов заработка для местных, катание туристов на круглых лодках-корзинах «тхунг чай»
Один из видов заработка для местных, катание туристов на круглых лодках-корзинах «тхунг чай»
Традиционная кухня Вьетнама и жителей Нячанга
Традиционная кухня Вьетнама и жителей Нячанга
Празднование религиозного фестиваля в Po Nagar
Празднование религиозного фестиваля в Po Nagar
Лечебные туры
Лечебные туры
Пляжи - это то, ради чего едут туристы в Нячанг
Пляжи - это то, ради чего едут туристы в Нячанг
Дайвинг - одно из популярнейших развлечений
Дайвинг - одно из популярнейших развлечений
Когда же стоит ехать в Нячанг?
Когда же стоит ехать в Нячанг?
Стоимость отдыха в Нячанге
Стоимость отдыха в Нячанге
Жители Нячанга и их культура
Жители Нячанга и их культура
Канатная дорога Vinpearl соединяет Нячанг с островом Хон Тре
Канатная дорога Vinpearl соединяет Нячанг с островом Хон Тре
История возведения города
История возведения города
Эко-парк Янг-Бэй
Эко-парк Янг-Бэй
Аквапарк Винперл Лэнд (Vinpearl Land)
Аквапарк Винперл Лэнд (Vinpearl Land)
Сад камней на мысе Хон Чонг
Сад камней на мысе Хон Чонг
Пляж Nha Trang
Пляж Nha Trang
Башня "Лотос", Нячанг
Башня "Лотос", Нячанг
Тямские башни Po Nagar
Тямские башни Po Nagar
Рыбалка на рассвете, Буонметхуот
Рыбалка на рассвете, Буонметхуот
Камрань, Вьетнам
Камрань, Вьетнам
Водопад Пренн в Далате
Водопад Пренн в Далате
Приветственная надпись на въезде в Нячанг
Приветственная надпись на въезде в Нячанг
Главный Буддийский храм Лонг Шон, Нячанг, Вьетнам
Главный Буддийский храм Лонг Шон, Нячанг, Вьетнам
Колокол желаний
Колокол желаний
Вход в Пагоду Лонг Шон
Вход в Пагоду Лонг Шон
Памятник Тхить Куанг Дыку установленый в саду пагоды
Памятник Тхить Куанг Дыку установленый в саду пагоды
Фигура лежачего Будды
Фигура лежачего Будды
Статуя Белого Будды на территории храма Лонг Шон
Статуя Белого Будды на территории храма Лонг Шон
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