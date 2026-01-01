-
10%
Экспресс-трип по Вьетнаму: знаковые локации Ханоя и круиз по бухте Халонг
Половить кальмаров, исследовать пещеры Света и Тьмы и насладиться атмосферой Ханоя
Начало: Нячанг, ваш отель, время - по договорённости. Возм...
3 мар в 08:00
10 мар в 08:00
$550
$611 за человека
-
10%
Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00. Возможен старт на о. Фу...
3 мар в 08:00
10 мар в 08:00
$770
$855 за человека
-
9%
Из Нячанга в Далат: навстречу водопадам, богам и хоббитам
Посетить пагоды Линь Фуок и Линь Унг, увидеть "Сумасшедший дом" и "Лики любви", попробовать чай
Начало: Ваш отель в Нячанге, 6:00
4 мар в 06:30
11 мар в 06:30
$135
$149 за человека
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат: пещеры, цветочные сады и на электросанях к водопаду
Погрузитесь в атмосферу Далата: "Долина любви", отель "Сумасшедший дом", гигантские гортензии и дегустация кофе. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 6:00 утра
10 мар в 08:00
$690 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Нячанге
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Экспресс-трип по Вьетнаму: знаковые локации Ханоя и круиз по бухте Халонг;
- Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга;
- Из Нячанга в Далат: навстречу водопадам, богам и хоббитам;
- Индивидуальный тур из Нячанга в Далат: пещеры, цветочные сады и на электросанях к водопаду.
Сколько стоит тур в Нячанге в феврале 2026
Сейчас в Нячанге в категории "С детьми" можно забронировать 4 тура от 135 до 770 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
