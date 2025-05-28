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национальный парк Хаконе. И, как всегда, все прошло отлично, четко и без «задоринки»!



Начали с приятной поездки из Токио до станции Хаконэ Юмото, а дальше началось настоящее приключение. Прогулка по старому тракту с его атмосферной заставой перенесла нас на несколько веков назад. Каждый уголок здесь дышит историей.



Святилище Хаконэ стало настоящим подарком для души. Этот невероятный уголок природы и духовности наполнил нас покоем и вдохновением. А путешествие на кораблике по озеру и подъем на канатной дороге — это просто мечта! С высоты 1044 метров виды были завораживающие, а вулканическая активность придала этому месту особую магию.



Музей под открытым небом стал прекрасным завершением дня. Под чутким руководством Ирины даже мой муж, который не увлекался искусством, нашел что-то для себя. Ее знания, умение рассказывать и внимание к организации сделали эту поездку незабываемой.



Ирина, спасибо вам огромное за вашу профессиональность, доброжелательность и искреннюю любовь к своему делу. Вы делаете каждое путешествие особенным и дарите незабываемые эмоции. Уже ждем нашей следующей поездки с вами!