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Музеи и искусство Хаконе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Хаконе на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Пешая
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
«Вы побываете в музее-заставе – бывшем пропускном пункте старого тракта, пройдётесь по его уцелевшей части, а также посетите святилище Хаконэ»
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
от $450 за человека
Ощутить умиротворение Хаконэ: святилище, онсэны и Фудзи
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ощутить умиротворение Хаконэ: святилище, онсэны и Фудзи
Искусство, природа и релакс
«Музей под открытым небом Хаконэ — художественный парк-музей, в его ландшафтном саду собраны скульптуры и инсталляции мастеров 19, 20 и 21 века»
Завтра в 11:00
10 июл в 08:00
от $480 за всё до 8 чел.
По Хаконе с гидом-востоковедом
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Хаконе с гидом-востоковедом
Провести день среди гор, пейзажей и горячих источников
«15:00 — Музей скульптур под открытым небом»
Завтра в 16:00
10 июл в 08:00
от $500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Rosa
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Все было на высочайшем уровне! Огромное спасибо Ирине!
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И
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Отличная поездка, остались очень довольны. Ирина- внимательный и чуткий гид, много знает. Посетили все, что могли и даже больше. С удовольствием будет рекомендовать эту поездку всем
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Татьяна
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это была увлекательная поездка в
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национальный парк Хаконе. И, как всегда, все прошло отлично, четко и без «задоринки»!

Начали с приятной поездки из Токио до станции Хаконэ Юмото, а дальше началось настоящее приключение. Прогулка по старому тракту с его атмосферной заставой перенесла нас на несколько веков назад. Каждый уголок здесь дышит историей.

Святилище Хаконэ стало настоящим подарком для души. Этот невероятный уголок природы и духовности наполнил нас покоем и вдохновением. А путешествие на кораблике по озеру и подъем на канатной дороге — это просто мечта! С высоты 1044 метров виды были завораживающие, а вулканическая активность придала этому месту особую магию.

Музей под открытым небом стал прекрасным завершением дня. Под чутким руководством Ирины даже мой муж, который не увлекался искусством, нашел что-то для себя. Ее знания, умение рассказывать и внимание к организации сделали эту поездку незабываемой.

Ирина, спасибо вам огромное за вашу профессиональность, доброжелательность и искреннюю любовь к своему делу. Вы делаете каждое путешествие особенным и дарите незабываемые эмоции. Уже ждем нашей следующей поездки с вами!

Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это+6
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
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E
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
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общей, так и деталями. Очень спокойно и увлекательно рассказывает. Ира очень чётко распланировала весь маршрут и помогала нам пунктуально передвигаться по нему, чтобы все успеть.

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С
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Экскурсия очень понравилось, но нам не хватило микрофона, чтоб слышно было всем. А так все прошло отлично. Спасибо большое экскурсоводу Ирине.
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Мария
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Ездили на вулкан и пытались увидеть Фудзи, но она девушка капризная - не открылась. Зато скушав чёрное яйцо помолодели на
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7 лет. Пролетели на фуникулере над извергающем серу вулканом. Ирина организовала Онсен с индивидуальной закрытой территорией, т. к. у нас были татуировки. Впечатлений много. Было познавательно!

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Роман
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Нам эта экскурсия понравилась! Не смотря на то, что полил дождь и мы мало что смогли посмотреть. Канатная дорога еще
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работала, но был туман, дождь, ветер и была совсем плохая видимость, но нам даже это понравилось - стихия! Корабль не ходил по озеру, так что полноценной экскурсии не получилось, но нам понравилось даже прыгать с поезда на поезд. Ирина отвезла нас в уютный отель, где мы смогли насладиться лечебными водами - это было прекрасно. Вид был замечательный на горы, и они то показывались из-за туч, то исчезали. Дождь, а ты лежишь и наслаждаешься ванной. Спасибо Ирине, она сделала все, что смогла, но погода это от Всевышнего. Если кому-нибудь поможет этот отзыв буду рада.

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Д
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Большое спасибо за поездку!
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А
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Нашу экскурсию проводила Ирина - удивительно комфортный гид во всех отношениях. Сдержанная и внимательная. Хотелось бы отметить эту черту в
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первую очередь. Сама экскурсия прошла отлично, много информации, интересно, встретили-проводили, все объяснили и т. д. Ирина очень много нам подсказала по интересующим нас вопросам пребывания в Японии. Бесконечно ей благодарны за старание и заботу. Рекомендуем всем путешественникам, желающим получить квалифицированную помощь гида.

Нашу экскурсию проводила Ирина - удивительно комфортный гид во всех отношениях. Сдержанная и внимательная. Хотелось бы
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Анна
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Удивительно насыщенная экскурсия по невероятно живописным местам!
Ирина - идеальный гид, потому что она очень пунктуальна, собранна, ответственна; при этом она
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входит во все потребности группы и искренне старается не просто отработать маршрут, но сделать путешествие комфортным, не забывая ни об увлекательности, ни об информативности в самом энциклопедическом смысле.
Большое спасибо!

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Всего 11 отзывов в Хаконе в категории "Музеи"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хаконе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ;
  2. Ощутить умиротворение Хаконэ: святилище, онсэны и Фудзи;
  3. По Хаконе с гидом-востоковедом.
Сколько стоит экскурсия по Хаконе в июле 2026
Сейчас в Хаконе в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Хаконе (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Музеи», 11 ⭐ отзывов, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь