Отправляемся за пределы Хаконэ, чтобы увидеть храм 8 века и ярко-красные ворота тории, полюбоваться отражением Фудзи в водах озера Аси и осмотреть скульптуры в музее под открытым небом. А ещё — расслабиться в термальном комплексе, воды которого подарят силы и снимут стресс.
Описание экскурсии
- Святилище Хаконэ — синтоистский храм 8 века, известный ярко-красными ритуальными воротами.
- Озеро Аси — в его глади отражается вершина Фудзи.
- Тэндзан Тодзи-кё — традиционный термальный комплекс (онсэн), где можно расслабиться и снять стресс.
- Музей под открытым небом Хаконэ — художественный парк-музей, в его ландшафтном саду собраны скульптуры и инсталляции мастеров 19, 20 и 21 века.
- Художественный музей Пола (по желанию) — главная концепция комплекса — симбиоз между природой и искусством.
Организационные детали
- Трансфер из отеля и обратно включён в стоимость.
- С вами будет гид из нашей команды.
- Питание (по желанию).
- Билеты в онсен (¥1500 ~ $9) и в музей (¥1600 ~ $10).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Хаконе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Я эксперт по туризму и основатель туристической компании. Живу в Японии более 20 лет. Окончила здесь университет, а в 2013 году сдала государственный экзамен на получение лицензии для работы в
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