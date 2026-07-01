Хаконе — место, куда сами японцы приезжают за тишиной, горячими источниками и видами на Фудзи. Я покажу вам не открыточные ракурсы, а настоящий регион — таким, каким его знают и любят местные. В нашей программе: горные пейзажи, вулканическая долина Овакудани, круиз по озеру Аси, музей под открытым небом, неспешный отдых в онсенах и множество историй.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $500 за экскурсию

Ваш гид в Хаконе

Описание экскурсии

9:30 — встреча на станции Хаконе-Юмото

Здесь начнём путешествие по одному из самых известных горных районов Японии.

11:00 — долина Овакудани

Поднимемся по канатной дороге над действующей вулканической зоной с серными источниками. Вы узнаете, как сформировался этот необычный ландшафт.

12:30 — круиз по озеру Аси

Проплывём по озеру вулканического происхождения. В ясную погоду отсюда открываются одни из самых красивых видов на гору Фудзи.

14:00 — обед

15:00 — Музей скульптур под открытым небом

Вы увидите современное искусство, которое очень гармонично вписалось в природный ландшафт.

16:00 — онсены

И после ярких впечатлений — отдых в традиционных японских термальных источниках.

Организационные детали