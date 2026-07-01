Хаконе — место, куда сами японцы приезжают за тишиной, горячими источниками и видами на Фудзи. Я покажу вам не открыточные ракурсы, а настоящий регион — таким, каким его знают и любят местные.
В нашей программе: горные пейзажи, вулканическая долина Овакудани, круиз по озеру Аси, музей под открытым небом, неспешный отдых в онсенах и множество историй.
В нашей программе: горные пейзажи, вулканическая долина Овакудани, круиз по озеру Аси, музей под открытым небом, неспешный отдых в онсенах и множество историй.
Описание экскурсии
9:30 — встреча на станции Хаконе-Юмото
Здесь начнём путешествие по одному из самых известных горных районов Японии.
11:00 — долина Овакудани
Поднимемся по канатной дороге над действующей вулканической зоной с серными источниками. Вы узнаете, как сформировался этот необычный ландшафт.
12:30 — круиз по озеру Аси
Проплывём по озеру вулканического происхождения. В ясную погоду отсюда открываются одни из самых красивых видов на гору Фудзи.
14:00 — обед
15:00 — Музей скульптур под открытым небом
Вы увидите современное искусство, которое очень гармонично вписалось в природный ландшафт.
16:00 — онсены
И после ярких впечатлений — отдых в традиционных японских термальных источниках.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу, кораблик и в музей — 10 000 йен (~$62) за чел., онсены — 2000 йен (~$12) за чел., обед — по меню
- Если вы едете из Токио, вам нужно сесть на станции Синдзюку на Romancecar в 8:00. Билеты в обе стороны — около 5000 йен (~$31) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Хаконе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я востоковед по образованию, живу в Японии с 2011 года. За это время успела поработать в самых разных ролях: как консультант для российских компаний, выходящих на местный рынок, как сотрудник
Входит в следующие категории Хаконе
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