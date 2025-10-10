4 отзыва

Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами

Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...