Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура - в поисках Семи богов счастья
Погрузитесь в духовный мир Японии, посетив Камакуру. Исследуйте храмы, участвуйте в ритуалах и насладитесь природой
Начало: На станции «Кита-Камакура»
Завтра в 10:00
12 окт в 10:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
19 окт в 10:30
20 окт в 10:30
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: По следам самураев и буддийских тайн
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Что скрывает фасад Камакуры
Уникальная экскурсия по Камакуре без туристических толп: древние храмы, сады и самурайская история ждут вас в этой индивидуальной программе
10 ноя в 08:00
11 ноя в 08:00
$580 за всё до 6 чел.
