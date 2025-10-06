Экскурсия в Камакуру предлагает уникальную возможность окунуться в духовные традиции Японии.
Паломничество к Семи богам счастья включает посещение дзэн-храма Джочиджи и синтоистского храма Цуругаока Хатимангу.
Путешественники узнают о влиянии клана Минамото и самурайской культуры, а также насладятся видами залива из храма Хаседера.
В маршруте предусмотрены традиционные ритуалы и прогулки по местным улочкам, что делает его популярным среди туристов
Паломничество к Семи богам счастья включает посещение дзэн-храма Джочиджи и синтоистского храма Цуругаока Хатимангу.
Путешественники узнают о влиянии клана Минамото и самурайской культуры, а также насладятся видами залива из храма Хаседера.
В маршруте предусмотрены традиционные ритуалы и прогулки по местным улочкам, что делает его популярным среди туристов
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный маршрут по храмам
- 🙏 Участие в традиционных ритуалах
- 🌿 Прекрасные виды и природа
- 📜 История самураев и клана Минамото
- 🍡 Дегустация японских сладостей
Что можно увидеть
- Джочиджи
- Цуругаока Хатимангу
- Хаседера
- Три буддийских храма
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Джочиджи (Jochiji). Дзэн-храм, посвящённый богу изобилия
- Цуругаока Хатимангу. Главный синтоистский храм Камакуры — символ самурайской культуры, построенный в честь бога войны
- Три буддийских храма. Вы познакомитесь с основами буддийской культуры и насладитесь умиротворяющей атмосферой
- Хаседера — знаменитый храм с панорамным видом на залив и статуей Каннон, символизирующей сострадание
Вы услышите:
- Как боги счастья влияют на повседневную жизнь японцев
- Историю любви Акико
- О значении природы в японской культуре
- О влиянии клана Минамото на традиции и ценности местных жителей
По желанию примите участие в традиционных ритуалах:
- зажжёте благовония и напишете молитвы на табличках эма, которые затем можно повесить в храме для привлечения удачи
- поставите храмовые печати как подтверждение совершённого паломничества
- попробуете традиционные японские сладости — моти или анко (паста из красной фасоли)
А также заглянете в интересные улочки, по которым ходят только местные жители, побываете на пляже Юигахама, помочите ноги в Тихом океане и получите советы по местной кухне и сувенирам.
У вас останется время
- чтобы самостоятельно прогуляться по местным торговым улицам
- полюбоваться на пляже закатом и даже увидеть Фудзи в безоблачную погоду
- сделать чудесные фотографии на память
Организационные детали
- Часть маршрута пройдёт пешком, часть на поезде по линии, которой 120 лет
- Экскурсия может не подойти семьям с колясками или пожилым людям - по пути у нас будут лестницы
- Обязательные расходы: входные билеты в 4 храма и проезд во время экскурсии — 1500 йен
- Дополнительные расходы по желанию: вы можете купить карточку с изображением Семи богов, чтобы поставить на ней печати о прохождении маршрута. Карточка стоит — 1000 йен, печать из каждого храма — по 500 йен
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции «Кита-Камакура»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Камакуре
Не могу поверить, что работаю гидом с 2004 года. За 20 лет исходила немало маршрутов. После травмы колена пересела на велосипед и теперь мои экскурсии проходят активно и с ветерком.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
6 окт 2025
Ксения для нас - открытие!
Поверьте, есть с чем сравнивать.
Из 5 экскурсий по Японии экскурсия с Ксенией однозначно на первом месте!!!
У нас был велик соблазн позвонить ещё раз Ксении и попросить
Поверьте, есть с чем сравнивать.
Из 5 экскурсий по Японии экскурсия с Ксенией однозначно на первом месте!!!
У нас был велик соблазн позвонить ещё раз Ксении и попросить
И
Ирина
22 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, экскурсовод был очень внимательным, посмотрели все, что планировали и получили множество полезных советов и рекомендаций. Экскурсия была не слишком продолжительной, чтобы сильно устать, но посетили много интересные мест. Хотелось бы еще добавить немного информации о том, как сейчас живут японцы, из чего состоит ВВП, на что сейчас мода.
Входит в следующие категории Камакуры
Похожие экскурсии из Камакуры
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев
Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии
Начало: По договоренности
2 дек в 09:00
4 дек в 09:00
$273 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
16 ноя в 11:00
17 ноя в 11:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
14 ноя в 10:30
16 ноя в 10:30
$320 за всё до 5 чел.