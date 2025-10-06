Мои заказы

Камакура - в поисках Семи богов счастья

Погрузитесь в духовный мир Японии, посетив Камакуру. Исследуйте храмы, участвуйте в ритуалах и насладитесь природой
Экскурсия в Камакуру предлагает уникальную возможность окунуться в духовные традиции Японии.

Паломничество к Семи богам счастья включает посещение дзэн-храма Джочиджи и синтоистского храма Цуругаока Хатимангу.

Путешественники узнают о влиянии клана Минамото и самурайской культуры, а также насладятся видами залива из храма Хаседера.

В маршруте предусмотрены традиционные ритуалы и прогулки по местным улочкам, что делает его популярным среди туристов
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут по храмам
  • 🙏 Участие в традиционных ритуалах
  • 🌿 Прекрасные виды и природа
  • 📜 История самураев и клана Минамото
  • 🍡 Дегустация японских сладостей
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Джочиджи
  • Цуругаока Хатимангу
  • Хаседера
  • Три буддийских храма

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Джочиджи (Jochiji). Дзэн-храм, посвящённый богу изобилия
  • Цуругаока Хатимангу. Главный синтоистский храм Камакуры — символ самурайской культуры, построенный в честь бога войны
  • Три буддийских храма. Вы познакомитесь с основами буддийской культуры и насладитесь умиротворяющей атмосферой
  • Хаседера — знаменитый храм с панорамным видом на залив и статуей Каннон, символизирующей сострадание

Вы услышите:

  • Как боги счастья влияют на повседневную жизнь японцев
  • Историю любви Акико
  • О значении природы в японской культуре
  • О влиянии клана Минамото на традиции и ценности местных жителей

По желанию примите участие в традиционных ритуалах:

  • зажжёте благовония и напишете молитвы на табличках эма, которые затем можно повесить в храме для привлечения удачи
  • поставите храмовые печати как подтверждение совершённого паломничества
  • попробуете традиционные японские сладости — моти или анко (паста из красной фасоли)

А также заглянете в интересные улочки, по которым ходят только местные жители, побываете на пляже Юигахама, помочите ноги в Тихом океане и получите советы по местной кухне и сувенирам.

У вас останется время

  • чтобы самостоятельно прогуляться по местным торговым улицам
  • полюбоваться на пляже закатом и даже увидеть Фудзи в безоблачную погоду
  • сделать чудесные фотографии на память

Организационные детали

  • Часть маршрута пройдёт пешком, часть на поезде по линии, которой 120 лет
  • Экскурсия может не подойти семьям с колясками или пожилым людям - по пути у нас будут лестницы
  • Обязательные расходы: входные билеты в 4 храма и проезд во время экскурсии — 1500 йен
  • Дополнительные расходы по желанию: вы можете купить карточку с изображением Семи богов, чтобы поставить на ней печати о прохождении маршрута. Карточка стоит — 1000 йен, печать из каждого храма — по 500 йен

Ксения
Ксения — ваш гид в Камакуре
Не могу поверить, что работаю гидом с 2004 года. За 20 лет исходила немало маршрутов. После травмы колена пересела на велосипед и теперь мои экскурсии проходят активно и с ветерком.
читать дальше

Моё основное увлечение — лёгкая атлетика. Часто работаю волонтёром на разных спортивных мероприятиях. Любимый способ отдохнуть — повозиться с аквариумом. Дружу с миллионом увлечённых людей, считаю себя спецом по японскому быту. Обычно стараюсь донести до путешественников, что Япония — очень понятная, доступная, комфортная для любого путешествия страна. Надо просто сесть на велосипед.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Игорь
6 окт 2025
Ксения для нас - открытие!
Поверьте, есть с чем сравнивать.
Из 5 экскурсий по Японии экскурсия с Ксенией однозначно на первом месте!!!
У нас был велик соблазн позвонить ещё раз Ксении и попросить
читать дальше

ее ещё на один тур, чтобы ее глазами увидеть Токио!))
Вам знакомо чувство, когда по первым же фразам вы понимаете, что у собеседника высшее образование?
Вот так и у нас с Ксенией!
Абсолютно быстрые и точные реакции, системность в структуре экскурсии, глубокое знание предмета - все это Ксения!
Камакура через экскурсию Ксении великолепна! И Эносима тоже!

Рекомендуем?
Однозначно!
Соберёмся ещё раз в Японию - сразу будем звонить Ксении и заказывать несколько экскурсий!

И
Ирина
22 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, экскурсовод был очень внимательным, посмотрели все, что планировали и получили множество полезных советов и рекомендаций. Экскурсия была не слишком продолжительной, чтобы сильно устать, но посетили много интересные мест. Хотелось бы еще добавить немного информации о том, как сейчас живут японцы, из чего состоит ВВП, на что сейчас мода.

Входит в следующие категории Камакуры

