Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Камакуры - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа особенно красива. Летом, в июне и августе, можно насладиться зеленью, но стоит быть готовым к жаре и влажности. Зимой, с декабря по февраль, город менее загружен, что позволяет насладиться тишиной и спокойствием, но температура может быть прохладной.

Экскурсия по Камакуре раскрывает город с неожиданной стороны. Вместо популярных достопримечательностей, гости увидят уединённые храмы и старинные сады, где каждый камень хранит свою историю. Прогулка по жилым районам позволит понять, как живёт современная Камакура, а вид на храм Кенчёдзи на фоне горы Фудзи оставит незабываемые впечатления. Программа идеально подходит для тех, кто хочет уйти от стандартных маршрутов и насладиться спокойствием и красотой Японии

Описание экскурсии

Святилище Кенчёдзи

Начнём рано — только так можно поймать тот самый кадр: храм Кенчёдзи на фоне горы Фудзи. Если вы готовы встать, обсудим ранний старт. Но если вы решите поспать подольше — не беда: проведём время среди мифических «небесных камикадзе» храма.

Храм Дзёчидзи

Один из самых уединённых уголков Камакуры. Визит сюда подобен медитации: бамбуковая роща, каменные статуи, спрятанные в природных гротах, и тропа, которая проходит сквозь скалу.

Храм Хачиман

Маршрут не предполагает людных локаций, но эту древнюю резиденцию самураев нам необходимо увидеть!

Жилой район Камакуры

Я докажу вам, что это прекрасное место для жизни. Мы пройдём мимо неординарных по архитектуре частных домов, школы, локального бизнеса и никому неизвестного молельного места.

Самый древний сад камней в Японии

Первый сад камней Японии, где слова становятся лишними. Каждый воспринимает его по-своему — и, кажется, именно здесь наступает дзен. Я сама каждый раз замираю. Уверена, вы поймёте, почему.

Кому подойдёт экскурсия:

Любознательным ценителям уютных садов, малолюдных кварталов, природы и интересных историй

Тем, кто насытился классическими и стандартными маршрутами

Организационные детали