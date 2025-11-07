Уникальная экскурсия по Камакуре без туристических толп: древние храмы, сады и самурайская история ждут вас в этой индивидуальной программе
Экскурсия по Камакуре раскрывает город с неожиданной стороны.
Вместо популярных достопримечательностей, гости увидят уединённые храмы и старинные сады, где каждый камень хранит свою историю.
Прогулка по жилым районам позволит понять, как живёт современная Камакура, а вид на храм Кенчёдзи на фоне горы Фудзи оставит незабываемые впечатления.
Программа идеально подходит для тех, кто хочет уйти от стандартных маршрутов и насладиться спокойствием и красотой Японии
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальные уединённые храмы
🏯 История самураев и буддизма
🏡 Прогулка по жилым районам
🗻 Вид на гору Фудзи
🧘♂️ Медитативные сады камней
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Камакуры - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа особенно красива. Летом, в июне и августе, можно насладиться зеленью, но стоит быть готовым к жаре и влажности. Зимой, с декабря по февраль, город менее загружен, что позволяет насладиться тишиной и спокойствием, но температура может быть прохладной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Святилище Кенчёдзи
Храм Дзёчидзи
Храм Хачиман
Жилой район Камакуры
Самый древний сад камней в Японии
Описание экскурсии
Святилище Кенчёдзи
Начнём рано — только так можно поймать тот самый кадр: храм Кенчёдзи на фоне горы Фудзи. Если вы готовы встать, обсудим ранний старт. Но если вы решите поспать подольше — не беда: проведём время среди мифических «небесных камикадзе» храма.
Храм Дзёчидзи
Один из самых уединённых уголков Камакуры. Визит сюда подобен медитации: бамбуковая роща, каменные статуи, спрятанные в природных гротах, и тропа, которая проходит сквозь скалу.
Храм Хачиман
Маршрут не предполагает людных локаций, но эту древнюю резиденцию самураев нам необходимо увидеть!
Жилой район Камакуры
Я докажу вам, что это прекрасное место для жизни. Мы пройдём мимо неординарных по архитектуре частных домов, школы, локального бизнеса и никому неизвестного молельного места.
Самый древний сад камней в Японии
Первый сад камней Японии, где слова становятся лишними. Каждый воспринимает его по-своему — и, кажется, именно здесь наступает дзен. Я сама каждый раз замираю. Уверена, вы поймёте, почему.
Кому подойдёт экскурсия:
Любознательным ценителям уютных садов, малолюдных кварталов, природы и интересных историй
Тем, кто насытился классическими и стандартными маршрутами
Организационные детали
Время экскурсии указано 6 часов — на самом деле 7 (!). Бонусный час ничего не стоит
Проезд и входные билеты по маршруту на территории храмов оплачиваются отдельно — не больше 3000 йен ($20) на чел.
По запросу мы можем включить в маршрут Будду, храм Хеседера и поездку на подвесном монорельсе. В этом случае экскурсия продлится 10 часов и дополнительно оплачивается — $250
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Камакуре
Провела экскурсии для 388 туристов
С 2015 года занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Виктория
7 ноя 2025
Всё понравилось. Гладко и в красоте прогулялись, вкусно пообедали. Спасибо за сопровождение и заботу! Душевно!
Лариса
7 ноя 2025
Осталось впечатление, что Камакура - очень необычное пространство вблизи Токио. Ухоженный городок у моря, старые святыни и горные храмы, переулочки с повседневной жизнью. Неожиданная импрессия и супер познавательная экскурсия. После неё захотелось остаться в Камакуре и пожить этой богатой жизнью в древней столице самураев.