На этой прогулке вы примерите кимоно или юкату и начнёте знакомство с городом за чашкой маття в традиционном чайном домике. А затем отправитесь в сад Кэнроку-эн и к замку Канадзава.
Вы узнаете о культуре эпохи Эдо, жизни самурайского клана Маэда и почувствуете атмосферу старой Японии через её архитектуру, ритуалы и ландшафты.
Вы узнаете о культуре эпохи Эдо, жизни самурайского клана Маэда и почувствуете атмосферу старой Японии через её архитектуру, ритуалы и ландшафты.
Описание экскурсии
- Сад Кэнроку-эн — один из самых красивых и знаменитых японских садов, где можно прочувствовать гармонию природы и традиций, гуляя в кимоно по живописным дорожкам, мостикам и вдоль прудов с карпами.
- Замок Канадзава — историческая крепость самурайского клана Маэда с сохранившейся архитектурой и атмосферой эпохи Эдо. Прогулка по территории замка позволит окунуться в мир древних воинов и их быта.
- Традиционный чайный домик — место начала экскурсии, где вы попробуете маття и познакомитесь с японским чайным ритуалом, чтобы настроиться на культурное погружение и атмосферу прогулки.
Темы
Во время прогулки по саду Кэнроку-эн и территории замка Канадзава я расскажу об истории и культуре эпохи Эдо, жизни самурайского клана Маэда и значении этих мест в японской традиции.
Мы начнём с традиционного чайного домика, где попробуем маття и познакомимся с чайным ритуалом, а затем неспешно пройдёмся по живописным аллеям сада и вдоль крепостных стен замка, погружаясь в атмосферу древней Японии и наслаждаясь уникальными пейзажами в кимоно.
Организационные детали
- Прогулка проходит в кимоно или юкате, аренда которых оплачивается отдельно. Я помогу вам с выбором и бронированием подходящего комплекта.
- Посещение традиционного чайного домика оплачивается дополнительно — стоимость около 800 иен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сада Кэнроку-эн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида — ваш гид в Канадзаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 33 туристов
Меня зовут Фарида, я живу в Канадзаве с 2021 года. За это время я успела влюбиться в этот город, его уникальную атмосферу и культурное наследие. Я с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о местных традициях, истории и живописных местах, а также помогу открыть для себя самые интересные уголки Канадзавы.
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