На этой прогулке вы примерите кимоно или юкату и начнёте знакомство с городом за чашкой маття в традиционном чайном домике. А затем отправитесь в сад Кэнроку-эн и к замку Канадзава. Вы узнаете о культуре эпохи Эдо, жизни самурайского клана Маэда и почувствуете атмосферу старой Японии через её архитектуру, ритуалы и ландшафты.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сад Кэнроку-эн — один из самых красивых и знаменитых японских садов, где можно прочувствовать гармонию природы и традиций, гуляя в кимоно по живописным дорожкам, мостикам и вдоль прудов с карпами.

— один из самых красивых и знаменитых японских садов, где можно прочувствовать гармонию природы и традиций, гуляя в кимоно по живописным дорожкам, мостикам и вдоль прудов с карпами. Замок Канадзава — историческая крепость самурайского клана Маэда с сохранившейся архитектурой и атмосферой эпохи Эдо. Прогулка по территории замка позволит окунуться в мир древних воинов и их быта.

— историческая крепость самурайского клана Маэда с сохранившейся архитектурой и атмосферой эпохи Эдо. Прогулка по территории замка позволит окунуться в мир древних воинов и их быта. Традиционный чайный домик — место начала экскурсии, где вы попробуете маття и познакомитесь с японским чайным ритуалом, чтобы настроиться на культурное погружение и атмосферу прогулки.

Темы

Во время прогулки по саду Кэнроку-эн и территории замка Канадзава я расскажу об истории и культуре эпохи Эдо, жизни самурайского клана Маэда и значении этих мест в японской традиции.

Мы начнём с традиционного чайного домика, где попробуем маття и познакомимся с чайным ритуалом, а затем неспешно пройдёмся по живописным аллеям сада и вдоль крепостных стен замка, погружаясь в атмосферу древней Японии и наслаждаясь уникальными пейзажами в кимоно.

Организационные детали