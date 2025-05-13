Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
«Вы увидите рукотворные пруды, водопады, ручьи и холмы»
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиракава-го и Гокаяма: сказка среди японских гор
Старинные деревни с домами гассё-дзукури и истории о шелкопрядстве - в поездке из Канадзавы
Начало: По договорённости
«Прогулка по деревне Сиракава-го с её живописными пейзажами и старинной застройкой»
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
$750 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Начало: От станции Канадзава
«Почему вода, камни и пустое пространство в японском саду важны не меньше цветов»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
$340 за человека
- ГГалина13 мая 2025В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса мы с Евгением в
- AAnna29 апреля 2025Сегодня нам посчастливилось, что гидом по Каназаве был Евгений. И какой это был день! Его любовь и глубокие познания в
- JJulija27 апреля 2025Интересно, познавательно и вкусно! Рекомендуем!
- ЕЕкатерина15 апреля 2025Очень понравилась экскурсия с Евгением, он действительно много знает про Канадзаву и любит этот город. Отлично погуляли в комфортном темпе, Евгений ответил на все вопросы, показал интересные локации, и магазинчики для самостоятельных прогулок, порекомендовал где вкусно поесть. Прекрасно провели день!
- ООльга14 октября 2024Благодаря Евгению мы полюбили Канадзаву, побывали в замке ниндзя (он записал нас туда заранее), прониклись идеей и насладились красотой японского
- ЛЛюдмила5 октября 2024Большое спасибо Евгению за необыкновенную экскурсию по волшебной Канадзава! Евгений очень любит свой город и сумел передать это чувство нам.
- ООксана1 апреля 2024Отзыв
Евгений - начинающий гид, влюбленный в Канадзаву. Он очень старался донести до нас своё восприятие этого необычного и самобытного места
