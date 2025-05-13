Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Канадзаве

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Канадзаве на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Пешая
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
«Вы увидите рукотворные пруды, водопады, ручьи и холмы»
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Сиракава-го и Гокаяма: сказка среди японских гор
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиракава-го и Гокаяма: сказка среди японских гор
Старинные деревни с домами гассё-дзукури и истории о шелкопрядстве - в поездке из Канадзавы
Начало: По договорённости
«Прогулка по деревне Сиракава-го с её живописными пейзажами и старинной застройкой»
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
$750 за всё до 4 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Начало: От станции Канадзава
«Почему вода, камни и пустое пространство в японском саду важны не меньше цветов»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
$340 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    13 мая 2025
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса мы с Евгением в
    читать дальше

    унисон восклицали:"Жалко, что не успели посмотреть… Но! Это повод приехать еще раз!"))).
    Во-первых, Евгений очень легкий, приятный и грамотный собеседник. Во-вторых, он реально изучает историю Японии, знает и интересно рассказывает о тех местах, куда Вас приводит. В-третьих, и это, наверное, главное - он влюблен в Канадзаву и знает ее места, местечки и тайные тропки, по которым вас проведет и вам, также как и мне, захочется там и задержаться, и приехать еще раз. В-четвертых, Евгений очень хорошо слышит вас и адаптирует экскурсию под ваши интересы.
    Казалось бы, Канадзава - маленький городок, обежал за день и все. А не все! Евгений рассказывает об истории города и попутно выясняется, что там есть много чего такого, что очень хочется увидеть, например, музей механических игрушек, храм ниндзя, мастерские ремесел (которых, кстати, больше нигде нет), побережье и много чего еще.
    А еще он вас покормит на рынке, покажет очаровательную кофейню и приведет в маленький магазинчик, где продают местный канадзавский пудинг. А какие мочи он предлагает! И может научить пить правильно и правильную матчу))).
    В Канадзаве проходит много фестивалей и отборочный турнир сумоистов. А еще в Канадзаве, по сравнению с другими городами мало туристов. А еще жители Токио специально едут в Канадзаву полакомиться устрицами и не только ими. А еще сад Кэнроку-эн определенно самый красивый и ухоженный…
    Так что планируйте Канадзаву на 2-3 дня и дай вам бог удачи, чтобы у Евгения в эти дни было свободное время для вас!

  • A
    Anna
    29 апреля 2025
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Сегодня нам посчастливилось, что гидом по Каназаве был Евгений. И какой это был день! Его любовь и глубокие познания в
    читать дальше

    этом древнем культурном центре были заразительны. Динамично подстраиваясь под нашу реакцию, он терпеливо объединял места архитектурного, исторического и гастрономического интереса, совершенно не глядя на часы. А когда экскурсия закончилась, он проводил нас обратно в отель и порекомендовал места для посещения завтра. Фантастика! Лучшей экскурсии не придумаешь!

  • J
    Julija
    27 апреля 2025
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Интересно, познавательно и вкусно! Рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2025
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Очень понравилась экскурсия с Евгением, он действительно много знает про Канадзаву и любит этот город. Отлично погуляли в комфортном темпе, Евгений ответил на все вопросы, показал интересные локации, и магазинчики для самостоятельных прогулок, порекомендовал где вкусно поесть. Прекрасно провели день!
  • О
    Ольга
    14 октября 2024
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Благодаря Евгению мы полюбили Канадзаву, побывали в замке ниндзя (он записал нас туда заранее), прониклись идеей и насладились красотой японского
    читать дальше

    сада, узнали о жизни страны и ее жителях в историческом аспекте. Пришло понимание, что нам нужно еще несколько экскурсионных дней, которые мы с удовольствием проведем с Евгением.

  • Л
    Людмила
    5 октября 2024
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Большое спасибо Евгению за необыкновенную экскурсию по волшебной Канадзава! Евгений очень любит свой город и сумел передать это чувство нам.
    читать дальше

    Теперь и мы влюбились в Канадзава!
    Евгений очень хорошо подготовлен, знает историю и особенности Японии. Он прекрасно изъясняется на японском языке. Евгений заранее расспросил нас о наших пожеланиях и составил соответственный маршрут.
    Большое спасибо за чудесную экскурсию! В следующий раз мы проведем в этом городе больше чем три дня и обязательно опять обратимся к Евгению.

  • О
    Оксана
    1 апреля 2024
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Отзыв
    Евгений - начинающий гид, влюбленный в Канадзаву. Он очень старался донести до нас своё восприятие этого необычного и самобытного места
    читать дальше

    - и у него это получилось! Помимо этого мы услышали много новой информации, которую не найдешь в путеводителях, посетили разные, не только основные, районы города, попробовали местные специалитеты, посмаковали японские сладости в чайном домике… Спасибо, Евгений, благодаря Вам далекая и неизвестная Канадзава стала намного ближе!

