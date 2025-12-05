читать дальше

унисон восклицали:"Жалко, что не успели посмотреть… Но! Это повод приехать еще раз!"))).

Во-первых, Евгений очень легкий, приятный и грамотный собеседник. Во-вторых, он реально изучает историю Японии, знает и интересно рассказывает о тех местах, куда Вас приводит. В-третьих, и это, наверное, главное - он влюблен в Канадзаву и знает ее места, местечки и тайные тропки, по которым вас проведет и вам, также как и мне, захочется там и задержаться, и приехать еще раз. В-четвертых, Евгений очень хорошо слышит вас и адаптирует экскурсию под ваши интересы.

Казалось бы, Канадзава - маленький городок, обежал за день и все. А не все! Евгений рассказывает об истории города и попутно выясняется, что там есть много чего такого, что очень хочется увидеть, например, музей механических игрушек, храм ниндзя, мастерские ремесел (которых, кстати, больше нигде нет), побережье и много чего еще.

А еще он вас покормит на рынке, покажет очаровательную кофейню и приведет в маленький магазинчик, где продают местный канадзавский пудинг. А какие мочи он предлагает! И может научить пить правильно и правильную матчу))).

В Канадзаве проходит много фестивалей и отборочный турнир сумоистов. А еще в Канадзаве, по сравнению с другими городами мало туристов. А еще жители Токио специально едут в Канадзаву полакомиться устрицами и не только ими. А еще сад Кэнроку-эн определенно самый красивый и ухоженный…

Так что планируйте Канадзаву на 2-3 дня и дай вам бог удачи, чтобы у Евгения в эти дни было свободное время для вас!