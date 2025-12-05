Мои заказы

Необычные дома в Канадзаве

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Канадзаве на русском языке, цены от $261, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Самобытная Канадзава
Пешая
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Канадзава
Канадзава предлагает уникальное путешествие по самурайским районам, старинным замкам и колоритным рынкам. Погрузитесь в атмосферу Японии
Начало: На станции Канадзава
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции
Начало: У станции Канадзава
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Пешая
5 часов
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Познакомиться с городом за 5 часов
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$261$290 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    5 декабря 2025
    Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
    Фарида очень эрудированная, хорошо образованная гид. Канадзава благодаря ей оставил лучшие впечатления от Японии.
  • Л
    Лариса
    27 ноября 2025
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная подача материала без «лекции
    читать дальше

    на тему …». Даже дождь не помешал нам насладиться красотой пейзажей. Городские парки Канадзавы стали в ряд одних из самых красивых в Японии. Большой плюс - отсутствие толп туристов. Очень рекомендую приезжать не меньше чем на пару дней, чтобы все спокойно рассмотреть. Евгений старался и сделал все, чтобы мы действительно получили удовольствие от экскурсии и это ему удалось. Спасибо!

  • С
    Сергей
    13 ноября 2025
    Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
    Фарида - отличный гид с глубокими познаниями о городе, провела для нас интереснейшую экскурсию. Она была очень внимательна к деталям
    читать дальше

    и порекомендовала отличные рестораны для посещения в Канадзаве. Особенно хочется отметить посещение чайного дома с матчей и японской традиционной сладостью с невероятным видом на сад!

  • И
    Игорь
    10 октября 2025
    Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
    Спасибо Фариде за её терпение и внимание. Нам удалось узнать массу нового о местных достопримечательностях, истории и культуре.
  • O
    Olga
    18 сентября 2025
    Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
    Спасибо большое за экскурсию, это было интересно и познавательно!
    Канадзава прекрасна!
  • Б
    Белова
    27 июля 2025
    Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
    Фарида — очень внимательный и знающий гид. Она интересно рассказывала о городе, делилась историями и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении
    читать дальше

    всей экскурсии. Мы посетили красивые места, узнали много нового и попробовали местную кухню. Всё было хорошо организовано, без спешки и с заботой.

  • Г
    Галина
    13 мая 2025
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса мы с Евгением в
    читать дальше

    унисон восклицали:"Жалко, что не успели посмотреть… Но! Это повод приехать еще раз!"))).
    Во-первых, Евгений очень легкий, приятный и грамотный собеседник. Во-вторых, он реально изучает историю Японии, знает и интересно рассказывает о тех местах, куда Вас приводит. В-третьих, и это, наверное, главное - он влюблен в Канадзаву и знает ее места, местечки и тайные тропки, по которым вас проведет и вам, также как и мне, захочется там и задержаться, и приехать еще раз. В-четвертых, Евгений очень хорошо слышит вас и адаптирует экскурсию под ваши интересы.
    Казалось бы, Канадзава - маленький городок, обежал за день и все. А не все! Евгений рассказывает об истории города и попутно выясняется, что там есть много чего такого, что очень хочется увидеть, например, музей механических игрушек, храм ниндзя, мастерские ремесел (которых, кстати, больше нигде нет), побережье и много чего еще.
    А еще он вас покормит на рынке, покажет очаровательную кофейню и приведет в маленький магазинчик, где продают местный канадзавский пудинг. А какие мочи он предлагает! И может научить пить правильно и правильную матчу))).
    В Канадзаве проходит много фестивалей и отборочный турнир сумоистов. А еще в Канадзаве, по сравнению с другими городами мало туристов. А еще жители Токио специально едут в Канадзаву полакомиться устрицами и не только ими. А еще сад Кэнроку-эн определенно самый красивый и ухоженный…
    Так что планируйте Канадзаву на 2-3 дня и дай вам бог удачи, чтобы у Евгения в эти дни было свободное время для вас!

  • A
    Anna
    29 апреля 2025
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Сегодня нам посчастливилось, что гидом по Каназаве был Евгений. И какой это был день! Его любовь и глубокие познания в
    читать дальше

    этом древнем культурном центре были заразительны. Динамично подстраиваясь под нашу реакцию, он терпеливо объединял места архитектурного, исторического и гастрономического интереса, совершенно не глядя на часы. А когда экскурсия закончилась, он проводил нас обратно в отель и порекомендовал места для посещения завтра. Фантастика! Лучшей экскурсии не придумаешь!

  • J
    Julija
    26 апреля 2025
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Интересно, познавательно и вкусно! Рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2025
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Очень понравилась экскурсия с Евгением, он действительно много знает про Канадзаву и любит этот город. Отлично погуляли в комфортном темпе, Евгений ответил на все вопросы, показал интересные локации, и магазинчики для самостоятельных прогулок, порекомендовал где вкусно поесть. Прекрасно провели день!
  • О
    Ольга
    14 октября 2024
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Благодаря Евгению мы полюбили Канадзаву, побывали в замке ниндзя (он записал нас туда заранее), прониклись идеей и насладились красотой японского
    читать дальше

    сада, узнали о жизни страны и ее жителях в историческом аспекте. Пришло понимание, что нам нужно еще несколько экскурсионных дней, которые мы с удовольствием проведем с Евгением.

  • Л
    Людмила
    5 октября 2024
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Большое спасибо Евгению за необыкновенную экскурсию по волшебной Канадзава! Евгений очень любит свой город и сумел передать это чувство нам.
    читать дальше

    Теперь и мы влюбились в Канадзава!
    Евгений очень хорошо подготовлен, знает историю и особенности Японии. Он прекрасно изъясняется на японском языке. Евгений заранее расспросил нас о наших пожеланиях и составил соответственный маршрут.
    Большое спасибо за чудесную экскурсию! В следующий раз мы проведем в этом городе больше чем три дня и обязательно опять обратимся к Евгению.

  • О
    Оксана
    31 марта 2024
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Отзыв
    Евгений - начинающий гид, влюбленный в Канадзаву. Он очень старался донести до нас своё восприятие этого необычного и самобытного места
    читать дальше

    - и у него это получилось! Помимо этого мы услышали много новой информации, которую не найдешь в путеводителях, посетили разные, не только основные, районы города, попробовали местные специалитеты, посмаковали японские сладости в чайном домике… Спасибо, Евгений, благодаря Вам далекая и неизвестная Канадзава стала намного ближе!

