Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Самобытная Канадзава
Канадзава предлагает уникальное путешествие по самурайским районам, старинным замкам и колоритным рынкам. Погрузитесь в атмосферу Японии
Начало: На станции Канадзава
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции
Начало: У станции Канадзава
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Познакомиться с городом за 5 часов
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$261
$290 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий5 декабря 2025Фарида очень эрудированная, хорошо образованная гид. Канадзава благодаря ей оставил лучшие впечатления от Японии.
- ЛЛариса27 ноября 2025Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная подача материала без «лекции
- ССергей13 ноября 2025Фарида - отличный гид с глубокими познаниями о городе, провела для нас интереснейшую экскурсию. Она была очень внимательна к деталям
- ИИгорь10 октября 2025Спасибо Фариде за её терпение и внимание. Нам удалось узнать массу нового о местных достопримечательностях, истории и культуре.
- OOlga18 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию, это было интересно и познавательно!
Канадзава прекрасна!
- ББелова27 июля 2025Фарида — очень внимательный и знающий гид. Она интересно рассказывала о городе, делилась историями и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении
- ГГалина13 мая 2025В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса мы с Евгением в
- AAnna29 апреля 2025Сегодня нам посчастливилось, что гидом по Каназаве был Евгений. И какой это был день! Его любовь и глубокие познания в
- JJulija26 апреля 2025Интересно, познавательно и вкусно! Рекомендуем!
- ЕЕкатерина15 апреля 2025Очень понравилась экскурсия с Евгением, он действительно много знает про Канадзаву и любит этот город. Отлично погуляли в комфортном темпе, Евгений ответил на все вопросы, показал интересные локации, и магазинчики для самостоятельных прогулок, порекомендовал где вкусно поесть. Прекрасно провели день!
- ООльга14 октября 2024Благодаря Евгению мы полюбили Канадзаву, побывали в замке ниндзя (он записал нас туда заранее), прониклись идеей и насладились красотой японского
- ЛЛюдмила5 октября 2024Большое спасибо Евгению за необыкновенную экскурсию по волшебной Канадзава! Евгений очень любит свой город и сумел передать это чувство нам.
- ООксана31 марта 2024Отзыв
Евгений - начинающий гид, влюбленный в Канадзаву. Он очень старался донести до нас своё восприятие этого необычного и самобытного места
