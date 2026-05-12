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настоящее.



Наша прогулка с Евгением оказалась именно такой. Без спешки, без перегруза фактами — зато с вниманием к деталям, к настроению, к нам. С ним город раскрывался постепенно, мягко, и в какой-то момент мы поймали себя на мысли, что не просто смотрим, а чувствуем его. И, кажется, именно тогда и полюбили Канадзаву.



Мы увидели всё самое важное: и Кэнроку-эн с его продуманной до совершенства красотой, и замок Канадзава с его историей, и храм Ояма с необычными воротами, и Хигасичая — живой, атмосферный квартал гейш. Но особенно ценно было то, что Евгений показал и те места, которые были важны именно для нас — подстроил маршрут под наше настроение.



Он много рассказывал, советовал, делился — и делал это так легко и искренне, что рядом просто было хорошо. И даже погода в тот день будто была на нашей стороне.



Сейчас смотрим фотографии — и появляется тихая ностальгия. По этим улицам, по этому дню, по разговорам. И, конечно, по самому Евгению — очень доброму и светлому человеку, с которым хочется однажды снова встретиться и пройтись по Канадзаве ещё раз (и не только по ней). Так что — до встречи!