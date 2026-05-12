Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
«Это один из трёх самых известных садов в Японии и настоящий шедевр ландшафтного дизайна»
Завтра в 10:30
13 июн в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Начало: От станции Канадзава
«Один из трёх величайших ландшафтных садов Японии»
15 июн в 09:00
16 июн в 09:00
$340 за всё до 10 чел.
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5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по саду Кэнроку-эн и замку в Канадзаве
Примерить традиционный образ и увидеть Японию самураев среди садов и замковых стен
Начало: У сада Кэнроку-эн
«Сад Кэнроку-эн — один из самых красивых и знаменитых японских садов, где можно прочувствовать гармонию природы и традиций, гуляя в кимоно по живописным дорожкам, мостикам и вдоль прудов с карпами»
Завтра в 10:30
13 июн в 09:30
$190
$200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Яна живет в этом регионе больше 15 лет и, конечно, проводит ее как местный житель. Очень удобно, что экскурсия за
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Экскурсия по Канадзаве была удивительной! Красота города, атмосферные улочки и впечатляющие сады оставили незабываемые впечатления. Рекомендую каждому! Яна замечательный гид и чудесный человек!
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I
Яна очень приятный и знающий гид, любит своё дело и Японию. С удовольствием провели день в Каназаве.
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Евгений провел мне и моим друзьям замечательную экскурсию по Канадзаве. В ней было все сбалансированно: внимание к нашим потребностям и
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А
Яна - отличный гид, хороший собеседник, программа в Канадзаве была интересной, с мастер-классом по изделиям из сусального золота.
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Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень
+16
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Провели прекрасные дни в Канадзаве) спасибо Жене огромное, за заботу, зп внимание) с удовольствием вернемся)
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А
Провели с Евгением два дня и остались очень довольны! Он провёл для нас очень интересную экскурсию по прекрасному городу Канадзава,
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Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная подача материала без «лекции
+6
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Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в спокойном темпе, самые интересные
+6
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Всего 17 отзывов в Канадзаве в категории "Цветы и сады"
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Ответы на вопросы от путешественников по Канадзаве в категории «Цветы и сады»
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