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Цветы и сады – экскурсии в Канадзаве

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Канадзаве на русском языке, цены от $190, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Пешая
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
«Это один из трёх самых известных садов в Японии и настоящий шедевр ландшафтного дизайна»
Завтра в 10:30
13 июн в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Пешая
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Начало: От станции Канадзава
«Один из трёх величайших ландшафтных садов Японии»
15 июн в 09:00
16 июн в 09:00
$340 за всё до 10 чел.
Прогулка по саду Кэнроку-эн и замку в Канадзаве
Пешая
3 часа
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по саду Кэнроку-эн и замку в Канадзаве
Примерить традиционный образ и увидеть Японию самураев среди садов и замковых стен
Начало: У сада Кэнроку-эн
«Сад Кэнроку-эн — один из самых красивых и знаменитых японских садов, где можно прочувствовать гармонию природы и традиций, гуляя в кимоно по живописным дорожкам, мостикам и вдоль прудов с карпами»
Завтра в 10:30
13 июн в 09:30
$190$200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Яна живет в этом регионе больше 15 лет и, конечно, проводит ее как местный житель. Очень удобно, что экскурсия за
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небольшую доплату проводилась на машине, мы меньше устали и гораздо больше мест смогли посмотреть. Яна очень гибкая к вашим пожеланиям, мы взяли мастер класс по декорированию сусальным золотом, который проходит в одноименном музее. Причем там насколько разных техник может быть. Было интересно. Теперь у нас персональные золотые палочки для суши. Но возможно заменить его по согласованию с гидом на другие локации. Казалось бы шестой раз в Японии, а узнали много интересных деталей: про сугидама, фуросики, 7 богов счастья и где должна отражаться третья луна. Не пожалели, что посетили чайный домик гейши и именно с чайной церемонией, когда матча подают правильно в виде пены. Даже обед в семейном сетевом ресторанчике много времени не отнял, был недорогим, вкусным, и новые представления об общепите в Японии дал. Спасибо, Яна. Рекомендуем.

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Милана
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Экскурсия по Канадзаве была удивительной! Красота города, атмосферные улочки и впечатляющие сады оставили незабываемые впечатления. Рекомендую каждому! Яна замечательный гид и чудесный человек!
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I
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Яна очень приятный и знающий гид, любит своё дело и Японию. С удовольствием провели день в Каназаве.
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Вячеслав
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Евгений провел мне и моим друзьям замечательную экскурсию по Канадзаве. В ней было все сбалансированно: внимание к нашим потребностям и
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интересам, хорошо спланированный маршрут, интересные рассказы и истории из личного опыта. Рекомендую всем путешественникам, которые проезжают через Канадзаву или надолго останавливаются в ней. Я сам гид (в Италии) и потому могу дать оценку и с точки зрения туриста, и с точки зрения коллеги. И моя оценка на 10 из 10!

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А
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Яна - отличный гид, хороший собеседник, программа в Канадзаве была интересной, с мастер-классом по изделиям из сусального золота.
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Татьяна
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень
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настоящее.

Наша прогулка с Евгением оказалась именно такой. Без спешки, без перегруза фактами — зато с вниманием к деталям, к настроению, к нам. С ним город раскрывался постепенно, мягко, и в какой-то момент мы поймали себя на мысли, что не просто смотрим, а чувствуем его. И, кажется, именно тогда и полюбили Канадзаву.

Мы увидели всё самое важное: и Кэнроку-эн с его продуманной до совершенства красотой, и замок Канадзава с его историей, и храм Ояма с необычными воротами, и Хигасичая — живой, атмосферный квартал гейш. Но особенно ценно было то, что Евгений показал и те места, которые были важны именно для нас — подстроил маршрут под наше настроение.

Он много рассказывал, советовал, делился — и делал это так легко и искренне, что рядом просто было хорошо. И даже погода в тот день будто была на нашей стороне.

Сейчас смотрим фотографии — и появляется тихая ностальгия. По этим улицам, по этому дню, по разговорам. И, конечно, по самому Евгению — очень доброму и светлому человеку, с которым хочется однажды снова встретиться и пройтись по Канадзаве ещё раз (и не только по ней). Так что — до встречи!

Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.+16
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
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Вера
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Провели прекрасные дни в Канадзаве) спасибо Жене огромное, за заботу, зп внимание) с удовольствием вернемся)
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А
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Провели с Евгением два дня и остались очень довольны! Он провёл для нас очень интересную экскурсию по прекрасному городу Канадзава,
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подробно рассказал об истории и традициях. Мы узнали много нового о местной культуре, сладостях и гастрономии. Евгений даже дал нам попробовать самые вкусные городские деликатесы.

Также он рассказал нам много интересного о гейшах, провёл по району самураев и даже научил отличать самураев от ниндзя — это было очень увлекательно и познавательно.

Евгений показал нам парки города и обратил наше внимание на множество мелочей, которые сложно заметить с первого взгляда. Парк просто ошеломил своей красотой — там так много деталей, что самостоятельно невозможно всё увидеть и понять без такого внимательного гида.

Все прошло великолепно — экскурсии были насыщенными, интересными и очень хорошо организованными.

Спасибо большое Евгению за замечательные два дня!

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Лариса
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная подача материала без «лекции
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на тему …». Даже дождь не помешал нам насладиться красотой пейзажей. Городские парки Канадзавы стали в ряд одних из самых красивых в Японии. Большой плюс - отсутствие толп туристов. Очень рекомендую приезжать не меньше чем на пару дней, чтобы все спокойно рассмотреть. Евгений старался и сделал все, чтобы мы действительно получили удовольствие от экскурсии и это ему удалось. Спасибо!

Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная+6
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
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Дмитрий
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в спокойном темпе, самые интересные
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достопримечательности, узнать локальные особенности. Яна провела невероятно интересную экскурсию! Показала правильные места для памятных фотографий. Много десятков раз бывал в Японии, но в этот день узнал от Яны массу полезных знаний. Огромный плюс - наличие, за совсем небольшую доплату, собственного автомобиля. Всем рекоменду записываться на такую экскурсию и не стесняться задавать вопросы по интересующим темам

Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в+6
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в
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Всего 17 отзывов в Канадзаве в категории "Цветы и сады"

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Ответы на вопросы от путешественников по Канадзаве в категории «Цветы и сады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канадзаве
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки;
  2. Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс;
  3. Прогулка по саду Кэнроку-эн и замку в Канадзаве.
Сколько стоит экскурсия по Канадзаве в июне 2026
Сейчас в Канадзаве в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 340 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Канадзаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Цветы и сады», 17 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август