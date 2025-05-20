Мои заказы

Экскурсии на 1 день в Канадзаве

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Канадзаве на русском языке, цены от $340. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Самобытная Канадзава
Пешая
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Канадзава
Канадзава предлагает уникальное путешествие по самурайским районам, старинным замкам и колоритным рынкам. Погрузитесь в атмосферу Японии
Начало: На станции Канадзава
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
Сиракава-го и Гокаяма: сказка среди японских гор
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиракава-го и Гокаяма: сказка среди японских гор
Старинные деревни с домами гассё-дзукури и истории о шелкопрядстве - в поездке из Канадзавы
Начало: По договорённости
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
$750 за всё до 4 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Начало: От станции Канадзава
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
$340 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    20 мая 2025
    Самобытная Канадзава
    Прогулка по Канадзаве и окрестностям с Анной - отлично поведенное время! Более того - это наиприятнейшие воспоминания о встрече с
    читать дальше

    умным, веселым, энергичным человеком, который покажет город, расскажет легко и увлекательно об увиденном, но не только! Анна очень артистично и информативно делится рассказами о жизни и работе в Японии, так что появляется возможность узнать не только историю, но и реальную жизнь в стране. А прогулка по парку! С Анной мы увидели не просто красивый ландшафт, а узнали, как он наполнен смыслом! Мы очень признательны Анне за проведенное с нами время!

  • В
    Вера
    8 мая 2025
    Самобытная Канадзава
    Если вы будете в Канадзаве и не пойдете на экскурсию с Анной, то это будет значить, что вы не были
    читать дальше

    в Канадзаве.
    Анна - лучшее, что с нами случалось в эту поездку: она невероятно приятная, знает все про Канадзаву и быт местных жителей, кладезь информации о местах, где покупать сувениры и вкусно есть. И еще - очень хороший фотограф))
    Анна, спасибо большое, мы со второй Верой вас вспоминаем добрыми словами.

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Самобытная Канадзава
    Спасибо большое Анне, отличная и интересная экскурсия, мы здорово провели время!
  • Д
    Денис
    9 марта 2024
    Самобытная Канадзава
    Ничего не знали о городе Канадзава, но теперь просто влюбились, даже увидели наконец-то гейшу, которую так искали в толпах людей
    читать дальше

    в Киото. Теперь надо приехать осенью! Анечка, спасибо за прекрасный день, рассказ, ваш юмор невероятный. До новых встреч, приезжайте к нам в Герцлию в гости!

Сколько стоит экскурсия по Канадзаве в августе 2025
Сейчас в Канадзаве в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 340 до 750. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
