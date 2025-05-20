Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Канадзава
Канадзава предлагает уникальное путешествие по самурайским районам, старинным замкам и колоритным рынкам. Погрузитесь в атмосферу Японии
Начало: На станции Канадзава
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиракава-го и Гокаяма: сказка среди японских гор
Старинные деревни с домами гассё-дзукури и истории о шелкопрядстве - в поездке из Канадзавы
Начало: По договорённости
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
$750 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Начало: От станции Канадзава
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
$340 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана20 мая 2025Прогулка по Канадзаве и окрестностям с Анной - отлично поведенное время! Более того - это наиприятнейшие воспоминания о встрече с
- ВВера8 мая 2025Если вы будете в Канадзаве и не пойдете на экскурсию с Анной, то это будет значить, что вы не были
- ААлексей27 марта 2024Спасибо большое Анне, отличная и интересная экскурсия, мы здорово провели время!
- ДДенис9 марта 2024Ничего не знали о городе Канадзава, но теперь просто влюбились, даже увидели наконец-то гейшу, которую так искали в толпах людей
