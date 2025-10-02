Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции
Начало: У станции Канадзава
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Познакомиться с городом за 5 часов
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$261
$290 за всё до 8 чел.
