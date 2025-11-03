Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Канадзаве на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Самобытная Канадзава
Пешая
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Канадзава
Канадзава предлагает уникальное путешествие по самурайским районам, старинным замкам и колоритным рынкам. Погрузитесь в атмосферу Японии
Начало: На станции Канадзава
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Начало: От станции Канадзава
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$340 за всё до 10 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции
Начало: У станции Канадзава
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 ноября 2025
    Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
    Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в спокойном темпе, самые интересные
    читать дальше

    достопримечательности, узнать локальные особенности. Яна провела невероятно интересную экскурсию! Показала правильные места для памятных фотографий. Много десятков раз бывал в Японии, но в этот день узнал от Яны массу полезных знаний. Огромный плюс - наличие, за совсем небольшую доплату, собственного автомобиля. Всем рекоменду записываться на такую экскурсию и не стесняться задавать вопросы по интересующим темам

Экскурсии на русском языке в Канадзаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 15 ⭐ отзывов, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль