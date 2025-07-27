Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » в Канадзаве на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота Погрузитесь в атмосферу эпохи Эдо, прогуливаясь по самурайским кварталам и наслаждаясь красотой сада Кэнроку-эн. Откройте тайны чайных домов $300 за всё до 5 чел. На машине 7.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Сиракава-го и Гокаяма: сказка среди японских гор Старинные деревни с домами гассё-дзукури и истории о шелкопрядстве - в поездке из Канадзавы Начало: По договорённости $750 за всё до 4 чел. Пешая 6 часов Мини-группа до 10 чел. Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие Начало: От станции Канадзава Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00 $340 за человека Другие экскурсии Канадзавы Последние отзывы на экскурсии Б Белова Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота читать дальше всей экскурсии. Мы посетили красивые места, узнали много нового и попробовали местную кухню. Всё было хорошо организовано, без спешки и с заботой. Фарида — очень внимательный и знающий гид. Она интересно рассказывала о городе, делилась историями и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении

