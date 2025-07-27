Индивидуальная
до 5 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Погрузитесь в атмосферу эпохи Эдо, прогуливаясь по самурайским кварталам и наслаждаясь красотой сада Кэнроку-эн. Откройте тайны чайных домов
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиракава-го и Гокаяма: сказка среди японских гор
Старинные деревни с домами гассё-дзукури и истории о шелкопрядстве - в поездке из Канадзавы
Начало: По договорённости
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
$750 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Начало: От станции Канадзава
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
$340 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББелова27 июля 2025Фарида — очень внимательный и знающий гид. Она интересно рассказывала о городе, делилась историями и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении
