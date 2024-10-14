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Теперь и мы влюбились в Канадзава! Евгений очень хорошо подготовлен, знает историю и особенности Японии. Он прекрасно изъясняется на японском языке. Евгений заранее расспросил нас о наших пожеланиях и составил соответственный маршрут. Большое спасибо за чудесную экскурсию! В следующий раз мы проведем в этом городе больше чем три дня и обязательно опять обратимся к Евгению.