5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погулять по центру города, увидеть его визитные карточки и узнать о местной жизни
Начало: На станции Канадзава
16 янв в 08:00
17 янв в 08:00
$280 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Канадзава
Увидеть главные достопримечательности старинного города и погрузиться в мир настоящей Японии
Начало: На станции Канадзава
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Познакомиться с городом за 4 часа
Завтра в 09:00
16 янв в 09:00
225$203 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга14 октября 2024Благодаря Евгению мы полюбили Канадзаву, побывали в замке ниндзя (он записал нас туда заранее), прониклись идеей и насладились красотой японского
- ЛЛюдмила5 октября 2024Большое спасибо Евгению за необыкновенную экскурсию по волшебной Канадзава! Евгений очень любит свой город и сумел передать это чувство нам.
- ООксана1 апреля 2024Отзыв Евгений - начинающий гид, влюбленный в Канадзаву. Он очень старался донести до нас своё восприятие этого необычного и самобытного места
- ААлексей27 марта 2024Спасибо большое Анне, отличная и интересная экскурсия, мы здорово провели время!
- ДДенис9 марта 2024Ничего не знали о городе Канадзава, но теперь просто влюбились, даже увидели наконец-то гейшу, которую так искали в толпах людей
Ответы на вопросы от путешественников по Канадзаве в категории «Пешеходные»
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