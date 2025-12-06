читать дальше

умным, веселым, энергичным человеком, который покажет город, расскажет легко и увлекательно об увиденном, но не только! Анна очень артистично и информативно делится рассказами о жизни и работе в Японии, так что появляется возможность узнать не только историю, но и реальную жизнь в стране. А прогулка по парку! С Анной мы увидели не просто красивый ландшафт, а узнали, как он наполнен смыслом! Мы очень признательны Анне за проведенное с нами время!