Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Канадзава
Канадзава предлагает уникальное путешествие по самурайским районам, старинным замкам и колоритным рынкам. Погрузитесь в атмосферу Японии
Начало: На станции Канадзава
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Познакомиться с городом за 5 часов
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$261
$290 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий6 декабря 2025Фарида очень эрудированная, хорошо образованная гид. Канадзава благодаря ей оставил лучшие впечатления от Японии.
- ССергей13 ноября 2025Фарида - отличный гид с глубокими познаниями о городе, провела для нас интереснейшую экскурсию. Она была очень внимательна к деталям
- RRozen14 октября 2025Понравилось все. Очень продуманный маршрут- посмотрели много и узнали массу интересного. Анна отличный гид. Мы получили самые приятные впечатления от экскурсии. Однозначно рекомендую.
- ИИгорь10 октября 2025Спасибо Фариде за её терпение и внимание. Нам удалось узнать массу нового о местных достопримечательностях, истории и культуре.
- OOlga18 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию, это было интересно и познавательно!
Канадзава прекрасна!
- ББелова27 июля 2025Фарида — очень внимательный и знающий гид. Она интересно рассказывала о городе, делилась историями и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении
- ООксана20 мая 2025Прогулка по Канадзаве и окрестностям с Анной - отлично поведенное время! Более того - это наиприятнейшие воспоминания о встрече с
- ВВера8 мая 2025Если вы будете в Канадзаве и не пойдете на экскурсию с Анной, то это будет значить, что вы не были
- ААлексей27 марта 2024Спасибо большое Анне, отличная и интересная экскурсия, мы здорово провели время!
- ДДенис9 марта 2024Ничего не знали о городе Канадзава, но теперь просто влюбились, даже увидели наконец-то гейшу, которую так искали в толпах людей
Ответы на вопросы от путешественников по Канадзаве в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канадзаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Канадзаве в декабре 2025
Сейчас в Канадзаве в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 261 до 437 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Канадзаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 18 ⭐ отзывов, цены от $261. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль