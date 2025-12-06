Мои заказы

Главные экскурсионные места в Канадзаве

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Канадзаве на русском языке, цены от $261, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Самобытная Канадзава
Пешая
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Канадзава
Канадзава предлагает уникальное путешествие по самурайским районам, старинным замкам и колоритным рынкам. Погрузитесь в атмосферу Японии
Начало: На станции Канадзава
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Пешая
5 часов
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Познакомиться с городом за 5 часов
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$261$290 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    6 декабря 2025
    Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
    Фарида очень эрудированная, хорошо образованная гид. Канадзава благодаря ей оставил лучшие впечатления от Японии.
  • С
    Сергей
    13 ноября 2025
    Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
    Фарида - отличный гид с глубокими познаниями о городе, провела для нас интереснейшую экскурсию. Она была очень внимательна к деталям
    читать дальше

    и порекомендовала отличные рестораны для посещения в Канадзаве. Особенно хочется отметить посещение чайного дома с матчей и японской традиционной сладостью с невероятным видом на сад!

  • R
    Rozen
    14 октября 2025
    Самобытная Канадзава
    Понравилось все. Очень продуманный маршрут- посмотрели много и узнали массу интересного. Анна отличный гид. Мы получили самые приятные впечатления от экскурсии. Однозначно рекомендую.
  • И
    Игорь
    10 октября 2025
    Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
    Спасибо Фариде за её терпение и внимание. Нам удалось узнать массу нового о местных достопримечательностях, истории и культуре.
  • O
    Olga
    18 сентября 2025
    Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
    Спасибо большое за экскурсию, это было интересно и познавательно!
    Канадзава прекрасна!
  • Б
    Белова
    27 июля 2025
    Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
    Фарида — очень внимательный и знающий гид. Она интересно рассказывала о городе, делилась историями и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении
    читать дальше

    всей экскурсии. Мы посетили красивые места, узнали много нового и попробовали местную кухню. Всё было хорошо организовано, без спешки и с заботой.

  • О
    Оксана
    20 мая 2025
    Самобытная Канадзава
    Прогулка по Канадзаве и окрестностям с Анной - отлично поведенное время! Более того - это наиприятнейшие воспоминания о встрече с
    читать дальше

    умным, веселым, энергичным человеком, который покажет город, расскажет легко и увлекательно об увиденном, но не только! Анна очень артистично и информативно делится рассказами о жизни и работе в Японии, так что появляется возможность узнать не только историю, но и реальную жизнь в стране. А прогулка по парку! С Анной мы увидели не просто красивый ландшафт, а узнали, как он наполнен смыслом! Мы очень признательны Анне за проведенное с нами время!

  • В
    Вера
    8 мая 2025
    Самобытная Канадзава
    Если вы будете в Канадзаве и не пойдете на экскурсию с Анной, то это будет значить, что вы не были
    читать дальше

    в Канадзаве.
    Анна - лучшее, что с нами случалось в эту поездку: она невероятно приятная, знает все про Канадзаву и быт местных жителей, кладезь информации о местах, где покупать сувениры и вкусно есть. И еще - очень хороший фотограф))
    Анна, спасибо большое, мы со второй Верой вас вспоминаем добрыми словами.

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Самобытная Канадзава
    Спасибо большое Анне, отличная и интересная экскурсия, мы здорово провели время!
  • Д
    Денис
    9 марта 2024
    Самобытная Канадзава
    Ничего не знали о городе Канадзава, но теперь просто влюбились, даже увидели наконец-то гейшу, которую так искали в толпах людей
    читать дальше

    в Киото. Теперь надо приехать осенью! Анечка, спасибо за прекрасный день, рассказ, ваш юмор невероятный. До новых встреч, приезжайте к нам в Герцлию в гости!

Ответы на вопросы от путешественников по Канадзаве в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канадзаве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самобытная Канадзава
  2. Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
  3. Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Сколько стоит экскурсия по Канадзаве в декабре 2025
Сейчас в Канадзаве в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 261 до 437 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Канадзаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 18 ⭐ отзывов, цены от $261. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль