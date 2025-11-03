Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Канадзаве

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Канадзаве на русском языке, цены от $261, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Начало: От станции Канадзава
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$340 за всё до 10 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Пешая
5 часов
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Познакомиться с городом за 5 часов
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$261$290 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 ноября 2025
    Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
    Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в спокойном темпе, самые интересные
    читать дальше

    достопримечательности, узнать локальные особенности. Яна провела невероятно интересную экскурсию! Показала правильные места для памятных фотографий. Много десятков раз бывал в Японии, но в этот день узнал от Яны массу полезных знаний. Огромный плюс - наличие, за совсем небольшую доплату, собственного автомобиля. Всем рекоменду записываться на такую экскурсию и не стесняться задавать вопросы по интересующим темам

