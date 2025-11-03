читать дальше

достопримечательности, узнать локальные особенности. Яна провела невероятно интересную экскурсию! Показала правильные места для памятных фотографий. Много десятков раз бывал в Японии, но в этот день узнал от Яны массу полезных знаний. Огромный плюс - наличие, за совсем небольшую доплату, собственного автомобиля. Всем рекоменду записываться на такую экскурсию и не стесняться задавать вопросы по интересующим темам