Экскурсии выходного дня в Канадзаве

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Канадзаве на русском языке, цены от $203, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Пешая
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погулять по центру города, увидеть его визитные карточки и узнать о местной жизни
Начало: На станции Канадзава
Завтра в 08:30
17 янв в 08:00
$280 за всё до 5 чел.
Самобытная Канадзава
Пешая
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Канадзава
Увидеть главные достопримечательности старинного города и погрузиться в мир настоящей Японии
Начало: На станции Канадзава
18 янв в 09:00
19 янв в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Пешая
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Познакомиться с городом за 4 часа
Завтра в 09:00
17 янв в 09:00
225$203 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 октября 2024
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Благодаря Евгению мы полюбили Канадзаву, побывали в замке ниндзя (он записал нас туда заранее), прониклись идеей и насладились красотой японского
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    сада, узнали о жизни страны и ее жителях в историческом аспекте. Пришло понимание, что нам нужно еще несколько экскурсионных дней, которые мы с удовольствием проведем с Евгением.

  • Л
    Людмила
    5 октября 2024
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Большое спасибо Евгению за необыкновенную экскурсию по волшебной Канадзава! Евгений очень любит свой город и сумел передать это чувство нам.
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    Теперь и мы влюбились в Канадзава! Евгений очень хорошо подготовлен, знает историю и особенности Японии. Он прекрасно изъясняется на японском языке. Евгений заранее расспросил нас о наших пожеланиях и составил соответственный маршрут. Большое спасибо за чудесную экскурсию! В следующий раз мы проведем в этом городе больше чем три дня и обязательно опять обратимся к Евгению.

  • О
    Оксана
    1 апреля 2024
    Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
    Отзыв Евгений - начинающий гид, влюбленный в Канадзаву. Он очень старался донести до нас своё восприятие этого необычного и самобытного места
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    - и у него это получилось! Помимо этого мы услышали много новой информации, которую не найдешь в путеводителях, посетили разные, не только основные, районы города, попробовали местные специалитеты, посмаковали японские сладости в чайном домике… Спасибо, Евгений, благодаря Вам далекая и неизвестная Канадзава стала намного ближе!

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Самобытная Канадзава
    Спасибо большое Анне, отличная и интересная экскурсия, мы здорово провели время!
  • Д
    Денис
    9 марта 2024
    Самобытная Канадзава
    Ничего не знали о городе Канадзава, но теперь просто влюбились, даже увидели наконец-то гейшу, которую так искали в толпах людей
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    в Киото. Теперь надо приехать осенью! Анечка, спасибо за прекрасный день, рассказ, ваш юмор невероятный. До новых встреч, приезжайте к нам в Герцлию в гости!

    Ничего не знали о городе Канадзава, но теперь просто влюбились, даже увидели наконец-то гейшу, которую так

Ответы на вопросы от путешественников по Канадзаве в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Канадзаве в январе 2025
Сейчас в Канадзаве в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 203 до 437 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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