Билеты
Входной билет в KITSUNE KYOTO
Погрузитесь в атмосферу ночной жизни Киото с билетом в KITSUNE KYOTO. Вас ждут зажигательные ритмы и уникальные впечатления
Начало: Япония, 〒604-8017 Kyoto, Nakagyo Ward, Zaimokucho,...
«KITSUNE KYOTO – это не просто ночной клуб, а настоящий культурный центр для молодежи и законодателей моды, привлекающий внимание со всего мира»
Завтра в 22:00
30 окт в 22:00
$3.39 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебная прогулка по ночному Гиону: улицы гейш и древние храмы
Начало: 2Q3C+9XG Киото, Япония
«Очарование вечернего Гиона От театра «Минамиза» начинается наше путешествие по старинному району Ханамикодзи — знаменитому кварталу гейш»
Завтра в 18:00
30 окт в 18:00
$32.78 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Гастрономический тур по Гиону и Понто-тё с 13 блюдами
Начало: 300 Gionmachi Kitagawa, Higashiyama Ward, Kyoto, 6...
«Волшебство вечернего Киото Погрузитесь в атмосферу старинных кварталов Гион и Понточо под руководством местного эксперта»
Завтра в 19:00
30 окт в 19:00
$104.54 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Тайные уголки ночного Киото: экскурсия-путешествие по барам идзакая
Начало: 2Q39+HRX Киото, Япония
«Японские напитки и секретные бары Попробуйте пиво, крепкие напитки и сакэ, окунитесь в яркую ночную жизнь Киото и завершите вечер в укромном баре, известном только жителям города»
Завтра в 17:30
30 окт в 17:30
$39.27 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ужин с гейшами и вечерняя прогулка по Гиону
Начало: 165-2 Tokiwachō, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0079...
«Секреты мира гейш В течение вечера гид расскажет о традициях, символах и истории загадочного мира гейш»
30 окт в 19:30
11 ноя в 19:30
$274.42 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛесли26 июня 2025Лучшие напитки, приятная музыка, уютное заведение, прекрасные танцовщицы.
- AAdam7 июня 2025Очень интересное место! Веселье всю ночь напролет!
- ККристи15 мая 2025Хорошая музыка!
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Киото в октябре 2025
Сейчас в Киото в категории "Вечерние" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 до 274.42. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Вечерние», 18 ⭐ отзывов, цены от $3. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь