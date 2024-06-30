1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Исторические святыни Киото: от Золотого храма до квартала гейш
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
7 июля в 10:00
1 сен в 10:00
€370 за всё до 22 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
360€306 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Персонализированная прогулка по Киото: храмы, рощи и традиционный обед
Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNigar30 июня 2024Очень приятный и грамотный гид Ирина. У нас получилась плодотворная и насыщенная экскурсия в компании приятного гида. Нам все очень понравилось.
- SSergey1 мая 2024Наталья блестяще провела экскурсию! Несмотря на дождливый день, мы много упели посмотреть и узнать, а главное, получили огромное удовольствие.
- ННаталья25 апреля 2024Само название города -Киото,говорит о его огромном историческом и культурном наследии, мы очень ждали эту экскурсию и она полностью себя
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «На выходные»
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