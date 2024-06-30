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оправдала! Благодаря нашему гиду,Наталье,мы провели незабываемый день, который позволил нам посетить четыре,очень значимых объекта Киото, Наталья дала очень много информации о них и о истории, обращала наше внимание буквально на все значимое. Прекрасное общение с Натальей, множество полезных советов, обед в классном и интересном месте, замечательные фотографии, все это вместе взятое- неповторимый день в Киото. Слова благодарности Наталье,всем рекомендуем эту экскурсию!