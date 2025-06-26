KITSUNE KYOTO - это центр ночной жизни в Киото, привлекающий как местных жителей, так и туристов.
Клуб предлагает два уникальных пространства: SEA Floor и LAND Floor, оснащенные передовым оборудованием. Здесь выступают известные диджеи и проводятся коллаборации с модными брендами. Посетители должны иметь при себе паспорт и соблюдать дресс-код. Вход запрещен лицам младше 18 лет и тем, кто не соответствует правилам клуба
6 причин купить этот билет
- 🎶 Два уникальных пространства
- 🌟 Известные диджеи и исполнители
- 🕺 Культурный центр для молодежи
- 📍 Удобное расположение в центре
- 👗 Строгий дресс-код для атмосферы
- 🛡️ Безопасность и комфорт
Что можно увидеть
- KITSUNE KYOTO
Описание билетаНасыщенная ночь KITSUNE KYOTO предлагает два великолепных тематических пространства с передовым звуковым и световым оборудованием: SEA Floor и LAND Floor, каждое из которых создает неповторимую и запоминающуюся атмосферу для любителей ночной жизни. Здесь выступают как знаменитые диджеи, так и популярные исполнители, а также проводятся интересные коллаборации с известными модными брендами. KITSUNE KYOTO – это не просто ночной клуб, а настоящий культурный центр для молодежи и законодателей моды, привлекающий внимание со всего мира. Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт.
- Вход строго запрещен лицам младше 18 лет. Если вы не можете предъявить соответствующее удостоверение личности, вам будет отказано во входе.
- В соответствии с японским законодательством продажа алкогольных напитков лицам младше 20 лет запрещена.
- В этом заведении действует дресс-код. Гости в спортивных майках, спортивных штанах, майках, рабочей одежде или сандалиях не будут допущены. Мы также оставляем за собой право отказать во входе любому лицу, которое наш персонал сочтет неподходящим. Гости с видимыми татуировками, включая тату-наклейки или боди-арт, не будут допущены на территорию.
- Строго запрещен вход: членам организованных преступных группировок, лицам, связанным с такими группировками, а также антиобщественным организациям и структурам. Строго запрещено любое деструктивное или противоправное поведение, включая драки, домогательства, кражи и агрессивное привлечение к покупке товаров или услуг.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в клуб
- 1 напиток
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Другие напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Япония, 〒604-8017 Kyoto, Nakagyo Ward, Zaimokucho, 179 Ｆ・Ｓ木屋町ビル ２階
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лесли
26 июн 2025
Лучшие напитки, приятная музыка, уютное заведение, прекрасные танцовщицы.
A
Adam
7 июн 2025
Очень интересное место! Веселье всю ночь напролет!
К
Кристи
15 мая 2025
Хорошая музыка!
Входит в следующие категории Киото
