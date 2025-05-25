А Александр Мы отлично провели время на этой экскурсии и получили массу удовольствия. Очень достойное предложение — за один день увидеть три главных достопримечательности. Фредерик — очень знающий гид, который старается помочь каждому. Его забавные истории сделали тур по-настоящему особенным.

Р Роман Этот однодневный тур отлично подойдёт, если у вас мало времени на посещение Киото. Огромное спасибо нашему гиду Люси! 🙏 Она помогла нам изменить дату поездки, за что мы очень благодарны 👏. Спасибо также водителю автобуса мистеру Рикки 👍 — отличная работа!

Г Глеб Замечательная экскурсия! Наш гид Фредерик был очень информативным и по пути подарил нам много смеха! Определённо рекомендую этот тур и гида, если хотите за короткое время увидеть главные места.