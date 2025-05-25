Откройте для себя красоту древней Японии — от дружелюбных оленей Нары до красных ворот Фусими Инари и спокойствия бамбукового леса Арасиямы. Вас ждут живописные пейзажи, исторические храмы и атмосфера гармонии.
Описание экскурсииПарк Нара — встречи с символом Японии Начните приключение в парке Нара, где более тысячи священных оленей свободно гуляют среди людей. Эти животные почитаются как посланники богов. Покормите их специальными «шика сэнбэй» и насладитесь уютной атмосферой древней столицы. Фусими Инари Тайся — путь к процветанию Пройдите через туннель из ярко-красных ворот тории в легендарном святилище Фусими Инари Тайся, посвящённом богу удачи и торговли. Более 10 000 ворот тянутся по склону горы, создавая завораживающее пространство, вдохновившее фильмы «Мемуары гейши» и «Детектив Конан». Арасияма — гармония природы и духа Исследуйте живописную Арасияму: прогуляйтесь по знаменитому бамбуковому лесу, посетите храм Нономия с благословениями в любви и учёбе и, при желании, загляните в храм Тэнрю-дзи — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не пропустите мост Тогэцукё с потрясающим видом на горы и Лес кимоно — инсталляцию из ярких текстильных колонн, идеальную для фото. Арасияма также славится вкусной уличной едой и уютными кафе — загляните в чайный домик Рилаккума или расслабьтесь в купальне для ног. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, зонт, вода, удобная одежда.
- Не допускается: курение.
- Не подходит для: люди с ограниченными физическими возможностями, пользователи инвалидных колясок.
- Маршрут может измениться из-за погодных условий, пробок и других непредвиденных факторов, которые могут повлиять на время возвращения.
Ежедневно в 9:00
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное средство с кондиционером
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
- Входные билеты в Храм Тэнрю-дзи
Место начала и завершения?
Higashikujo Nishisannocho, Minami Ward, Kyoto, 601-8003, Japan
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
25 мая 2025
Мы отлично провели время на этой экскурсии и получили массу удовольствия. Очень достойное предложение — за один день увидеть три главных достопримечательности. Фредерик — очень знающий гид, который старается помочь каждому. Его забавные истории сделали тур по-настоящему особенным.
Р
Роман
18 мар 2025
Этот однодневный тур отлично подойдёт, если у вас мало времени на посещение Киото. Огромное спасибо нашему гиду Люси! 🙏 Она помогла нам изменить дату поездки, за что мы очень благодарны 👏. Спасибо также водителю автобуса мистеру Рикки 👍 — отличная работа!
Г
Глеб
26 фев 2025
Замечательная экскурсия! Наш гид Фредерик был очень информативным и по пути подарил нам много смеха! Определённо рекомендую этот тур и гида, если хотите за короткое время увидеть главные места.
М
Максим
22 мая 2024
Миа была отличным гидом — энергичной, внимательной и всегда готовой помочь. Мы получили удовольствие от экскурсии и увидели многие из тех мест, которые планировали. Очень удобно, что Нара, бамбуковый лес и Фусими Инари включены в один тур.
