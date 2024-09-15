Познакомьтесь с традиционной японской чайной церемонией в храме Дзётокудзи.
Войдите через главные ворота, насладитесь атмосферой храма и пройдите в Большую чайную комнату, где под руководством мастера попробуете настоящий чай матча.
Описание экскурсииПрогулка по храму Начните знакомство с чайной церемонией, пройдя через главные ворота храма Дзётокудзи. Полюбуйтесь архитектурой, посетите приходской магазин и отдохните на красных скамейках. При плохой погоде можно спрятаться под навесом или в Большой чайной комнате. Традиционный ритуал и начало церемонии Погрузитесь в уникальный ритуал очищения, который станет познавательным опытом для западных гостей. Войдите в Большую чайную комнату, снимите обувь и рассаживайтесь с группой для участия в церемонии. Под руководством опытного чайного мастера попробуйте чай матча, познакомьтесь с каждым этапом приготовления и узнайте о значении этой традиционной церемонии для японской культуры. Важная информация:
- Для тех, кому неудобно сидеть на полу в традиционной позе, могут быть предоставлены сиденья и табуреты.
- Пожалуйста, обратите внимание, что в храм можно попасть на инвалидной коляске, а в чайную — нет, потому что там три ступеньки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Церемония мастер-класса Чаною
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Аренда кимоно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
556, Gojo-sagaru, Tominokoji Dori, Shimogyo-Ku, Kyoto
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут 1 секунды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
15 сен 2024
то был очень приятный опыт! Мне очень понравилось, спасибо! 🍵
А
Амелия
23 июн 2024
Каждое мгновение этой прекрасной традиции было удивительным. Все три гида были просто замечательные — информативные, знающие и увлекательные.
Д
Данила
2 мар 2024
Наша гид Катя была фантастической. После небольшой прогулки и объяснения об истории храма мы вошли в чайную комнату, где познакомились с мастером чая. Он продемонстрировал все этапы приготовления, а затем каждый смог сделать себе чашку. Катя всегда была рядом, объясняла процесс и отвечала на вопросы. Великолепный опыт.
Входит в следующие категории Киото
