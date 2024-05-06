Нам очень повезло с гидом, Иван заранее нам порекомендовал в каком районе Киото нам лучше остановится, какие достопримечательности посмотреть, так как мы не нашли на наши даты гида. Приехал за нами в отель, показал нам много интересных мест,которые самостоятельно не увидеть. И бонусом вкусным обедом накормил!!! Хорошо знает историю и маршруты экскурсий. Очень рекомендую!