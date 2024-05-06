За один день мы побываем в двух особенных городах. Помимо того что они древние и обаятельные, у них есть свои «фишки». Удзи — столица чая.
Там вы попробуете лучший матча, сами
Там вы попробуете лучший матча, сами
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Удзи
- В столице японского чая вы не только попробуете свежий местный матча, но и сами его приготовите, перемолов листья зелёного чая в порошок с помощью ручной каменной мельницы.
- На чайной улице Омотэсандо сможете купить разные сорта чая, кафе, попробовать сладости и мороженое со вкусом матча, зайти в рестораны, где обычные японские блюда удивят вас своим чайным ароматом.
- Но не чаем единым! В Удзи вам также предстоит осмотреть древний храм Бёдоин.
Нара
- Парк «Нара» и олени. Главная достопримечательность города Нара — пятнистые олени. Их более 1000 в парке! Они дают себя гладить и, конечно, кормить. Особенность оленей Нары в том, что они кланяются перед тем, как угоститься.
- Буддистские храмы Кофуку-дзи и Тодай-дзи. Храмовые комплексы начала 8 века. Храм Тодай-дзи считается самым большим деревянным зданием в мире, внутри которого находится медная статуя Будды высотой 15 метров.
- Нарамачи. Прогулка по старому кварталу с традиционными домами в стиле мачия перенесёт вас на несколько столетий назад. Вы посетите один из таких домов и представите, как жили японские купцы и ремесленники в эпоху Эдо.
Вы узнаете:
- Как была основана столица в Наре.
- Какую роль в судьбе города играло духовенство.
- В чём заключаются архитектурные особенности древних храмов и домов.
- Чем отличаются основные виды японского чая друг от друга.
- И многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Honda Freed. В него поместится 4 взрослых + 2 детей до 10 лет. Стоимость экскурсии при участии детей не поменяется.
- Дорога от Киото до Удзи займёт около 40 минут, от Удзи до Нары — около часа.
- В стоимость входит: бутылка питьевой воды 0,5 л на человека, посещение храмов Бёдо-ин и Тодай-дзи и традиционного дома мачия, изготовление и дегустация чая матча, кормление оленей.
- Питание в стоимость не включено (по желанию).
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Киото
Провёл экскурсии для 29 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ваня, я из Беларуси, живу в Японии 10 лет. Хорошо знаю регион Кансай и с радостью проведу загородные экскурсии из Киото на машине в разные уголки этого края. Экскурсии на разную тематику: исторические, природные, пляжные. Буду рад поделиться с вами своими знаниями о прекрасной Японии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Диана
6 мая 2024
Нам очень повезло с гидом, Иван заранее нам порекомендовал в каком районе Киото нам лучше остановится, какие достопримечательности посмотреть, так как мы не нашли на наши даты гида. Приехал за нами в отель, показал нам много интересных мест,которые самостоятельно не увидеть. И бонусом вкусным обедом накормил!!! Хорошо знает историю и маршруты экскурсий. Очень рекомендую!
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