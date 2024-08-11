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Нара, прошлись по всем Священным и религиозным местам, а парк с оленями вызвал огромное количество радости и веселья. Несмотря на жару, мы получили массу положительных эмоций. Иван - прекрасный организатор и рассказчик, информацию доносит легко и с юмором, арендовал для нашей компании (9 человек) большую комфортную машину, обеспечил водой на всю поездку. Однозначно рекомендую!