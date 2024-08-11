10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
«В Удзи вам также предстоит осмотреть древний храм Бёдоин»
13 окт в 08:00
20 окт в 08:00
$504 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
От спокойных садов, оленей и священных храмов до исторических районов - под живые рассказы гида
Начало: На станции Киото или в Наре
«Я расскажу вам историю храма, а вы попробуете пролезть через «ноздрю Будды» для просветления»
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
€400 за всё до 5 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
«Киёмидзу-дэра — один из самых известных храмов, с которого открывается захватывающий вид на город»
4 окт в 08:00
9 окт в 08:00
450$405 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльнора11 августа 2024Иван очень информативно и интересно провел экскурсию, провел нас по маршрутам не заполоненными туристами, рассказал много интересного и познавательного. Очень рекомендую
- ННаталья9 августа 2024Провели чудесный день с Иваном, посетили Храм Фусими Инари, погуляли и сделали множество чудесных фотографий. Далее продолжили экскурсию в городе
- ООксана6 августа 2024Великолепная экскурсия: маршрут, программа, содержание, - всё оставило только приятные впечатления! Мы отлично провели день в компании Ивана, который несомненно много знает, интересно рассказывает и просто приятный собеседник. Рекомендую однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Соборы и храмы»
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