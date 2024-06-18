1 чел.
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Индивидуальная
9 часов
Увлекательное путешествие по Киото: Храм Тысячи ворот Тории и район Гион
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
«Киёмизудера, он же Храм чистой воды — один из самых популярных буддийских храмов Японии»
29 июня в 10:30
30 июня в 10:00
€480 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
«В Удзи вам также предстоит осмотреть древний храм Бёдоин»
30 июня в 08:00
14 июля в 08:00
€462 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Духовная столица - Киото
Туда, где традиции переплетаются с современностью и каждый уголок шепчет истории славного прошлого
«Храм Фусими Инари Тайша | 伏見稲荷大社»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
€400 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 июня 2024Замечательная экскурсия по Киото, что, безусловно, заслуга Ирины и Олега, который мастерски объезжал все пробки. Мы ехали утренним синкансэном из
- ООльга17 июня 2024Спасибо большое за замечательную экскурсию, одну из самых лучших за неделю нашего прибывания в Японии. Очень советую ее посетить. Огромное
- ННаталья26 мая 2024Потрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталями.
- ДДиана6 мая 2024Нам очень повезло с гидом, Иван заранее нам порекомендовал в каком районе Киото нам лучше остановится, какие достопримечательности посмотреть, так
- ССтас6 мая 2024Все было супер! Нам понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2024
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