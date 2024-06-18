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количество положительных эмоций вам обеспечена. Экскурсию мы модифицировали под нас. Сначала посетили храм тысячи ворот утром и это большой плюс. Народу было мало и мы смогли сделать замечательные фото. Кстати, Иван замечательный фотограф. Фото удачные на 1000%. Затем мы посетили замок, который не входил в программу. Очень красивый. И конечно, Нара. Всем советую ее посетить. Во- первых, олени-это незабываемо. Ты можешь их покормить, погладить и их сотни вокруг. Дети и взрослые будут в восторге. Во-вторых, одни из самых красивых храмов. Иван проведет вас везде и все расскажет интересно и без воды. Поели мы тоже в замечательном месте по рекомендации гида. И это было очень вкусно и в традиционном стиле. Потом мы посетили замечательный замок в Осаке. И в конце Иван любезно отвез нас на вокзал. Спасибо гиду!!!