Горный Киото: хайкинг к храму Атаго и отдых в термах

Посетить один из древнейших храмов Японии и расслабиться в шикарном онсэне
Мы отправимся по древней тропе к храму Атаго — священному месту в горах, где японцы веками молились за защиту от бедствий.

В программе — несложный подъём через лес и атмосферные руины, отдых у храма с потрясающим видом, а затем — заслуженное расслабление в традиционном японском онсэне. Это не просто треккинг, а погружение в культуру, природу и традиции горной Японии.
Описание экскурсии

9:20 — выезд к подножию горы Атаго

9:50 — старт похода

10:30 — перекус и отдых, рассказы о маршруте, руинах и старинных постройках

12:00 — прибытие в храм Атаго, осмотр территории

12:45 — начало спуска, по возможности — через живописное место с водопадом

15:30 — отдых в онсэне — настоящее японское «отмокание»

16:30–17:00 — ужин в местном кафе (по желанию)

18:00 — возвращение в город

Вы узнаете:

  • почему именно кабан изображён на тории
  • каким богам поклоняются в храме Атаго
  • как появилась дорога к храму
  • где находятся лучшие места для хайкинга в Японии
  • а также познакомитесь с местной культурой онсэнов

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 4,2 км в одну сторону. Подъём лёгкий, тропа — широкая и ухоженная. Необходим базовый уровень физической подготовки (вы можете с комфортом пройти пешком 5–10 км или пробежать 2–3 км)
  • Программа 14+
  • Возьмите с собой воду и снеки
  • Отдельно оплачивается билет на автобус — 230 йен за взрослого, 120 йен за ребёнка, а также обед по желанию — около 1000 йен

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Togetsukyo bridge
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Киото
Провёл экскурсии для 65 туристов
Я Саша и живу в Японии. Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару
лет проехал на велосипеде по Японии более 3 тыс. км по новым дорогам и маршрутам, взобрался на 7 вершин, погружался с дайверами не раз и не два:) Если вы хотите заглянуть туда, где живёт настоящая Япония, вы попали в правильное место!

Отзывы и рейтинг

Надежда
Надежда
24 ноя 2025
Отличный гид, уникальный для этого места. При организации хайкинга подробно рассказал нюансы пути. Всегда на связи и даже помогал с информацией по другим нашим перемещениям в японии.
Хайкинг очень не сложный,
но нужно много подниматься в гору, не простая прогулка по тропинке в лесу.
Мы остались очень довольны, Александр нас проводил не просто до отеля а прям до поезда тк после мы уезжали в Токио.

Отличный гид, уникальный для этого места. При организации хайкинга подробно рассказал нюансы пути. Всегда на связи
Р
Ренат
1 ноя 2025
Прекрасный гид, очень обаятельный, общительный, погода нас подвела, на середине пути пошел сильный дождь, Александр помог во всем, поддерживал детей на скользких участках. Рекомендую всем, кому нужна необычная и нестандартная экскурсия.

