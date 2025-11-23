Мы отправимся по древней тропе к храму Атаго — священному месту в горах, где японцы веками молились за защиту от бедствий.
В программе — несложный подъём через лес и атмосферные руины, отдых у храма с потрясающим видом, а затем — заслуженное расслабление в традиционном японском онсэне. Это не просто треккинг, а погружение в культуру, природу и традиции горной Японии.
Описание экскурсии
9:20 — выезд к подножию горы Атаго
9:50 — старт похода
10:30 — перекус и отдых, рассказы о маршруте, руинах и старинных постройках
12:00 — прибытие в храм Атаго, осмотр территории
12:45 — начало спуска, по возможности — через живописное место с водопадом
15:30 — отдых в онсэне — настоящее японское «отмокание»
16:30–17:00 — ужин в местном кафе (по желанию)
18:00 — возвращение в город
Вы узнаете:
- почему именно кабан изображён на тории
- каким богам поклоняются в храме Атаго
- как появилась дорога к храму
- где находятся лучшие места для хайкинга в Японии
- а также познакомитесь с местной культурой онсэнов
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 4,2 км в одну сторону. Подъём лёгкий, тропа — широкая и ухоженная. Необходим базовый уровень физической подготовки (вы можете с комфортом пройти пешком 5–10 км или пробежать 2–3 км)
- Программа 14+
- Возьмите с собой воду и снеки
- Отдельно оплачивается билет на автобус — 230 йен за взрослого, 120 йен за ребёнка, а также обед по желанию — около 1000 йен
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Togetsukyo bridge
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Киото
Провёл экскурсии для 65 туристов
Я Саша и живу в Японии. Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
24 ноя 2025
Отличный гид, уникальный для этого места. При организации хайкинга подробно рассказал нюансы пути. Всегда на связи и даже помогал с информацией по другим нашим перемещениям в японии.
Р
Ренат
1 ноя 2025
Прекрасный гид, очень обаятельный, общительный, погода нас подвела, на середине пути пошел сильный дождь, Александр помог во всем, поддерживал детей на скользких участках. Рекомендую всем, кому нужна необычная и нестандартная экскурсия.
