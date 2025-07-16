Оцените красоту японского сада, направляясь к чайному домику в Саннэндзаке. Здесь можно погрузиться в атмосферу традиционной чайной церемонии, созданной 500 лет назад.



Чайный мастер продемонстрирует искусство заваривания матча, а затем вы сами попробуете приготовить идеальную чашку. В завершение вас ждёт дегустация свежезаваренного чая и традиционных сладостей. Не забудьте сделать фото на память с видом на зелёные сады

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с марта по май, когда природа оживает и сады Киото особенно красивы. В это время погода комфортная, а туристов меньше. С сентября по ноябрь также прекрасно, так как осенние краски делают сад ещё более живописным. Летом может быть жарко, но в помещении чайного домика прохладно. Зимой церемония проходит в уютной атмосфере, но сад может быть менее зелёным.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.