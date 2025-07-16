Оцените красоту японского сада, направляясь к чайному домику в Саннэндзаке. Здесь можно погрузиться в атмосферу традиционной чайной церемонии, созданной 500 лет назад.
Чайный мастер продемонстрирует искусство заваривания матча, а затем вы сами попробуете приготовить идеальную чашку. В завершение вас ждёт дегустация свежезаваренного чая и традиционных сладостей. Не забудьте сделать фото на память с видом на зелёные сады
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная чайная церемония
- 🍵 Искусство заваривания матча
- 🎋 Живописный японский сад
- 📸 Фото на память
- 🍬 Традиционные сладости
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с марта по май, когда природа оживает и сады Киото особенно красивы. В это время погода комфортная, а туристов меньше. С сентября по ноябрь также прекрасно, так как осенние краски делают сад ещё более живописным. Летом может быть жарко, но в помещении чайного домика прохладно. Зимой церемония проходит в уютной атмосфере, но сад может быть менее зелёным.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чайный домик в Саннэндзаке
- Сад Огавы Дзихея VII
Описание экскурсииЧайный домик в благоустроенном саду Посетите чайный домик в Саннэндзаке и окунитесь в красоту японской культуры. Встреча с инструктором даст вам возможность исследовать ухоженный сад, где находится чайный дом, созданный прославленным ландшафтным дизайнером Огавой Дзихеем VII. Услышать и увидеть всё о 500-летней истории церемонии Насладитесь живописными видами окрестностей, слушая вводную беседу и узнавая о 500-летней истории чайной церемонии. Затем наблюдайте, как мастер чайного искусства демонстрирует процесс приготовления чая, прежде чем самостоятельно освоите заваривание матчи. Дегустация и фото на память Погрузитесь в опыт, наслаждаясь исключительно свежезаваренной матчей и пробуя традиционные японские сладости. В завершение сделайте общую фотографию, использовав зелёные сады в качестве идеального фона для вашего кадра. Важная информация:
- Запрещено брать с собой чемоданы и большие сумки.
- Эта церемония не подходит для детей младше 8 лет.
- Церемония состоится в любую погоду.
- Для гостей с ограниченными возможностями передвижения предоставляются стулья.
Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Чайная церемония и обучение завариванию англоязычным мастером
- 2 чашки матча
- Традиционные японские сладости
- Фото
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Аренда кимоно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
3-chōme-334 Kiyomizu, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0862, Japan
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 45 минут 36 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лиля
16 июл 2025
Это был прекрасный и ценный опыт.
М
Мишель
14 июн 2025
Очень приятная чайная церемония Матча. Прекрасные объяснения о чайной церемонии и Киото. Очень красивая обстановка и чайный домик.
J
Jen
11 июн 2025
Чайная церемония была прекрасна, окружающая обстановка и сады были великолепны. Все было очень интерактивно, и мы, как пожилые люди, были окружены вниманием, нам предоставили удобные стульчики. Рекомендуем эту познавательную экскурсию.
A
Alexandra
5 июн 2025
Это был замечательный опыт, который я рекомендую всем. Расположение в традиционном чайном домике с видом на красивый сад в историческом районе Гион просто потрясающее. Наш англоговорящий гид рассказал нам о происхождении и деталях чайной церемонии, а затем чайный мастер продемонстрировал ее проведение. После того как мы насладились чаем и вкусными угощениями, нам разрешили попробовать
L
Li/q
4 июн 2025
Превосходно!
