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Нара - место, где оживает история. Посетите сад Йошикиэн, храм Тодай-дзи и покормите оленей в парке Нара. Узнайте больше о буддизме и синтоизме

Начало: На станции Киото или в Наре

«Первый пункт — спокойный сад Йошикиэн, названный в честь реки Йошики»