Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
Нара - место, где оживает история. Посетите сад Йошикиэн, храм Тодай-дзи и покормите оленей в парке Нара. Узнайте больше о буддизме и синтоизме
Начало: На станции Киото или в Наре
«Первый пункт — спокойный сад Йошикиэн, названный в честь реки Йошики»
21 июл в 08:00
22 июл в 08:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов
Проведите день в Киото, погружаясь в его культурное наследие и повседневную жизнь. Пройдите по неизведанным тропам и откройте для себя уникальные места
«Я расскажу, почему каменный сад устроен так, что увидеть все камни сразу невозможно, и как японцы постигают принципы «ваби-саби» — красоту несовершенства»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Чайная церемония Татами в Киёмидзу с видом на сад
Начало: 3-chōme-334 Kiyomizu, Higashiyama Ward, Kyoto, 605...
«Чайный домик в благоустроенном саду Посетите чайный домик в Саннэндзаке и окунитесь в красоту японской культуры»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00.
21 июл в 10:00
22 июл в 10:00
$40.58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия4 июля 2025Артур, спасибо за экскурсию по Киото и внимательное отношение к туристам!!! Мы не только посмотрели все, что предполагалось по программе,
- ДДмитрий16 мая 2025Артур отличный гид! Он покажет Японию с разных сторон. Не просто сухие факты и исторические моменты, но и расскажет про настоящий быт и культуру этой страны. Нам очень понравилось, рекомендуем!
- ААлексей4 мая 2025Владислав отлично нас познакомил с Японией и подстраивался под нас,когда рассказывал простым языком о культуре и традициях, истории и особенностях Японии! Позитивно и без занудства подавал материал, делая акценты на важных моментах. Замечательно провели время!
- ППетр26 марта 2025В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и дат, который вы, скорее
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Цветы и сады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Киото в июле 2025
Сейчас в Киото в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 549. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Цветы и сады», 8 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь