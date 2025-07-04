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Цветы и сады – экскурсии в Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Киото на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Нара - древнее сердце Японии
Пешая
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара - древнее сердце Японии
Нара - место, где оживает история. Посетите сад Йошикиэн, храм Тодай-дзи и покормите оленей в парке Нара. Узнайте больше о буддизме и синтоизме
Начало: На станции Киото или в Наре
«Первый пункт — спокойный сад Йошикиэн, названный в честь реки Йошики»
21 июл в 08:00
22 июл в 08:00
$475 за всё до 5 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
Пешая
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов
Проведите день в Киото, погружаясь в его культурное наследие и повседневную жизнь. Пройдите по неизведанным тропам и откройте для себя уникальные места
«Я расскажу, почему каменный сад устроен так, что увидеть все камни сразу невозможно, и как японцы постигают принципы «ваби-саби» — красоту несовершенства»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Чайная церемония Татами в Киёмидзу с видом на сад
45 минут 36 секунд
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Чайная церемония Татами в Киёмидзу с видом на сад
Начало: 3-chōme-334 Kiyomizu, Higashiyama Ward, Kyoto, 605...
«Чайный домик в благоустроенном саду Посетите чайный домик в Саннэндзаке и окунитесь в красоту японской культуры»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00.
21 июл в 10:00
22 июл в 10:00
$40.58 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    4 июля 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Артур, спасибо за экскурсию по Киото и внимательное отношение к туристам!!! Мы не только посмотрели все, что предполагалось по программе,
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    но и побывали в отличном ресторане в центре Киото, увидели старый центр и много узнали об особенностях жизни в Японии. Артур помог нам сориентироваться в Осаке и дал очень нужные советы по самостоятельной поездке в Хиросиму. Спасибо огромное!!! Всем рекомендуем!

  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Артур отличный гид! Он покажет Японию с разных сторон. Не просто сухие факты и исторические моменты, но и расскажет про настоящий быт и культуру этой страны. Нам очень понравилось, рекомендуем!
  • А
    Алексей
    4 мая 2025
    Нара - древнее сердце Японии
    Владислав отлично нас познакомил с Японией и подстраивался под нас,когда рассказывал простым языком о культуре и традициях, истории и особенностях Японии! Позитивно и без занудства подавал материал, делая акценты на важных моментах. Замечательно провели время!
  • П
    Петр
    26 марта 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и дат, который вы, скорее
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    всего не запомните, а скорее давнего друга, которого вы давно не видели. Он покажет вам ‘свою’ Японию со всеми ее достоинствами и недостатками.

    В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий иВ лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий иВ лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий иВ лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Цветы и сады»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нара - древнее сердце Японии
  2. День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
  3. Чайная церемония Татами в Киёмидзу с видом на сад
Сколько стоит экскурсия по Киото в июле 2025
Сейчас в Киото в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 549. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Цветы и сады», 8 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь