Познавательные экскурсии на природе в Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Киото на русском языке, цены от €400. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучшие достопримечательности Киото
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Увлекательное путешествие по Киото: Храм Тысячи ворот Тории и район Гион
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
«Сад камней храма Рёан-дзи — лучшее место для отдыха и медитаций»
29 июня в 10:30
30 июня в 10:00
480 за всё до 5 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
30 июня в 08:00
14 июля в 08:00
462 за всё до 4 чел.
Духовная столица - Киото
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Духовная столица - Киото
Туда, где традиции переплетаются с современностью и каждый уголок шепчет истории славного прошлого
«Мы отправимся в путешествие по Киото, городу, наполненному священными храмами и природными чудесами»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 июня 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Замечательная экскурсия по Киото, что, безусловно, заслуга Ирины и Олега, который мастерски объезжал все пробки. Мы ехали утренним синкансэном из
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    Токио буквально на один день, но действительно успели охватить все заявленные в туре достопримечательности, причем в спокойном темпе, наслаждаясь видами, познавательной беседой и вкуснейшим мороженым с зеленым чаем. Посмотрели на храмы и сады вблизи, а попутно - на сам Киото, который значительно отличается от нынешней столицы. В квартале Гион даже увидели настоящую гейшу! А после окончания экскурсии осталось время самостоятельно походить по городу и даже посетить дополнительный музей. Ирина с Олегом подвезли нас буквально ко входу - за что отдельная огромнейшая благодарность, поскольку сами мы бы ни за что не успели до закрытия. А в результате остались самые лучшие впечатления от поездки, будем в этих краях вновь - знаем, к кому обращаться за новым маршрутом!

  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Спасибо большое за замечательную экскурсию, одну из самых лучших за неделю нашего прибывания в Японии. Очень советую ее посетить. Огромное
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    количество положительных эмоций вам обеспечена. Экскурсию мы модифицировали под нас. Сначала посетили храм тысячи ворот утром и это большой плюс. Народу было мало и мы смогли сделать замечательные фото. Кстати, Иван замечательный фотограф. Фото удачные на 1000%. Затем мы посетили замок, который не входил в программу. Очень красивый. И конечно, Нара. Всем советую ее посетить. Во- первых, олени-это незабываемо. Ты можешь их покормить, погладить и их сотни вокруг. Дети и взрослые будут в восторге. Во-вторых, одни из самых красивых храмов. Иван проведет вас везде и все расскажет интересно и без воды. Поели мы тоже в замечательном месте по рекомендации гида. И это было очень вкусно и в традиционном стиле. Потом мы посетили замечательный замок в Осаке. И в конце Иван любезно отвез нас на вокзал. Спасибо гиду!!!

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Потрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталями.
    Потрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталямиПотрясающая экскурсия в Киото! Великолепный индивидуальный подход с раскрытием истории Японии, мест и интересными деталями
  • Д
    Диана
    6 мая 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Нам очень повезло с гидом, Иван заранее нам порекомендовал в каком районе Киото нам лучше остановится, какие достопримечательности посмотреть, так
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    как мы не нашли на наши даты гида. Приехал за нами в отель, показал нам много интересных мест,которые самостоятельно не увидеть. И бонусом вкусным обедом накормил!!! Хорошо знает историю и маршруты экскурсий. Очень рекомендую!

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  • С
    Стас
    6 мая 2024
    Лучшие достопримечательности Киото
    Все было супер! Нам понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2024
Сейчас в Киото в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 480. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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