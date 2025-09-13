Д Даниил Экскурсия по району Фусими с прогулкой на лодке и дегустацией читать дальше саке и купили самую вкусную бутылку с собой. После дегустации была приятная прогулка на лодке; отличный способ начать день и вдохновиться на знакомства с Киото! Очень советую! Волшебный тур, который знакомит с традиционным и современным производством саке. В музее, расположенном в историческом здании, мы попробовали несколько видов

К Кирилл Дегустация саке в Киото: 7 сортов, японские закуски и секреты напитка Майо отлично рассказывает — всё было очень интересно и весело

В Виктория Дегустация саке в Киото: 7 сортов, японские закуски и секреты напитка Это было супер весело, однозначно один из лучших моментов поездки. Майо — потрясающий и очень смешной преподаватель, я много узнал о саке и о своих вкусовых предпочтениях! Обычно не пишу отзывы, но это событие искренне рекомендую.

П Полина Дегустация саке в Киото: 7 сортов, японские закуски и секреты напитка Узнал много полезной и практичной информации, выбор саке был очень разнообразным. Теперь знаю, какой сорт мне нравится больше всего!