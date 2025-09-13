Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
«В стоимость входит: бутылка питьевой воды 0,5 л на человека, посещение храмов Бёдо-ин и Тодай-дзи и традиционного дома мачия, изготовление и дегустация чая матча, кормление оленей»
18 янв в 08:00
1 фев в 08:00
$552 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Экскурсия по району Фусими с прогулкой на лодке и дегустацией
Начало: Yoshijima Yaguracho, Fushimi Ward, Kyoto, 612-8224...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$197.10 за всё до 9 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Дегустация саке в Киото: 7 сортов, японские закуски и секреты напитка
Начало: WQJ5+9X2 Киото, Япония
«Дегустация саке с экспертом Попробуйте 7 сортов саке — от насыщенных и сухих до фруктовых и сладких, в том числе уникальные бутылки, не представленные за пределами Японии»
Завтра в 15:30
11 дек в 13:30
$67.41 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил13 сентября 2025Волшебный тур, который знакомит с традиционным и современным производством саке. В музее, расположенном в историческом здании, мы попробовали несколько видов
- ККирилл2 июля 2025Майо отлично рассказывает — всё было очень интересно и весело
- ВВиктория4 апреля 2025Это было супер весело, однозначно один из лучших моментов поездки. Майо — потрясающий и очень смешной преподаватель, я много узнал о саке и о своих вкусовых предпочтениях! Обычно не пишу отзывы, но это событие искренне рекомендую.
- ППолина8 июня 2024Узнал много полезной и практичной информации, выбор саке был очень разнообразным. Теперь знаю, какой сорт мне нравится больше всего!
- ВВероника17 марта 2024Экскурсия оказалась очень познавательной. Катсухико рассказал много интересного о истории Киото и происхождении саке. Но самое впечатляющее — прогулка по каналу, атмосфера просто чудесная.
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Киото
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Киото в декабре 2025
Сейчас в Киото в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 552. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 42 ⭐ отзыва, цены от $67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль