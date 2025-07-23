A Angela День чудес из Киото: Арасияма, Нара и храм Фусими Инари с обедом Мне очень понравился обед. Он был сытный и очень вкусный. Также всё было скоррдинировано в течение дня и уместные комментарии гида о различных местах. Я действительно многому научилась.

Л Лиза День чудес из Киото: Арасияма, Нара и храм Фусими Инари с обедом Идеально подходит для оптимизации дня, а также для отдыха в автобусе.

Э Эмилия День чудес из Киото: Арасияма, Нара и храм Фусими Инари с обедом Все было отлично!

F Flavia День чудес из Киото: Арасияма, Нара и храм Фусими Инари с обедом Кевин был замечательным гидом (и все еще холост, дамы!). Он был веселым, интересным, знающим и всегда готов помочь. Это отличная однодневная поездка, мы ее только рекомендуем!

Q Quang День чудес из Киото: Арасияма, Нара и храм Фусими Инари с обедом Наш гид, Эрик, был исключительно дружелюбным и хорошо осведомленным. Однодневная поездка была хорошо организована и оставила приятные впечатления. Мы настоятельно рекомендуем этот тур.

Л Лилу Древний Киото: исторические места и объекты ЮНЕСКО (обед включен) Действительно отличная экскурсия, а Май — замечательный гид. Однозначно рекомендую и надеюсь, что Май будет вашим гидом.

M Michael Древний Киото: исторические места и объекты ЮНЕСКО (обед включен) Томми был очень хорошо подготовлен. Выбор мест и обед-буфет были очень хорошими. Благодарим вас за этот приятный день.

J Jim Древний Киото: исторические места и объекты ЮНЕСКО (обед включен) читать дальше экскурсию незабываемой. Ее английский был безупречным, она была очень вежливой, знающей, веселой, интересной и всегда готовая помочь всем. Она делает свою работу не потому, что должна, а потому, что ей это нравится, и это было видно! Храмы прекрасны, обед-буфет был восхитительным, а святыни заслуживают внимания. Не забудьте взять с собой фотоаппарат и воду! Это был очень насыщенный и познавательный день, в течение которого было много интересного. Май, наш гид, была замечательной и сделала

N Natallia Древний Киото: исторические места и объекты ЮНЕСКО (обед включен) Все понравилось, хороший гид, отличные локации, прекрасные день!