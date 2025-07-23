Мои заказы

Гастрономические экскурсии Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Киото на русском языке, цены от $68. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Древний Киото: исторические места и объекты ЮНЕСКО (обед включен)
8.5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Древний Киото: исторические места и объекты ЮНЕСКО
Познакомьтесь с историей Киото, посетив его знаменитые храмы и природные красоты. Насладитесь комфортом и японской кухней в одном туре
Начало: 31 Higashikujō Nishisannōchō, Minami Ward, Kyoto, ...
«Обед и комфорт в дороге В Арашияме предусмотрен обед в виде шведского стола с блюдами японской кухни, приготовленными из сезонных ингредиентов»
Расписание: Ежедневно в 07:50.
27 окт в 07:50
28 окт в 07:50
$135.26 за человека
День чудес из Киото: Арасияма, Нара и храм Фусими Инари с обедом
На автобусе
9 часов
5 отзывов
Групповая
День чудес из Киото: Арасияма, Нара и храм Фусими Инари с обедом
Погрузитесь в атмосферу Киото и Нары, наслаждаясь природой и культурой. Откройте для себя уникальные места и попробуйте изысканное вегетарианское карри
Начало: 1F 6-番地 Nishikujo Toriiguchicho Minami Ward, Kyoto...
«Начните свое кулинарное путешествие с вегетарианского карри с рисом, гармонично сочетающее специи и свежие ингредиенты»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
27 окт в 09:00
28 окт в 09:00
$68.95 за человека
Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
1.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
Начало: 2Q5F+XJJ Киото, Япония
28 окт в 10:00
29 окт в 10:00
$91.75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древний Киото: исторические места и объекты ЮНЕСКО (обед включен)
  2. День чудес из Киото: Арасияма, Нара и храм Фусими Инари с обедом
  3. Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
Сколько стоит экскурсия по Киото в октябре 2025
Сейчас в Киото в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 135.26. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Киото, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025