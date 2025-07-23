Мини-группа
до 10 чел.
Древний Киото: исторические места и объекты ЮНЕСКО
Познакомьтесь с историей Киото, посетив его знаменитые храмы и природные красоты. Насладитесь комфортом и японской кухней в одном туре
Начало: 31 Higashikujō Nishisannōchō, Minami Ward, Kyoto, ...
«Обед и комфорт в дороге В Арашияме предусмотрен обед в виде шведского стола с блюдами японской кухни, приготовленными из сезонных ингредиентов»
Расписание: Ежедневно в 07:50.
27 окт в 07:50
28 окт в 07:50
$135.26 за человека
Групповая
День чудес из Киото: Арасияма, Нара и храм Фусими Инари с обедом
Погрузитесь в атмосферу Киото и Нары, наслаждаясь природой и культурой. Откройте для себя уникальные места и попробуйте изысканное вегетарианское карри
Начало: 1F 6-番地 Nishikujo Toriiguchicho Minami Ward, Kyoto...
«Начните свое кулинарное путешествие с вегетарианского карри с рисом, гармонично сочетающее специи и свежие ингредиенты»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
27 окт в 09:00
28 окт в 09:00
$68.95 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
Начало: 2Q5F+XJJ Киото, Япония
28 окт в 10:00
29 окт в 10:00
$91.75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAngela23 июля 2025Мне очень понравился обед. Он был сытный и очень вкусный. Также всё было скоррдинировано в течение дня и уместные комментарии гида о различных местах. Я действительно многому научилась.
- ЛЛиза21 июля 2025Идеально подходит для оптимизации дня, а также для отдыха в автобусе.
- ЭЭмилия20 июля 2025Все было отлично!
- FFlavia18 июля 2025Кевин был замечательным гидом (и все еще холост, дамы!). Он был веселым, интересным, знающим и всегда готов помочь. Это отличная однодневная поездка, мы ее только рекомендуем!
- QQuang18 июля 2025Наш гид, Эрик, был исключительно дружелюбным и хорошо осведомленным. Однодневная поездка была хорошо организована и оставила приятные впечатления. Мы настоятельно рекомендуем этот тур.
- ЛЛилу15 июля 2025Действительно отличная экскурсия, а Май — замечательный гид. Однозначно рекомендую и надеюсь, что Май будет вашим гидом.
- MMichael15 июля 2025Томми был очень хорошо подготовлен. Выбор мест и обед-буфет были очень хорошими. Благодарим вас за этот приятный день.
- JJim14 июля 2025Это был очень насыщенный и познавательный день, в течение которого было много интересного. Май, наш гид, была замечательной и сделала
- NNatallia25 октября 2024Все понравилось, хороший гид, отличные локации, прекрасные день!
- ДДиана8 сентября 2024Поездка была отличной, очень удобный тур, где можно комфортно посмотреть все главные достопримечательности за один день. Гид Май очень приятная и милая, с хорошим Английским.
