Это лучшая наша экскурсия! Мы покажем вам самые главные и популярные достопримечательности Киото и, конечно, погрузим вас в историю и культуру этого необыкновенного города.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Пятиярусная древняя пагода «Годзю-то» является символом Киото и считается самой красивой пагодой в Японии.
- Прогуляемся по знаменитой дороге, где были съёмки фильмов «Последний самурай», «Васаби», «Мемуары гейши».
- Заглянем в раритетный «Старбакс», который расположился на старинной вилле сёгуна.
- «Храм чистой воды» — Киёмидзудера, также известный как Храм чистой воды, один из самых популярных среди туристов и паломников буддийских храмов в Японии. Он находится в городе Киото на горе Отова, по преданию там обитает дух богини Каннон, и тем, кто придёт в храм и помолится ей, будет счастье и удача. Из родника Отова попьём волшебной воды на здоровье и долголетие.
- Посетим Золотой храм Кинкакудзи, который построен из чистых слитков золота самой высшей пробы.
- Увидим философский Сад камней храма Рёандзи — где можно разжечь свои чувства и окунуться в мир дзена и медитации.
- Район Арасияма, ставший популярным как место для отдыха знати ещё в период Хэйан (794–1185 гг.) Район особенно популярен во время цветения сакуры и в осенний период, когда краснеют кленовые листья. Здесь располагались владения клана Тайра. А в XX веке Арасияма стала популярна, как место для уединенных вилл состоятельных японцев и знаменитостей.
- Храм 1000 ворот Тоории. Поднимемся до первой ступени. Святилище Фусими Инари славится как одна из самых известных достопримечательностей не только Киото, но и Японии. Это главный храм культа Инари в стране, покровительствующего бизнесу и торговли.
- Визитная карточка — туннели из красных ворот Тории, отличительного знака любого синтоистского храма. Если у вас бизнес, то не забудьте взять с собой визитку, оставим визитку богине Инари на процветание вашего бизнеса!
- Центр Киото — район чайных домиков Гион, самый известный район гейш в Японии. Важная информация: Наденьте удобную одежду и обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Центр Киото, район чайных домиков Гион
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Наденьте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
