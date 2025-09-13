Расслабляющая прогулка по историческому району Фусими, где рождается знаменитое японское саке.
Вас ждёт маршрут по храму, путешествие на традиционной лодке и знакомство с премиальными сортами саке в старинной пивоварне. В завершение — уютное кафе в здании эпохи Мэйдзи.
Описание водной прогулкиОчарование Фусими Познакомьтесь с атмосферой одного из самых красивых и легендарных районов Киото, где производят саке. Начните день с посещения умиротворённого храма, чтобы ощутить местный колорит. Прогулка на традиционной лодке Совершите неспешную поездку по историческим каналам Фусими на лодке дзиккоку-бунэ. Насладитесь живописными видами, мостами, старыми складами и тенью от плакучих ив. История саке и перерыв на кофе Посетите старейшую пивоварню Gekkeikan, узнайте о премиальном японском саке и попробуйте разные сорта. Экскурсия завершится в аутентичном кафе эпохи Мэйдзи, где можно осмыслить новые впечатления в приятной атмосфере. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, камера, наличные.
- Не подходит для: беременные женщины, люди с ограниченными физическими возможностями, люди с проблемами сердца, люди с проблемами дыхания.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Фусими
- Местный храм
- Исторические каналы Фусими
- Пивоварня Gekkeikan Sake Brewery
- Кафе в здании эпохи Мэйдзи
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация сакэ
- Прогулка на лодке
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Yoshijima Yaguracho, Fushimi Ward, Kyoto, 612-8224, Japan
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
13 сен 2025
Волшебный тур, который знакомит с традиционным и современным производством саке. В музее, расположенном в историческом здании, мы попробовали несколько видов саке и купили самую вкусную бутылку с собой. После дегустации была приятная прогулка на лодке; отличный способ начать день и вдохновиться на знакомства с Киото! Очень советую!
В
Вероника
17 мар 2024
Экскурсия оказалась очень познавательной. Катсухико рассказал много интересного о истории Киото и происхождении саке. Но самое впечатляющее — прогулка по каналу, атмосфера просто чудесная.
Входит в следующие категории Киото
